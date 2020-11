După 10 ani petrecuţi în Franţa, un sătmărean s-a întors în ţară şi cultivă „aurul gastronomiei”

Poveştile românilor întorşi din străinătate înapoi în România sunt tot mai dese şi tot mai frumoase. Experienţa anilor de muncă din diaspora îi încurajează pe români să îşi urmeze idealurile în ţara lor, şi nu sunt puţini cei care chiar şi după zeci de ani de muncă îndrăznesc să facă schimbarea, devenind, astfel, modele pentru semenii lor.

Un astfel de exemplu e şi Adrian Bud, un tânăr în vârstă de 26 de ani, originar din satul Drăguşeni, judeţul Satu Mare. Ultimii 10 ani şi i-a petrecut în Franţa, iar anul 2020 a însemnat întoarcerea acasă.

Imediat după terminarea celor 10 clase tânărul a plecat în Franţa unde, după ce a învăţat limba, şi-a terminat şi studiile. Ba chiar a urmat şi o şcoală de patiserie după care timp de 2 ani şi 8 luni a lucrat în domeniu, şi fără să ştie, această decizie i-a deschis calea viziunii de viitor.

„Nu m-am simţit aşa străin deoarece am avut foarte multe cunoştinţe acolo, iar asta m-a ajutat mult. Am fost acceptat şi de restul colegilor, doar că tot nu a existat acel sentiment de „acasă”. M-am întors în ţară pentru că mereu mi-am dorit acest lucru, să mă întorc în România, chiar şi în alt oraş dacă ar fi fost”, povesteşte Adrian.

S-a întors dorind să îşi pună pe picioare propria lui afacere, una inedită pentru zona din care se trage. Fără să stea foarte mult pe gânduri, tânărul a decis să achiziţioneze circa 30.000 de bulbi de şofran pentru a-i cultiva. Investiţia a fost aproximativ 5.000 de euro, însă tânărul a mizat totul pe ea, iar soţia lui, Rebecca, l-a sprijinit la fiecare pas.

„Tot ce am învăţat despre şofran, am învăţat în Franţa. Ingredientul l-am descoperit în bucătărie, iar mai apoi am început să citesc foarte mult despre el, despre cum se cultivă şi în ce condiţii se dezvoltă cel mai bine. Dacă nu ştiam limba franceză eram mâncat, deoarece în România nu se găsesc nici reţete, dar nici informaţii. Am plantat 30.000 de bulbi, însă am avut anul acesta undeva la 23.000-25.000 de flori. Mai puţin decât ne-am fi aşteptat dar nu îmi pare rău”, mărturiseşte tânărul.



Din cei 30.000 de bulbi plantaţi au înflorit circa 25000 de flori. Sursa foto: arhiva personală Adrian Bud

Şofranul se plantează în luna august şi se cultivă în luna octombrie, iar munca este una migăloasă. „Nu este greu din punct de vedere fizic, doar că trebuie multă răbdare. Totul se face manual, nu se pot stropi sau culege mecanic. E o muncă care e foarte minuţioasă şi trebuie răbdare. Se plantează în luna august şi se culeg undeva în octombrie florile. Mai apoi din flori luăm stamina pe care o punem la uscat, de unde rezultă şofranul”, explică tânărul.



Din stamina pusă la uscat rezultă şofranul. Sursa foto: Arhiva personală Adrian Bud

Din prima recoltă, Adrian a scos 120 de grame de şofran. Cu toate că poate părea puţin, un gram de şofran se vinde în România cu 70 de lei, iar un kilogram poate ajunge la 25.000 de euro. Tânărul nu vrea să se oprească aici, iar pe viitor acesta are în plan extinderea culturii.

„Cine porneşte într-o asemenea afacere, are continuitate cel puţin 10 ani de zile. Bulbii de şofran se multuplică, iar o dată la 2-3 ani trebuie scoşi şi mutaţi în altă parte. Categoric ne dorim să creştem şi să ne extindem, ne dorim să promovăm produsul în sine dar şi să educăm cumva oamenii, să îi învăţăm cum să consume şofranul”, a conchis Adrian.

Pe lângă plantaţia de şofran, tânărul a plantat căpşuni pe o suprafaţă de 35 de ari pe care de asemenea are în plan să o extindă în viitor. Pe lângă cele două culturi, Adrian are în vedere şi deschiderea unei patiserii care să îi permită să aducă în atenţia gurmanzilor savoarea oferită de şofran, de căpşuni, dar şi de delicatesele franceze.

