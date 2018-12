Un preot din Piteşti ajută mii de copii sărmani

De nouă ani, preotul Paul Stănescu, preşedintele Asociaţiei Filantropice Sociale „Sf. Apostol Ştefan”, iniţiază în luna decembrie campania "Moş Crăciun vine şi în căsuţele sărace!", prin care strânge sute de pachete pentru copiii din satele sărace ale Argeşului. ”Din păcate, pentru mii de copii de la sate, Moş Crăciun nu are cadouri. Sărăcia cruntă împiedică părinţii sau bunicii să aducă bucuria în sufletele copiilor în prag de sărbători. Nu le pot oferi o jucărie, o bomboană sau un creion colorat. În extrem de multe cazuri, părinţii sunt fericiţi când au o bucată de pâine pe care s-o dea copiilor să mănânce. De dulciuri, jucării sau rechizite nici nu se poate pune problema.



În ultimii nouă ani, prin intermediul campaniei organizate de asociaţia noastră, Moş Crăciun a ajuns şi în cele mai sărace sate din judeţului Argeş, acolo unde întâlneşti aşa de des tristeţea, cu sprijinul oamenilor buni din ţară, dar şi din străinătate. Împreună am reuşit să aducem bucuria Crăciunului în casele unor copii care-şi trăiesc viaţa în lipsuri şi sărăcie, muncind cot la cot cu părinţii lor, neputând să se bucure de copilărie. Am descoperit sute de astfel de cazuri în campania de anul trecut şi în acest an şi suntem hotărâţi să ne implicam şi să ajutăm an de an. Anul trecut, în cadrul campaniei caritabile iniţiate de Asociatia noastră, am întâlnit copii orfani pe care-i întreţin bunicii, dintr-o pensie amărâtă. Am întâlnit copii minunaţi care merg la şcoală să-şi croiască un viitor mai bun decât al părinţilor, dar le este greu pentru că nu au rechizite şi îmbrăcăminte. Nu au încălţări călduroase de iarnă. Am întâlnit familii cu mulţi copii, care au nevoie de ajutorul nostru.

Toţi cei care credem în magia sărbătorilor putem să venim din nou în sprijinul lui Moş Crăciun ca să ajungă şi la copiii sărmani”, spune preotul Paul Stănescu.

Preotul din Piteşti nu îi ajută pe cei sărmani doar de sărbători, ci pe tot parcursul anului. În ultimii ani, mii de copii şi oameni sărmani au fost ajutaţi cu haine, rechizite, mâncare, calculatoare, iar mai multor familii le-au fost reparate casele dărăpănate în care locuiau sau construite alte case.

A trimis o maşină cu alimente pentru două familii nevoiaşe

În toamna acestui an, părintele Paul Stănescu a aflat de cazul a două familii sărace cu patru şi respectiv trei copii din comuna argeşeană Mozăceni. În doar câteva zile, a mobilizat voluntari şi sponsori şi a trimis o maşină cu alimente acolo.

Sediul asociaţiei pe care o conduce este în comuna Căteasca. „Nu avem angajaţi. Contabila este fina mea şi este voluntară. Totul se face cu ajutorul lui Dumnezeu”, precizează părintele Paul Stănescu.

Şi tot în acest an, prin intermediul asociaţiei pe care o conduce, preotul Paul Stănescu a ajutat două fetiţe care locuiau cu mama şi bunica lor într-o casa dărăpănată din comuna Bradu. De mai multe luni, graţie eforturilor părintelui Stănescu, fetiţele s-au mutat cu mama şi bunica lor într-o casă nouă, construită cu sprijinul a zeci de voluntari şi sponsori.

Vrea să ajute şi 60 de copii dintr-o colonie de barăci

Copiii din colona de barăci din satul Udeni trăiesc în condiţii mizere

Preotul Paul Stănescu vrea ca de Crăciun să mai ajute şi 60 de copii săraci care trăiesc în condiţii mizere într-o colonie de barăci din satul Udeni, comuna Călineşti, şi a început în acest sens o campanie pe Facebook. ”60 de copii din Colonia de barăci din Udeni, aşteaptă cu speranţă Crăciunul de poveste. Să dăruim în cinstea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, cel care ne-a învăţat să fim milostivi cu cei sărmani. Să facem ca şi ei să poată avea sarmale si cozonac pe masă în ziua de Crăciun. Veniţi în vizită la ei. Implicaţi-vă direct. Veţi fi mai fericiţi. Pentru că mai fericit este cel ce dă, decât cel ce primeşte. Când primeşti, ţi se umplu mâinile, în timp ce atunci când dăruieşti , ţi se umple sufletul! Când faci fericit un copilaş sărman, bucuria lui nu are preţ şi nici cuvinte nu sunt să se poată explica prin cuvinte trăirea lui”, mai spune preotul Paul Stănescu.