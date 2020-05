Ce se întâmplă cu certificatele de deces ale fetelor răpite şi ucise de Dincă. Avocat: „E caz unic pe planetă“

Dosarul de omor, sechestrare şi viol trimis în judecată de procurorii DIICOT, la mijlocul lunii ianuarie, a fost în sfârşit dezbătut în camera preliminară, la Tribunalul Olt, miercuri, 20 mai 2020. Judecătorul a anunţat că va pronunţa o decizie cu privire la refacerea rechizitoriului, aşa cum cer părţile, sau judecarea cauzei pe fond, aşa cum solicită procurorii DIICOT, în 3 iunie 2020.

La ieşirea din sala de judecată, familiile celor două fete, dar şi avocaţii angajaţi, au făcut mai multe declaraţii în faţa jurnaliştilor, menţionând care au fost excepţiile şi cererile depuse, dar dezvăluind şi ce a spus Gheorghe Dincă în sala de judecată.

Familia Măceşanu cere anularea certificatului de deces

Avocatul familiei Măceşanu, Aurel Moldovan, a declarat că a pus pe masa judecătorului cererea de anulare a certificatului de deces emis în cazul Alexandrei Măceşanu, fata răpită în 24 iulie şi omorâtă o zi mai târziu, conform declaraţiei iniţiale a inculpatului Gheorghe Dincă.

„Sunt multe lacune, sunt multe anomalii în această anchetă penală. Nu ne putem bate joc de suferinţele acestor două familii, pentru că, din punctul meu de vedere, este o urmărire penală făcută pe repede înainte. Nu poate fi vorba sub nicio formă de reţinerea în sarcina lui Dincă a infracţiunilor de omor, atâta timp cât ele nu sunt dovedite. Astăzi am solicitat anularea actului constatator de deces, urmare a celor două rapoarte efectuate de către INML. Ştiţi destul de bine că noi am solicitat să se facă două contraexpertize, una în România, la IGPR - Criminalistică, şi una în America, expertize care au fost de altfel refuzate în mod nejustificat. (...) Cred că dosarul va fi înaintat spre completare la Parchetul General al României“, a declarat avocatul, în aşteptarea pronunţării decoiziei judecătorului.

„Nu există certificat de deces şi nici constatarea morţii“

Situaţia este de-a dreptul bizară în cazul Luizei Melencu, fata răpită la mijlocul lunii aprilie 2019 din Caracal. Gheorghe Dincă este acuzat că a şi violat-o şi ucis-o în cele din urmă, însă avocaţii au în continuare foarte multe semne de întrebare în ceea ce priveşte derularea faptelor. Aceştia spun că nu există nicio dovadă a faptelor de care este acuzat Dincă în cazul Luizei. Nu s-a găsit niciun obiect care să-i fi aparţinut şi care să fi fost recunoscut de familie. Mai mult, dacă în cazul Alexandrei există un certificat de deces emis, pe care părinţii nu-l acceptă, când vine vorba de fata din Dioşti nici măcar acest „detaliu“ nu există în dosar.

„Am discutat cu instanţa şi am spus că e caz unic pe planetă în jurisprudenţa europeană sau CEDO sau... Deci nu ai cum să primeşti un dosar şi să accepţi să-l judeci, să condamni o persoană că a omorât o altă persoană care nu e moartă. Din punct de vedere juridic, din punct de vedere tehnic, nu există certificat de deces şi nici constatarea morţii pentru Luiza. Asta înseamnă că niciodată n-ai cum nici tu, ca judecător, să condamni o persoană că a omorât pe cineva care nu e mort“, a declarat Tonel Pop în faţa Tribunalului Olt.

„Numai adevărul despre fete nu ni l-a spus“

Mamele celor două fete au plecat din sala de judecată cu inima îndoită în privinţa adevărului spus de Gheorghe Dincă. Inculpatul a acuzat că s-au făcut presiuni asupra sa pentru a recunoaşte faptele, presiuni de care ar fi responsabili doi poliţişti ale căror nume le-ar fi şi spus în faţa judecătorului.

Monica Melencu şi Teodora Măceşanu cred în varianta că fetele nu au fost ucise de Dincă, însă nici răspunsuri despre adevărata soartă pe care ar fi avut-o fetele nu au primit.

„Nici nu mai avem încredere în ceea ce spune, dar zice că a fost forţat să spună ceea ce a spus. Numai adevărul despre fete nu li l-a spus. Nu ştim ce întorsătură vor lua lucrurile. (...) L-am întrebat unde sunt fetele, a spus că să tăcem, că ne dă afară din sală“, a spus Teodora Măceşanu.

La rândul său, mama Luizei a declarat: „N-a susţinut că le-a ucis, dar nici n-a spus... Pur şi simplu n-a spus – fetele au fost traficate. Că are familia implicată, asta e de înţeles. Nu a spus nici că au fost ucise, nici că au fost traficate. A încercat să se victimizeze pe el, dar n-a spus nimic de fete“.