Serviciul Permise Argeş aduce iar examinatori din afara judeţului. Candidaţii vor fi testaţi de poliţişti din Braşov şi din Dolj

În lunile martie şi aprilie, examinatori din Braşov şi Dolj vor testa, în Argeş, alături de poliţiştii Serviciului Permise, o parte dintre candidaţii la statutul de şofer.

"Nu am uitat de ceea ce am spus la sfârşitul anului 2021, că vom încerca să găsim soluţii ca să fie redusă perioada de programare pentru proba practică a obţinerii permisului de conducere. Am făcut noi demersuri", spune prefectul judeţului Argeş, Radu Perianu.

Cinci poliţişti din Braşov şi şase din Dolj, în sprijinul colegilor din Argeş

În ziua de 19 martie, cinci poliţişti vor veni din Braşov ca sprijin pentru examinatorii argeşeni. Este vorba despre o zi de sâmbătă, iar agenţii le vor verifica cunoştiinţele celor care susţin examenul practic la Câmpulung.

În ziua de 16 aprilie, tot sâmbăta, şase examinatori din Dolj vor face testări pe trasee din Piteşti. Vor lucra alături de poliţiştii Serviciului de Permise Argeş. În total, vor fi 13 examinatori.

Insuficienţa personalului Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor Argeş creează de mai bine de un an nemulţumiri în rândul celor care vor să devină şoferi. Candidaţii sunt nevoiţi să aştepte cu lunile programarea la proba traseului.

Radu Perianu recunoştea la începutul acestui an că unii candidaţi ajung să aştepte şi câte trei luni ca să susţină proba practică pentru permisul de conducere şi promitea că în Argeş va fi detaşat un examinator din Vâlcea, iar o echipă de cinci examinatori din judeţul vecin va veni aici regulat.

Schimbările au început în 15 ianuarie, când primii opt examinatori din Vâlcea au fost aduşi să participe la proba practică a examenului pentru permis, însă numai pentru weekend.

Pe 19 februarie, Serviciul Permise Argeş a adus iar examinatori din Vâlcea, ca să reducă durata de aşteptare a probei practice pentru cei care aspiră să devină şoferi, iar acum anunţă că procedura se repetă.

Doar o treime dintre cei înscrişi promovează examenul

Rata de promovare la examenul pentru obţinerea permisului de conducere este, în Argeş, cu mult sub media naţională. Anul trecut, prin Ordin al prefectului, s-a creat o comisie mixtă care să verifice cum îşi fac datoria şcolile de şoferi. Simultan, a început şi monitorizarea examinatorilor şi instruirea lor pentru o abordare unitară şi eliminarea subiectivismului, dar nu s-au înregistrat creşteri semnificative ale ratei de promovare.

Serviciul de Paşapoarte Argeş va fi deschis şi în weekend

O nouă măsură a fost luată din cauza numărului mare de solicitări şi, pe lângă faptul că se lucrează zilnic de la ora 8 la ora 20, programul va fi valabil şi sâmbăta şi duminica.

Este nevoie de programare online. Site-ul de programări a fost adaptat la noul program. Persoanele care vor să le fie eliberat paşaportul trebuie să îşi facă programare pe https://www.epasapoarte.ro/

