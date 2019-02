Un bătrân de 77 de ani a donat 10.000 de euro, agoniseala de-o viaţă, unui spital din Argeş. Are pensie modestă şi trăieşte într-o casă veche, unde se spală la lighean

Ion Cârstoiu are 77 de ani şi nu a avut niciodată copii FOTO: Denis Grigorescu

„Am văzut la televizor mai multe ştiri legate de donaţii pentru copiii născuţi prematur la diferite spitale din ţară. M-a impresionat ce am văzut şi m-am gândit să ajut şi eu copii născuţi prematur cumva şi am luat legătura cu cei de la spitalul din Câmpulung Muscel. Şi eu sunt din zona Muscelului, aşa că m-am gândit direct la acest spital. Mă impresionează mereu copiii, în special cei născuţi prematur şi vreau să îi ajut”, spune Ion Cârstoiu.

Bărbatul a lucrat câteva decenii ca şofer în România şi Europa, inclusiv după pensionare. A pus bani de-o parte timp de peste 20 de ani, iar acum s-a decis să doneze toată suma Spitalului din Câmpulung Muscel. Banii vor fi folosiţi pentru achiziţionarea de echipamente medicale moderne pentru secţiile Terapie Intensivă şi Neonatologie. Pe fiecare echipament medical care va fi adus la spitalul din Câmpulung va fi inscripţionat numele donatorului.

Ion Cârstoiu are o pensie modestă, de doar 1.300 de lei pe lună şi locuieşte într-o casă veche din Aninoasa, unde se spală la lighean.

Bărbatul nu a fost vreodată căsătorit, a avut o relaţie specială în tinereţe cu o femeie, la un moment dat aceasta a rămas însărcinată, însă a trebuit să facă avort. Iar acel eveniment l-a marcat, mai ales că îşi dorea mult să aibă copii.

„Cea mai mare parte din donaţie va merge către secţia de Neonatologie. Încă nu s-a stabilit când vor fi achiziţionate aceste echipamente. Domnul din Aninoasa a adus banii în două tranşe în această săptămână. Prima tranşă a fost de 2.000 de euro, iar miercuri 20 februarie a mai adus 8.000 euro. Este un gest absolut impresionant”, a declarat pentru Adevărul medicul chirurg Mădălin Iordache, purtătorul de cuvânt al Spitalului Municipal Câmpulung Muscel.

De 11 ani, spitalul din Câmpulung are un donator permanent. Este vorba de compania Holcim, care are o fabrică la ieşirea din oraş şi donează anual aparatură medicală în valoare de 50.000 de euro. „Dacă nu ar fi fost cei de la Holcim, noi nu am fi avut trusă de chirurgie laparoscopică”, mai precizează medicul chirurg Mădălin Iordache.

