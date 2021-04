„Şoferiţa” kamikaze care a circulat zeci de kilometri pe contrasens pe DN1 era, de fapt, un bărbat de 69 de ani

Bărbatul susţine că, deşi a alertat Poliţia, sunând de două ori la numărul unic de urgenţă, nu a intervenit niciun echipaj de la Serviciul Rutier.

Filmarea în care o maşină apare circulând pe DN1, spre Braşov, dar pe sensul de coborâre de la munte, în porţiunea dintre Băneşti şi Breaza, a fost postată pe Facebook. Potrivit martorului, autoturismul era un Ford Fiesta, înmatriculat în Ialomiţa. Bărbatul care a filmat susţine că la volan se afla o femeie care a circulat cu mare viteză pe contrasens o bună bucată de drum, de la Băneşti şi până la Predeal, unde ar fi făcut stânga spre Pârâul Rece.

Şoferul a explicat că a sunat la 112 pentru a cere unui echipaj de la Poliţia Rutieră să intervină, dar fără rezultat. „Pentru ăştia de s-au trezit că "n-ai auzit de 112"... am sunat, de aceea n-am filmat mai mult, mi-au zis că îl opresc la Comarnic, trecând de Comarnic am mai sunat încă o dată, au zis că îl opresc la Sinaia. Apoi la Predeal a făcut stânga spre Pârâul Rece. Rezultat 0. La poliţie. am vorbit ambele dăţi cu agent Albu, Poliţia Prahova, care se va alege şi cu o plângere pentru că nu a făcut absolut nimic”, scrie Dani Hamza pe Facebook.

Dublă achetă la Poliţia Prahova

După ce bărbatul a postat filmarea pe internet, Poliţia Prahova s-a autosesizat şi a deschis o dublă anchetă. Pe de o parte, a fost căutat şoferul incriminat, iar pe de altă parte, s-a dorit aflarea motivului pentru care echipajele de la Rutieră nu au intervenit să oprească cursa nebună.

Şoferul a fost identificat, este un cetăţean din Feteşti, iar în cursul zilei de miercuri, 28 aprilie, a fost chemat la audieri la sediul Poliţiei din Ploieşti. La Ploieşti însă s-a prezentat un bărbat în vârstă de 69 de ani care nu a recunoscut în faţa poliţiştilor acuzaţiile aduse de martorul care a filmat maşina circulând pe contrasens.

Ce spune martorul

Contactat telefonic, Dani Hamza, martorul care a realizat filmarea, a precizat pentru ziarul „Adevărul” că este convins sută la sută că la volan era o femeie. „Era cineva foarte mic de statură. Eu am circulat o perioadă în spatele acestei maşini şi nu am văzut capul şoferului din cauza tetierei. Nu-mi vine să cred că o persoană în vârstă ar fi putut conduce în modul acela atât de haotic şi cu o aşa viteză, dar nu exclud asta. Era pur şi simplu kamikaze”, a precizat Dani Hamza.

Poliţia Prahova susţine că nu are bază legală pentru a-l sancţiona pe misteriosul şofer. Filmarea realizată de martor nu este făcută cu un aparat omologat, iar atâta vreme cât şoferul nu a comis o infracţiune, care să ducă la un dosar penal, acesta nu poate păţi nimic, conform legii. Persoana care a condus pe contrasens putea fi sancţionată doar dacă era prinsă în fapt de către un poliţist, altfel filmarea realizată cu un telefon mobil este irelevantă în această situaţie.

Potrivit unor surse, poliţia caută acum filmări oficiale realizate de camere de luat vederi ale CNAIR pentru a putea aplica o contravenţie bărbatului respectiv. În paralel, se face o anchetă internă pentru ca şefii Poliţiei Prahova să afle de ce niciun echipaj de la Serviciul Rutier nu a fost disponibil timp de aproape o oră pentru a interveni, deşi au existat două solicitări pe 112.

