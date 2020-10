Centru de performanţă pentru elevi, în pericol de desfiinţare. „Ce părere aveţi de grupă de excelenţă la Religie?“

Argumente pro şi contra funcţionării Centrului Judeţean de Excelenţă Olt, o structură creată pentru ca elevii capabili de performanţă şcolară să fie antrenaţi de cei mai buni profesori din judeţ, se aduc în aceste zile când este pusă sub semnul întrebării finanţarea posturilor.

Ministerul Educaţiei a anunţat încă de la începutul anului că aceste structuri, care funcţionau în toată ţara în administrarea comunităţilor locale, vor trece în subordinea MEC, ca şi structuri conexe ale inspectoratelor şcolare.

Acest lucru a şi fost reglementat printr-un ordin de ministru emis luna trecută. Inspectoratele ar fi trebuit să identifice şi posturi în structura proprie astfel încât activitatea să poată funcţiona în continuare, lucru care s-a şi întâmplat, spune directoarea centrului din Olt, Aurelia Tănase, în toată ţara, mai puţin în Olt şi încă un judeţ.

Soluţia, în condiţiile în acre posturi noi nu se pot înfiinţa, ar fi fost tăierea de posturi de la structuri conexe ale IŞJ, cum sunt Clubul Sportiv Şcolar sau Palatul Copiilor.

64 profesori colaboratori, 24 norme şi mărul discordiei: patru posturi fixe

Centrul Judeţean de Excelenţă Olt s-a înfiinţat cu opt ani în urmă, cu menirea de a-i antrena pe cei mai talentaţi copii. „Unde sunt olimpicii?“, ţipă astăzi cei care ar vrea închisă structura, în timp ce susţinătorii ies în faţă cu cele mai sonore nume de profesori, cunoscuţi pentru rezultatele deosebite pe care le obţin cu elevii lor. Aceştia n-ar fi, însă, în majoritate la nivelul centrului, spun din nou contestatarii.

„În 2012, când s-a înfiinţat centrul, tot acelaşi inspectorat mi-a acordat un număr de 24 norme la plata cu ora, şi celelalte erau pentru aparatul propriu – trei, plus directorul - patru. Şi un psiholog, care era plătit de CJRAE. Acum eu nu cer 24, pentru că eu am funcţionat anul trecut la plata cu ora cu 16,74 norme, deci pot să funcţionez foarte bine la plata cu ora şi cu 10 norme, şi rămân celelalte patru norme, sau pot să-mi dea per total 10, din care împart 6 plată cu ora, patru cu contract pe perioadă nedeterminată, că nu poţi să-i laşi fără serviciu chiar acum, gândiţi-vă!“, spune Aurelia Tănase, directorul centrului, menţionând că a început demersurile pentru a obţine în continuare finanţare pentru activitatea centrului încă din ianuarie, când a aflat că centrele de excelenţă vor fi trecute în structura IŞJ.

În joc ar fi accesul a aproximativ 650 de elevi, în prezent (însă au fost şi 1.000, în alţi ani), la educaţie de calitate. Lor le predau 64 profesori care sunt titulari în diverse şcoli şi care vin la centru fiind plătiţi la plata cu ora.

„Cine vine la centrul de excelenţă profesor vine din motivaţia lui intrinsecă, nu pentru bani. Sumele sunt modice la plata cu ora, să ştiţi. Nu se ia în calcul gradaţie de merit, nu se ia altceva. Sunt 64 profesori colaboratori, printre care se numără şi doamna secretar de stat Popescu Luminiţa (n. red. – preşedinta Organizaţiei de Femei a PNL Olt, inspector şcolar general-ajunct pentru o scurtă perioadă, în prezent secretar de stat în Agenţia pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi), vă poate da cel mai bine detalii din viaţa unui profesor la centrul de execelenţă în punctul de lucru Liceul teoretic Mihai Viteazul Caracal. Doamna Felicia Alexandru, de la „Greceanu“, Marius Perianu, de la „Minulescu“, Moşteanu Laura, nume de care aţi auzit şi care au dus copiii undeva sus. (...) Puncte de lucru avem la Corabia, la Liceul Teoretic „A. I. Cuza“, la Caracal – la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul“, la Balş - la Liceul Teoretic „Petre Pandrea“ –profesor de fizică îl avem pe vestitul profesor Marian Anghel, la Slatina avem puncte de lucru la „Ştefan Protopopescu“ şi Colegiul Naţional „Radu Greceanu“, iar la Drăgăneşti-Olt am o grupă de română la Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu“, la Robotică – Doru Popescu, la informatică acelaşi profesor pe care îl ştie toată lumea “, mai spune dir.Tănase.

E adevărat, sunt profesori cu renume, însă sunt şi mulţi alţi profesori care nu ar trebui să se regăsească în această structură, spun din nou contestatarii, pentru că rezultatele obţinute de elevii pe care-i pregătesc nu-i recomandă ca făcând performanţă. În timp s-au creat chiar breşe între profesorii de la clasă şi cei din centru, primii acuzând că ceilalţi se folosesc de munca lor şi-şi arogă meritele în cazul în care elevul face performanţă la olimpiade.



„Până la urmă lucrurile se vor aşeza pe făgaşul normal“

Şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt, Victor Iacobescu, spune că nu se pune problema ca centrul să-şi închidă porţile, chiar dacă un răspuns pe care i l-a oferit în scris şefei centrului îl contrazice.

„Astăzi mă întâlnesc cu domnul viceprimar Gigi Vâlceleanu (n. red. - până în septembrie, cheltuielile au fost susţinute exclusiv de Primăria Slatina), voi discuta şi la minister, până la urmă lucrurile se vor aşeza pe făgaşul normal, adică acest centru să-şi continue activitatea, în structura Inspectoratului Şcolar Judeţean“, a declarat Iacobescu, indicând, în schimb, că trebuie reduse cheltuielile cu posturile fixe, printre care se numără şi cel al directorului. Directorul, Aurelia Tănase, este fost consilier local PSD şi o susţinătoare a echipei administrative de la Slatina, Victor Iacobescu este membru PNL. Şi unul şi celălalt spun că la mijloc nu e, însă, nimic politic.

„Dumneavoastră cum vi s-ar părea ca şeful dumneavoastră să aibă salariul cât al unui profesor de liceu şi să aibă în subordine trei angajaţi? Lucrurile sunt undeva în coadă de peşte. Sunt anumite subtilităţi pe care aş vrea să le fac să fie funcţionale astfel încât lumea să fie mulţumită şi fără suspiciuni şi acuzaţii de orice fel de natură, fie ea politică, fie profesională şi aşa mai departe. Din punctul meu de vedere nu riscă să nu mai funcţioneze, ci am avut în studiu anumite norme de încadrare.

Acuma, dacă aş fi răutăcios, v-aş întreba, puteţi să-mi spuneţi doi-trei elevi care au făcut performanţă în ultimii ani? Ce părere aveţi de grupă de excelenţă la Religie? Asta a fost, aşa, o subtilitate a cuiva de la sindicat. Lucrurile nu sunt nici chiar atât de rele cum vrea cineva să le prezinte, dar nu vor fi nici pe roze cum erau înainte, în sensul în care nu ne permitem să facem risipă de cheltuieli. Va fi găsită o soluţie astfel încât oamenii să nu plece acasă. Dar, a angaja un contabil sau un informatician pentru atâta, cu ghilimele, muncă, nu ştiu dacă e moral, normal, faţă de colegii din aceeaşi breaslă. Vom analiza împreună cu Normarea, Salarizarea, împreună cu Managementul posturilor (n. red – birouri din cadrul IŞJ Olt) astfel încât să găsim o soluţie echitabilă şi morală pentru fiecare tip de angajaţi“, a mai spus şeful IŞJ.

„Eu zic că găsim nişte postuleţe“

Directorul Centrului de Excelenţă de asta se teme, însă, cel mai tare, să nu fie obligată să-şi dea oamenii afară, acei angajaţi care fac parte din personalul didactic auxiliar.

„Oamenii nu pot să-i dau afară, nu mă lasă inima. Eu n-am dat pe nimeni afară. Ultima plată a lor ar fi în decembrie, de Moş Crăciun, atunci se termină preavizul. Fiecare din ei are câte doi copii, una din ele are o situaţie deosebită, ce fac? Dacă stăm să ne gândim şi depunem eforturi, eu zic că găsim nişte postuleţe“, a mai spus directorul Aurelia Tănase.

O soluţie, de altfel, a promis şi şeful IŞJ Olt, soluţie care ar urma să fie adusă la cunoştinţa celor implicaţi în următoarele zile.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Vâlcea, ultimul judeţ la burse şcolare. Elevi batjocoriţi cu 10 lei/lună: „Noi nu avem canalizare şi vouă vă arde de burse“

Parcursul Alexandrei, eleva-model: de la Muzeul Antipa la Columbia University