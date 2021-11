Incendiu la spitalul de boli infecţioase din Ploieşti. Directorul, despre cauza tragediei: „Nu de la instalaţia de oxigen s-a produs”

„Într-o atmosferă cu încărcătură mare de oxigen s-a produs incendiul. Este un risc asumat când tratezi cu cantitate mare de oxigen, orice scânteie sau chiar spontan, spun specialiştii, se poate aprinde oxigenul.

Infirmiera, în timp ce încerca să-i pună masca pacientului care era foarte agitat, a mişcat patul, a apărut o flamă, colega ei a venit cu un extinctor a stins imediat costumul, apoi au intervenit cu extinctoarele în salon. A venit şi ISU şi incendiul s-a stins în zece minute. Practic a fost localizat la un singur salon.

Instalaţia electrică, atât aici, cât şi la nord, este nouă. Aici, instalaţia e de doi ani de zile. Nu am avut probleme, nu am avut pene de curent, scurt-circuit sau alte probleme în ultimul an.” a spus doctorul Bogdan Nica.

Acesta a explicat că salonul avea inclusiv uşă către exterior, care era deschisă periodic „Există un instructaj pe care l-am făcut cu tot personalul şi de aia sunt mirat de ce s-a întâmplat pentru că aici era cel mai bun personal şi aici se respectau... şi nu numai aici, în toate secţiile, absolut toate măsurişle. Ca dovadă, ama avut 387 de bolnavi la un moment dat, cu cantităţi imense de oxigen, am depăşit 10.000 de litri de oxigen pe zi, plus butelii şi nu s-a întâmplat absolut nimic. Aveam senzori de oxigen şi aici”, mai spune medicul. Întrebat dacă senzorul care trebuie să determine o concentraţie periculoasă de oxigen era montat, acesta a a răspuns afirmativ, iar ancheta va stabili dacă funcţiona.



Conform ISU, spitalul nu avea autorizaţie de incendiu

În luna februarie, conducerea spitalului a fost amendată cu 10.000 de lei pentru că unitatea nu avea autorizaţie de incendiu. Din atunci şi până acum, spun reprezentanţi ai ISU că acele probleme nu au fost remediate, deşi au trecut mai bine de 9 luni de la ultimul control.

Bogdan Nica a fost întrebat de lipsa autorizaţiei şi de neregulile găsite la spital în luna februarie şi a răspuns:

„Există autorizaţie parţială, pentru că în rest a trebuit să modificăm documentaţia. Când am venit eu manager, am descoperit că aici nu erau planuri şi a trebuit să refacem planuri şi să depunem documentaţia, mai ales după ce am modificat instalaţia de oxigen şi am pus-o pe stocator şi nu pe butelii. Cu firmă autorizată, în loc să se trateze bolnavii cu oxigen din butelie, se tratează din stocator, stocator cu oxigen lichid şi pe rampe de oxigen”, a declarat, joi, managerul SJU Ploieşti, Bogdan Nica.

Asta se întâmplă la toate spitalele, absolut niciun spital din Prahova nu e în regulă pentru că-s necesare investiţii foarte mari. Noi am remediat cam 90%, am redepus documentaţia, practic de când am venit încerc să aduc lucrurile pe un făgaş normal”.

Un incendiu a izbucnit joi dimineaţă într-un salon al secţiei de boli infecţioase Movila a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Ploieşti. Doi pacienţi cu COVID-19 au murit, iar o infirmieră a ajuns la Spitalul de urgenţă Floreasca din Capitală.