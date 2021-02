Detalii şocante în cazul învăţătoarei care lipsea de la ore ca să joace la păcănele. Cum i-a păcălit pe părinţii elevilor

În urma unui astfel de incident, petrecut la finele lunii ianuarie, au ieşit la iveală toate celelalte nereguli, iar părinţii au început să ia atitudine şi să depună sesizări. Scandalul a izbucnit recent, deşi problemele trenează de trei – patru ani, după cum recunoaşte chiar conducerea unităţii şcolare.Într-unul din anchetele pentru furt, comis în 2019, s-a dat soluţie de clasare, pentru că părţiile s-au împăcat.

La Poliţie s-au primit în acest an sesizări pentru furt şi înşelăciune, fiind deschis un singur dosar penal, deocamdată, pentru furt. Au mai ieşit la iveală, de asemenea, informaţii potrivit cărora cadrul didactic ar mai avea datorii şi către cămătari.

Joi, 18 decembrie, o comisie de control din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Vâlcea s-a deplasat la şcoala unde predă învăţătoarea E.S., în urma sesizărilor primite, pentru a discuta cu părinţii şi reprezentanţii unităţii. Luni, 21 februarie, va fi demarată o anchetă în cadrul Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr. 13, care va fi supervizată de IŞJ, în urma căreia se va decide ce măsuri vor fi luate împotriva cadrului didactic acuzat.

Învăţătoarea predă de mai mulţi ani doar la clasa pregătitoare a Şcolii Gimnaziale nr. 13. De-a lungul timpului a schimbat mai multe colege de echipă, având în vedere că „problemele sale cu absenţele şi păcănelele trenează de mai mulţi ani”, după cum recunoaşte chiar conducerea şcolii.

La începutul anului şcolar 2020 - 2021 a făcut echipă cu o învăţătoare venită de la altă unitate şcolară, care nu-i cunoştea trecutul - obişnuinţa de a pleca de la ore pentru a merge la jocurile de noroc.

La Vâlcea, noul an şcolar a început în online. Aşa că a durat ceva până să-i cunoască pe părinţi şi să îndrăznească să le ceară să o împrumute cu diverse sume de bani, care pornesc de la 200 de lei şi ajung la 1.500 de euro.

Drept dovadă în acest sens stau discuţiile de pe grupul de WhatsApp cu părinţii, care par mai degrabă nişte negocieri, pe fondul unei pretinse disperări, o metodă care a funcţionat. O parte dintre aceste discuţii au fost postate de publicaţia locală „Timpul de Vâlcea”.

Discuţii pe WhatsApp ale învăţătoarei din Râmnicu Vâlcea care lipsea de la ore pentru a merge la păcănele cu părinţii elevilor, în care le cerea bani; Foto Timpul de Vâlcea

Interesantă în acest caz este metoda de abordare şi de convingere a părinţilor elevilor de a-i acorda un împrumut financiar. „Mi-a cerut prin telefon să o împrumut urgent. De la 100 de euro cât mi-a cerut iniţial, s-a ajuns în final la 300 de euro”, avea să recunoască unul dintre părinţii care au realizat că sunt şanse să nu-şi mai recupereze niciodată banii.

„A susţinut că o prietenă are de restituit urgent un împrumut. Este o doamnă frumoasă, foarte aranjată, credibilă, convingătoare, a terminat Litere - Teologie. Când ne-am întâlnit tremura, era panicată, mai era şi cu fetiţa de mână. Îi dăduse sângele de la atâta scărpinat în cap. Mi-a fost teamă să nu se sinucidă. Chiar am întrebat-o dacă este ameninţată, şantajată, dacă are datorii la cămătari. I-am dat 700 de euro”, a povestit un alt părinte.

Solicitările de împrumut au început din ianuarie au mai povestit părinţii: „M-a sunat şi s-a plâns că soţul nu o înţelege, că sunt încurcaţi şi cu alte plăţi şi că are nevoie urgentă de 800 de euro. Apoi a revenit şi a spus că mai bine să-i dau 1.000 de euro, pe care mi-i va returna în trei săptămâni. Plângea în telefon, dar când a trebuit să returneze banii, a început să se eschiveze”, mai spun păgubiţii.

Nu toţi părinţii păgubiţi au depus plângeri

Datoriile către părinţi se ridică până acum la aproximativ 5.000 de euro. Dar nu toţi cei păgubiţi au fost de acord să depună plângere, recunoaşte directorul unităţii şcolare, Ion Gherghinaru: „Abia acum, o parte dintre părinţii de la clasa pregătitoare şi-au asumat răspunderea şi au venit cu sesizări, dar nu toţi. Culmea, sunt câţiva care i-au dat bani, chiar sume cuprinse între 500 şi 1.500 de euro, care au refuzat să depună plângere, considerând că aceşti bani sunt pierduţi”.

Nu se cunoaşte dacă această practică a împrumutului fără restituire a avut drept victime doar părinţii de la actuala clasă pregătitoare sau şi din anii anteriori, întrucât până acum nu au mai fost depuse plângeri, nici la Poliţie / Parchet şi nici la conducerea şcolii sau a inspectoratului şcolar.

Mila, principiul pe baza căruia a obţinut de fiecare dată ce a vrut

Când au realizat că nu-şi vor mai primi banii, părinţii elevilor au început să pună întrebări şi au aflat că au fost păcăliţi. Atunci a ieşit la iveală faptul că femeia „a fost internată în mai multe rânduri” pentru că era dependentă de păcănele.

„I-am întrebat de ce i-au dat aceşti bani. Mi-au motivat că le-a fost milă, dar când eu le-am spus că în trei rânduri a ajuns în Consiliul de Administraţie şi, la rugămintea altora de a-i mai acorda o şansă, am acţionat după acelaşi principiu, s-au revoltat”, explică directorul cum de-a lungul timpului s-au încercat să se ia tot felul de măsuri cu dascălul împricinat.