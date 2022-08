Hoţii „rafinaţi” de pe Valea Prahovei. Whiskey de colecţie, preferatul pungaşilor pentru piaţa neagră

Surse judiciare au precizat pentru „Adevărul” că în multe dintre cazurile recente de furturi din locuinţele situate în staţiunile montane de pe Valea Prahovei s-au confruntat cu hoţi slab pregătiţi, fără experienţă, dar care sunt extrem de periculoşi pentru că acţionează cu violenţă. Fiind prinşi asupra faptei chiar de către proprietari, sunt dispuşi să facă orice doar să scape, inclusiv să omoare.

Sunt două tipuri de vile care sunt preferate de astfel de tâlhari, cele în care locuiesc persoane în vârstă, singure, şi care au un venit peste medie, dar şi casele de vacanţă de pe Valea Prahovei, aflate în zone izolate, unde proprietarii vin doar la final de săptămână.

Tâlharul care preferă Chivas vechi de 25 de ani

Marius Toader, din Buşteni, cunoscut cu antecedente penale, este unul dintre tâlharii „rafinaţi” care au băgat în sperieţi bătrânii din staţiune şi un cunoscut al poliţiştilor din zonă. Este specializat în furturi de băuturi fine, sticle de colecţie, pe care le comercializează ulterior pe piaţa neagră, în general la administratorii de baruri sau discoteci. Nu evită să fure din casele oamenilor nici bijuterii sau electrocasnice scumpe, dar suficient de mici încât să încapă într-un rucsac de umăr.

Bărbatul a intrat prin efracţie, în martie 2022, în mai multe vile din Buşteni, de unde a furat sticle de whiskey Chivas de 25 de ani, rom Elements Eight, un laptop Sony, bijuterii din aur, decoraţiuni din argint sau placate cu metale preţioase şi ceasuri scumpe. Într-un dintre case a intrat chiar de două ori, iar proprietarii au declarat la Poliţie că prima dată nici măcar nu au băgat de seamă că le lipsesc sticle de băutură scumpă din bar. Abia a doua oară, când hoţul le-a răvăşit casa, căutând ceva mai valoros, proprietarii au alertat poliţiştii.

Toader a fost prins imediat ce anchetatorii au urmărit imaginile surprinse de camerele de luat vederi. Bărbatul are un handicap locomotor, motiv pentru care a fost uşor de identificat, mai ales că era un cunoscut al poliţiştilor. În plus, ca probă suplimentară, criminaliştii au găsit în zăpadă urme care păstrau logoul unei anume mărci de pantofi sport pe care îi purta hoţul. Aceeaşi persoană s-a dovedit că a intrat, tot la începutul acestui an, în locuinţa unei bătrâne de 80 de ani, din Buşteni, pe care a agresat-o până ce femeia i-a arătat unde ţine banii. Erau doar 117 lei, dar Marius Toader nu i-a refuzat.

Jefuitorii din Opel cu numere de Anglia

Bărbatul a fost condamnat deja la doi ani şi zece luni de închisoare, iar în prezent se află în arest preventiv. Sentinţa dată recent de Judecătoria Sinaia nu este definitivă. Deşi una dintre victime a cerut daune morale în valoare de 100.000 de lei, femeia s-a răzgândit în timpul procesului şi a renunţat la pretenţii.

Poliţiştii din zona Văii Prahova au avut în lucru o altă anchetă care viza hoţi tupeişti ce dădeau spargeri pe timpul nopţii. Vizau casele aflate la marginea DN1, din zona Comarnic-Buşteni. Hoţii, printre care se afla şi un minor, se deplasau cu un Opel de culoare închisă, înmatriculată în Anglia, intrau noaptea (chiar şi la 4 dimineaţa) în casă, în timp ce proprietarii dormeau, forţând geamurile. Furau telefoane scumpe, dar şi ce găseau bun de valorificat în holul casei, de regulă pantofi sport. Adolescentul a fost deja condamnat tot de judecătorii din Sinaia şi se află la un centru educativ destinat infractorilor care nu au împlinit încă vârsta de 18 ani. Cercetările continuă în cazul complicilor săi.

