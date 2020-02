VIDEO Cum s-a bătut „parte în parte“ cu un elev o profesoară din Prahova: „Are antecedente, e cunoscută cu probleme“

Horia Toma, inspector şef adjunct al Inspectoratului Şcolar Prahova, a declarat pentru „Adevărul“ că profesoara respectivă este suplinitoare şi are un contract încheiat cu şcoala din Ceptura pe o perioadă determinată. În plus, Horia Toma a explicat că profesoara are certificat de la psiholog care certifică faptul că este ”apt pentru învăţământ”, deşi nu este la prima abatere de acest fel.

”Medicii se feresc să dea certificate profesorilor de inapt pentru învăţământ şi atunci noi nu putem să nu-i primim în şcoală. Doamna este cuoscută cu antecedente, are probleme, s-a plimbat prin multe şcoli din judeţul Prahova. Din nefericire, neexistând profesori de biologie, tot şi-a găsit loc. Nu ştiu ce se va întâmpla cu copiii, dacă va fi dată afară din şcoală pentru că noi, la ora actual, nu avem disponibil pentru Ceptura, un profesor la această disciplină”, a declarat inspectorul general adjunct al ISJ Prahova.

Profesoara de biologie, care predă în prezent şi la o altă şcoală din Ploieşti, a fost filmată în cursul zilei de marţi 4 februarie 2020, în timpul unei crize de nervi, provocată fiind de mai mulţi băieţi din clasa a VII-a. Profesoara şi-a înjurat elevii, i-a făcut viermi, porci şi chiar i-a invitat ”să-şi ia femei şi să iasă afară, dacă au chef de golănii”. În filmare se aude clar cum una dintre fete începe să plângă şi spune că este speriată de ceea ce se întâmpla în clasă, însă, profesoara în loc să o liniştească o ceartă şi pe ea. Tot acest incident violent se termina cu o bătaie parte în parte între profesoară şi unul dintre elevi.

Emilian Deaconescu, directorul şcolii din Ceptura, a declarat că a în şcoală se va constitui o comisie de disciplină care va decide măsurile ce vor fi luate cu privire la profesoara de biologie. Deaconescu a precizat că ştie ”din zvonuri” că profesoara incriminată acum ar mai fi făcut probleme şi în alte şcoli unde a mai predat.

”Confirm că, aşa din nişte zvonuri, am aflat că a avut nişte probleme şi în anii trecuţi când a funcţionat în alte şcoli. Noi suntem acolo destui profesori şi niciunul dintre ceilalţi nu au avut aşa probleme cu copiii. Au fost unele minore, dar nu aşa. Are documente cu apt pentru învăţământ. Nu pot să-mi exprim eu părerea că nu ar fi. Deocamdată sunt doar profesor nu şi doctor. În şcoală au mai fost unele probleme cu doamna profesoară, dar minore”, a declarat directorul unităţii de învăţământ.

Potrivit unor surse, profesoara a mers şi joi la cursuri, dar la o şcoală din Ploieşti, nu la Ceptura.