Un român, în topul celor mai promiţători baschetbalişti din Europa

Mihai Măciucă are doar 20 de ani FOTO: bcmu.ro

Mihai Măciucă are doar 20 de ani şi de trei sezoane evoluează pentru BCMU FC Argeş Piteşti, echipă aflată pe locul şase în campionat şi pentru care în acest sezon are o medie foarte bună de puncte, de 9,3 per meci.

Mihai Măciucă s-a remarcat şi la echipa naţională de baschet a României în preliminariile Campionatului European din 2022. Iar oficialii de la FIBA scriu despre Mihai că „a fost un marcator de top la mai multe turnee FIBA de tineret şi are o ascensiune foarte bună la seniori. Tânărul de 20 de ani a reuşit să înscrie coşuri de trei puncte din poziţii dificile şi a dovedit abilităţile sale foarte bune de aruncător în campionatul României, unde are un procentaj de 40,7% la aruncările de trei puncte şi de 85,2% la aruncările libere”.

În topul select întocmit de către FIBA au mai fost incluşi tineri baschetbalişti valoroşi din Serbia, Turcia, Bosnia, Polonia, Estonia, Olanda, Italia şi Bulgaria.

