Impresionant. Cum s-au strâns banii pentru renovarea unei secţii de pediatrie în doar şase zile

Campania Vreau Să Contez a fost organizată de către Asociaţia La Primul Bebe, în partenariat cu Primăria Câmpulung Muscel, pentru renovarea secţiei de pediatrie a Spitalului Municipal Câmpulung. Suma ce trebuia strânsă era de 300.000 de euro, însă după şase zile de campanie susţinută online, suma totală strânsă a fost de 354.000 de euro.

„După şase zile de campanie, nouă zile de centralizare 24 de ore din 24 şi efortul comun a aproape 200 de oameni, membri ai echipei şi voluntari, am ajuns la momentul în care am terminat centralizarea licitaţiilor noastre umanitare! Ne-am propus să strângem minim 300.000 euro pentru a putea renova Secţia de Pediatrie a Spitalului Municipal Câmpulung şi ne bucurăm că umăr lângă umăr am reuşit! Suma totală strânsă este de 354.000 euro!

335.500 euro din licitaţiile noastre şi 18.500 EUR din sponsorizări şi donaţii. Deşi anul acesta a fost unul cu multe provocări pentru fiecare dintre noi, faptul că v-aţi alăturat şi de această dată campaniei umanitare LaPrimulBebe ne emoţionează teribil şi ne dovedeşte că forţa mamelor este imensă. 21.700 de mame şi taţi LaPrimulBebe au ales să se implice şi să contribuie în această campanie umanitară oferind şi licitând pentru 13.900 de obiecte şi servicii”, spune Atena Boca, fondatoarea Asociaţiei La Primul Bebe.

Primăriţa Elena Lasconi: „Oamenii fac minuni”

Şi primăriţa Elena Lasconi de la Câmpulung Muscel a ţinut să transmită un mesaj special după reuşita campaniei de strângere de fonduri: „Mulţumesc La Primul Bebe, celor 200 de voluntari şi echipei La Primul Bebe pentru munca titanică şi mobilizarea extraordinară! Mulţumesc mămicilor dar şi unor tătici care au donat şi licitat! Mulţumesc tuturor doamnelor care au licitat 6.600 lei pentru “o zi primar la Câmpulung” şi “o cafea cu Elena Lasconi”! Mulţumesc, consilierului meu pe sănătate, Andrei Aron şi Madalin Iordache pentru implicare şi mobilizare! Vă mulţumesc vouă, celor care aţi decis să rămâneţi anonimi dar aţi donat sume importante în contul “La Primul Bebe”! Oamenii fac minuni!”

