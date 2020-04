FOTO Şoferul de TIR român care nu credea în boală, răpus de COVID-19 la Paris: „A văzut cineva un om bolnav sau mort de la Corona?“

Marian Giurea avea 47 de ani şi se stabilise cu familia în Franţa. Bărbatul s-a stins pe un pat de spital din Paris, la 10 aprilie.

Ironia sorţii face că, în urmă cu o lună, bărbatul s-a arătat sceptic în privinţa acestui nou virus. Într-un mesaj pe Facebook, postat în data de 17 martie, acesta întreba: „Bună ziua la toată lumea, am şi eu o întrebare la cine ştie să dea un răspuns. Am văzut că în toată lumea spun că mor milioane de oameni şi sute de milioane sunt bolnavi. Întrebarea mea este: a văzut cineva un om bolnav sau un om mort de la Corona? Vă rog frumos să-mi ziceţi şi mie, să nu mor prost. Vă pup”, spunea vâlceanul acum o lună.

Apoi s-a contaminat cu virusul COVID - 19 şi pe patul de spital a recunoscut: „Nu credeam că e adevărat... Nu mai pot, nu pot să respir, mă dor toate oasele, toată carnea...”.

Convins că este o conspiraţie mondială

Pe data de 17 martie, a postat un mesaj pe Facebook legat de suspiciunea sa în privinţa noului coronavirus şi a argumentat în comentarii cum a ajuns la aceste concluzii.

Eu, dacă mor de Corona, vă zic în vis... Au murit mii de oameni în Italia, oare nu a fost nici măcar un român? Italia e considerată România, unde sunt bolnavii când toţi postau şi rahatul, de ce nu a postat unul că i-a murit cineva drag care a avut Corona... Băi, oameni buni, nu mai suport să văd atâta prostie..”, spunea pe atunci Marian Giurea, într-o serie de comentarii pe Facebook, pe care le regăsiţi şi în spunea pe atunci Marian Giurea, într-o serie de comentarii pe Facebook, pe care le regăsiţi şi în Galeria Foto

„Nu credeam că e adevărat... Nu mai pot să respir“

La nici o lună, se confrunta el însuşi cu realitatea cruntă, într-un spital din Paris.

Potrivit rudelor şi prietenilor, chiar dacă era supraponderal, bărbatul - „un munte de om care nu bea şi nu fuma de mai bine de 15 ani” - „nu a avut nimic în afară de virus”.

„Ne-a sunat si ne-a zis: ”Nu credeam că e adevărat cu acest virus... Dar luaţi în serios... Nu mai pot, am febră, nu pot să respir, mă dor toate oasele, toată carnea...”. Şi-a luat la revedere... parcă a presimţit că nu mai scăpa... Da, era gras, dar doctorii din Franţa au zis că nu are nimic: inima bună, totul era ok... Dar uite că nici eu, vă rog să mă credeţi, nu credeam până nu s-a întâmplat cu el... Dar, din păcate, de virus a murit... nu i-a mai rezistat corpul... Era un om de milioane... Nu ştiţi câtă durere e în inimile noastre... nu am dormit de trei zile Era un om foarte bun. Care a ajutat multă lume”, a scris pe Facebook Larisa, care se prezintă rudă cu vâlceanul.

La fel spune şi Remus Radu, care scria în timp ce Marius Giurea încă era pe patul de spital: „Nu l-am auzit să se plângă de vreo durere, nu vorbesc de o boală, un om cu un moral de fier şi cu o putere de luptă cum rar mi-a fost dat să întâlnesc. Acest om... a fost răpus în numai 8 zile de acest virus, Covid-19. Acum este în comă indusă pe un pat de spital din Paris, ducând poate ultima sa bătălie, lupta pentru viaţa lui. Este prietenul meu!”.

În urmă cu o lună, când rudele au aflat că nu mai avea de lucru, activitatea restrângându-se şi în domeniul transportatorilor din Franţa din cauza pandemiei, l-au sfătuit să se întoarcă acasă, dar a refuzat, ca să nu-şi pună mama în pericol.

Lucra de 20 de ani în Paris, ca şofer de TIR. A fost internat la spitalul din capitala Franţei la începutul lunii aprilie, iar după mai bine de o săptămână de luptă cu boala s-a declarat învins. A lăsat în urmă un băiat şi o fată, o familie îndurerată şi prieteni care-i deplâng dispariţia.