Cum a salvat poliţia italiană o femeie agresată în locuinţă de soţul ei. Apelul bizar făcut de victimă la 112

Femeia a sunat la 112 duminică-seara, 2 august 2020, spunând că vrea să comande o pizza. Era foarte agitată, iar poliţistul a întrebat-o dacă ştie cumva unde a sunat. Când femeia a repetat, „Da, vreau să comand o pizza, cum spuneam”, completând chiar că vrea o pizza „baby“, poliţiştii înţelegând astfel că este şi un copil în pericol, singura grijă a oamenilor legii a devenit aceea de a obţine adresa exactă a femeii. Au ajuns acolo în 3 minute, iar la uşă a răspuns chiar soţul agresiv, care se aştepta să primească pizza, scrie publicaţia Rotalianul, citând corriere.it.

„Angela, o tânără originară din America de Sud, dar care este rezidentă în oraşul italian Torino, a sunat în seara zilei de duminică, 2 august 2020 la numărul unic pentru urgenţe – 112 – şi a spus că vrea să comande o pizza. Operatorul care i-a răspuns la apel a rămas blocat pentru câteva secunde şi, iniţial, a crezut că cineva are chef de glume, dar după ce a ascultat cu atenţie tonul vocii folosit de femeie şi-a dat seama că aceasta se află în pericol.

Potrivit publicaţiei Corriere della Sera, Angela şi soţul ei, Raul, în vârstă de 31 de ani, locuiesc împreună cu fiul lor în vârstă de numai 10 ani într-un apartament din cartierul Barriera di Milano“, scrie Rotalianul.

Ar fi fost pentru prima dată când soţul femeii a devenit violent şi fizic, până la acel moment insultând-o şi ameninţând-o în repetate rânduri.

Agentul de poliţie care a preluat apelul de la operatorul 112 a relatat, conform Rotalianul, care citează publicaţia italiană Corriere.it, cum a decurs conversaţia salvatoare.

„Doamna era foarte agitată, aproape în lacrimi şi am înţeles că nu era vorba de o greşeală. Am întrebat-o dacă se află în pericol şi ea mi-a răspuns în mod afirmativ, iar în acel moment preocuparea mea principală a fost să aflu adresa şi etajul pentru a le comunica imediat unei patrule. Am încercat să-i pun întrebări la care să-mi poată răspunde cu „da” sau „nu”. I-am spus să părăsească locuinţa cu fiul ei, dar am înţeles că nu era posibil. Apoi conversaţia telefonică s-a încheiat cu ţipete şi lamentări. Bărbatul începuse să o lovească din nou, dar ar fi fost o greşeală să sun din nou la acel număr fiindcă ar fi putut trezi suspiciuni în ochii bărbatului”,”, a povestit agentul Vicenzo Tripodi pentru sursa citată.

Soţul violent a fost preluat de poliţişti, între timp fiind emis şi un ordin de restricţie care-i interzice să se întoarcă acasă şi să se apropie de soţia şi de fiul său.