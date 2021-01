Mesajul unui medic în lupta cu Covid-19: „Se poate câştiga prin trei măsuri: testare, izolare şi vaccinare”

După ce a lansat mai multe apeluri cu privire la importanţa purtării corespunzătoare a măştii, dar şi a măsurilor de igienă, medicul iese din nou cu un mesaj de impact. Acesta vorbeşte despre importanţa vaccinului, după ce şi el s-a vaccinat. În urmă cu doar câteva luni şi dr. Alexandru Sava a fost confirmat pozitiv cu Covid-19, cu toate că acesta a respectat dintotdeauna măsurile de distanţare socială.

„Lupta (să ne salvăm părinţii şi bunicii) cu SARS-CoV2 se poate câştiga prin trei măsuri: testare, izolare şi vaccinare. Asta e măsura optimă prin care putem să limităm numărul de decese printre cei dragi. Măsura de bază e vaccinare, secundar în prioritate e respectarea măsurilor sanitare (mască, distanţare şi spălat pe mâini), am repetat-o continuu”, spune dr. Alexandru Sava.

Ba mai mult, acesta spune că unii medici au încercat să îşi asume meritele venite în urma mesajelor de conştientizare pe care chiar le le-a promovat în nenumărate rânduri.

„În cele 9 - 19 luni în care am tratat exclusiv Covid-10 pozitivi, m-am confruntat cu tot felul de bariere din partea altor colegi de-ai mei, din diferite motive superficial-medicale, dar şi din motive de ”teamă”. Ce mă supără şi mă ofensează e faptul că ”alţii” încearcă şi reuşesc cu brio să-şi asume atenţionările/meritele. Am trecut prin Covid-19, m-am vaccinat, şi am fost, sunt şi voi fi alături de voi. Mesaj pentru voi: vaccinaţi-vă!”, a conchis medicul Alexandru Sava.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Mesajul tranşant al unui medic pentru cei care refuză să se vaccineze anti-COVID

Mesajul dur al unui medic pentru scepticii COVID: „Cei care nu cred şi se îmbolnăvesc să nu mai vină la spital!”