Imagini impresionante cu tritoni în apele Parcului Naţional Piatra Craiului VIDEO

Imagini impresionante cu tritoni în apele Parcului Naţional Piatra Craiului, suprinse într-o filmare realizată de Mircea Vergheleţ, au fost postate pe pagina de Facebook a Regiei Autonome a Pădurilor Romsilva.

"Tritonul este un amfibian de talie mică din familia Salamandridae, cu o lungime de până la 11 centimetri. Masculul este maroniu, cu pete negre, iar femela are un colorit uniform. Trăieşte în apropierea bazinelor acvatice, fiind întâlnit în majoritatea regiunilor ţării", se arată în descrierea postată de Romsilva.





Tritonul depinde de habitatele umede. Are nevoie de apă liniştită pentru a se reproduce. Aici îşi petrece prima parte a anului, după ieşirea din hibernare. Vara trece în stadiul terestru. Părăseşte bălţile şi poate fi găsit sub pietre sau buşteni etc. Când se apropie sezonul rece, se retrage în pământ, la o adâncime ferită de îngheţ, unde hibernează până la sosirea primăverii.



Trebuie precizat că tritonul este o specie neveninoasă şi neagresivă, ce poate fi privit mai degrabă ca o victimă decât ca un agresor, fiind vânat de numeroase alte animale.





Condiţii de hrană, linişte şi adăpost

Parcul Naţional Piatra Craiului asigură faunei bogate toate condiţiile de hrană, linişte şi adăpost, iar pe teritoriul parcului fauna este strict protejată.





Unul dintre cele 22 de parcuri naţionale şi naturale administrate de Regia Naţională, Parcul Naţional Piatra Craiului are o suprafaţă de 14.800 de hectare în judeţele Braşov şi Argeş, din care 10.860 de hectare păduri, din acestea peste 6.000 de hectare fiind protejate.