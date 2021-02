Tragedia unei femei din Negreşti-Oaş. Tatăl, soţul şi fratele bolnav de COVID-19, morţi în decurs de două luni

Familia acuză acum Spitalul Carei că a dat dovadă de crasă neglijenţă tratându-i superficial pe cei doi bărbaţi morţi recent.





Maria O. relatează că soţul şi fratele au fost duşi pe picioarele lor în ziua de 7 februarie la spitalul Negreşti-Oaş, starea lor fiind una stabilă. În noaptea de 7 spre 8 februarie, soţul femeii a fost transferat la spitalul din Carei, pentru că starea i se agravase, iar din cauza complicaţiilor a trebuit intubat. Şi fratele ei a fost transferat acolo.

„Fără nici un acord, cei de la spitalul Negrești-Oaş au aprobat şi au efectuat transferul soțului meu în spitalul din Carei (zis si <spitalul morții>), asta fiind noaptea de 7 spre 8 februarie, fără a anunța pe cineva din familie. Fratele meu a fost și el transferat tot acolo în data de 8 februarie cu o saturație de oxigen în sânge de peste 90% şi, cu informația din partea spitalului Negrești-Oaș, cu afectarea plămânilor de 50%“, a povestit pe Facebook femeia, care apoi a făcut declaraţii pentru presă.

Revolta familiei a crescut când medicii de la Carei le-au cerut să achiziţioneze un medicament, Lemod Solu, care nu exista în farmacia spitalului. În acel moment, starea soţului Mariei era deja foarte gravă, în timp ce fratelui său medicii îi dădeau 80% şanse de supravieţuire.

„În data de 10 februarie am primit un telefon din partea doamnei doctor de pe secţia ATI pentru achiziționarea unui medicament necesar fratelui meu pentru tratament, pe motiv că spitalul nu mai are provizii cu acest medicament. În Franţa locuiesc de 10 ani şi am trecut prin multe intervenții pe la spitale, dar niciodată nu ni s-a spus mie şi familiei mele să cumpărăm un medicament care nu se eliberează doar pe bază de prescripție de către spital şi doar ei îl pot achiziționa. Am reuşit într-un final să fac rost de acest medicament cu ajutorul farmaciilor și le mulțumesc din suflet că mai avem oameni cu inimă în această țară“, mărturiseşte femeia.

În aceeaşi zi, însă, după câteva ore, soţul femeii a decedat în spitalul din Carei, iar în încercarea de a-şi salva măcar fratele, Maria a făcut toate demersurile necesare pentru a-l muta pe acesta la Spitalul de Pneumoftiziologie din Baia Mare. După îndelungi demersuri şi insistenţe, transferul a fost făcut, însă acesta a ajuns în Baia Mare fără vreo fişă medicală.

„Am cerut transferul fratelui către alt spital mai performant și unde sunt doctori capabili să trateze pacienți, nu să îi bage la doi metri sub pământ. Transferul ni s-a refuzat din partea medicului de gardă până în data de 12 februarie seara, când am reuşit transferul său din Carei către Spitalul de Pneumoftiziologie din Baia Mare. Pacientul a ajuns în jurul orei 21.00, dar fără fișa medicală cu informațiile referitoare la tratamentul administrat în Carei“, declară Maria O.

În ziua de 13 februarie, fratele ei a decedat – al treilea membru din familia Mariei mort în numai două luni.

Contactată, managerul Spitalului Carei, Elisabeta Racz, a declarat că nu a fost depusă nici o plângere din partea familiei, însă dacă o astfel de plângere va fi depusă, la nivelul spitalului va fi demarată o anchetă internă. Nici la Poliţie nu a fost făcută încă nicio sesizare.