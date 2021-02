IT-iştii de la Dacia au configurat şi personalizat sute de tablete pentru elevii defavorizaţi ajutaţi de uzină să înveţe

Fundaţia este la a doua donaţie în sprijinul educaţiei copiilor din aceste comunităţi, după cea în toamna anului trecut, cânnd a oferit primele 100 de tablete către tot atâţia copii din mediul rural şi urban, în ambele judeţe.

Iniţiativa a fost posibilă prin implicarea angajaţilor şi a altor persoane sensibile la dezvoltarea şi viitorul copiilor, care au decis să-şi redirecţioneze 3,5% din impozitul pe venit către această cauză, în urma completării formularului 230, precum şi printr-o contribuţie a companiei.

Tabletele au fost livrate marţi, 23 februarie, inspectoratelor şcolare judeţene din Argeş şi Dâmboviţa, urmând să fie distribuite elevilor din învăţământul primar, gimnazial şi liceal.

"Asistăm de prea multe ori la neajunsurile din procesul de educaţie, în toate etapele de învăţare. Din păcate, sunt zone geografice dezechilibrate în ceea ce priveşte accesul la educaţie, iar rata abandonului şcolar timpuriu este printre cele mai mari din Uniunea Europeană. Pandemia izbucnită anul trecut a impus trecerea la învăţământul online, iar experienţele digitale au pătruns puternic în vieţile noastre. E important ca şcoala să nu se oprească şi, din acest motiv, continuăm să îi susţinem pe cei care se confruntă cu lipsuri materiale în familiile în care se dezvoltă. Le asigurăm continuitate în activităţile curriculare, fără grija obstacolelor legate de conexiunea şi desfăşurarea orelor online, ţinând cont de această alternanţă a prezenţei fizice cu cea online", spune Gabriel Vieru, director al Uzinei Mecanica şi Şasiuri Dacia.

"Le-am personalizat cu un cont Google pe numele fiecarui copil şi am adăugat o cartelă cu abonament plătit pe un an"

Fiecare tabletă a fost configurată corespunzător de către echipa IT Dacia, în regim de voluntariat.

Fundaţia a fost sprijinită în acest proiect de către colegii din echipa Direcţiei Informatice România, care au fost bucuroşi să ajute copiii şi să le pregătească tabletele pentru utilizare încă de la prima accesare.

"Deoarece copiii beneficiari sunt de la clasa I până la liceu, cu mai multe sau mai puţine competenţe informatice, am decis să le dăm tabletele deja configurate. Acest lucru înseamnă că am adus sistemul de operare la zi, le-am personalizat tabletele cu un cont Google pe numele fiecarui copil şi am adăugat o cartelă SIM cu abonament de date plătit pe un an. Toate aceste acţiuni au presupus un efort consistent şi îi mulţumesc colegului Cătălin Bălălău, care m-a ajutat la configurarea primului lot de 100 de tablete distribuite în toamna anului 2020", spune Cristian Urea, IT Technical Chapter Leader.

