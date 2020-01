Cercetătoarea care a descoperit un tratament pentru cancerul pancreatic: „Remediul este eficient şi pentru alte tipuri de cancer“

Cancerul pancreatic este unul dintre cele mai dificile de tratat. Cei mai

mulţi oameni diagnosticaţi cu această boală trăiesc, în medie, cel mult cinci ani după pronunţarea diagnosticului. Însă, un nou tratament creat la Universitatea din Tel Aviv poate induce distrugerea celulelor canceroase din pancreas, eradicând până la 90% din ele după doar 14 zile de injecţii zilnice cu molecule denumite PJ34.

Studiul, condus de prof.dr. Malka Cohen-Armon şi echipa ei de la Facultatea de Medicină Sackler, în colaborare cu echipa dr. Talia Golan de la Centrul de Cercetare a Cancerului al Centrului Medical Sheba, a fost publicat recent în revista „Oncotarget“. Concret, cercetătorii au observat că PJ34, injectată intravenos, provoacă autodistrugerea celulelor umane canceroase în timpul mitozei, termenul ştiinţific pentru diviziunea celulară. Iniţial, oamenii de ştiinţă au injectat şoarecii cu celule tumorale pancreatice. Ulterior, au folosit molecula PJ34 utilizată pentru cazurile de atac de cord, pentru a trata tumorile şoarecilor. Rezultatele au fost spectaculoase: în doar două săptămâni, tumorile s-au redus cu aproximativ 90%. Acest lucru dă mari speranţe cercetătorilor care speră să găsesască un tratament viabil pentru cancerul pancreatic, unul dintre cele mai agresive. Cercetarea a fost efectuată prin xenogrefare, transplant de cancer pancreatic uman la şoareci imunodeprimaţi. Mai mult, PJ34 pare să nu aibă efect asupra celulelor sănătoase, aşa că nu s-au observat efecte secundare. Şoarecii au continuat să crească şi să câştige în greutate în mod normal.

Malka Cohen-Armon a scris prima oară despre acest mecanism în 2017, când era utilizat pentru a trata cancerul mamar triplu-negativ implantat prin xenogrefare. Acest tip de cancer mamar – cu teste negative la receptori de estrogen, receptori de progesteron şi proteină HER2 în exces – similar cu cancerul pancreatic, este foarte greu de tratat şi numeroase femei nu trăiesc mai mult de cinci ani după diagnostic.

Profesor la Facultatea de Medicină de la Universitatea din Tel Aviv, doctorul Malka Cohen-Armon este licenţiată în Chimie şi are un doctorat în fiziologie şi biofizică, ambele obţinute la Israel Institute of Technology. În 2001, doctorul Malka Cohen-Armon a fost cercetător vizitator la Universitatea Columbia din New York.

Când aţi început să lucraţi la dezvoltarea acestui studiu impresionant?

Malka Cohen-Armon: Am făcut primele experimente cu xenogrefe în 2018, după 11 ani de lucru în domeniu. Legat de studiul la care faceţi referire, am inserat xenogrefe, în acest caz celule canceroase pancreatice umane, la şoarecii al căror sistem imunitar a fost suprimat, astfel încât să nu respingă celulele străine, şi am constatat ulterior că celulele se înmulţeau sub piele. Apoi, am injectat în sângele şoarecilor molecula PJ34, dezvoltată iniţial să trateze victimele AVC (n.r. – accident vascular cerebral), pentru a vedea dacă ar afecta tumorile. După ce şoarecii au fost injectaţi cu PJ34 zilnic, timp de două săptămâni, am descoperit împreună cu echipa mea o reducere extrem de mare, cu 80% până la 90%, a celulelor canceroase, când au fost testaţi şoarecii, la 30 de zile de la terminarea tratamentului. Această moleculă produce o anomalie în timpul dublării celulelor canceroase umane, ducând la moartea lor. Astfel, multiplicarea celulară rezultă în moartea celulelor canceroase tratate. Molecula PJ34 a afectat doar celulele umane canceroase, fără a le influenţa pe cele benigne. Eu şi echipa mea nu am observat efecte adverse şi nu au apărut modificări în creşterea greutăţii şoarecilor, nici în comportamentul lor.

STUDIILE CLINICE VOR ÎNCEPE ÎN TREI ANI

Câţi oameni lucrează la acest proiect ce dă mari speranţe în cazul tratării cancerului pancreatic?

Echipa noastră de cercetători şi studenţi a fost prima din lume care a descoperit efectul exclusiv citotoxic (n.r. – distrugerea celulelor canceroase) al moleculei PJ34. De-a lungul anilor, dacă nu mă înşel, cred că este vorba de 12 studenţi şi cercetători care au lucrat la acest proiect. Molecula PJ34 este testată în studii preclinice, conform reglementărilor FDA (n.r. – Food and Drug Administration, agenţie americană din domeniul medical similară cu Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România) înainte ca studiile clinice să înceapă. Când credeţi că vor putea începe studiile clinice? Sper ca în maximum trei ani să avem rezultate pozitive care să ne permită să cerem FDA aprobarea pentru a începe studiile clinice. Mai întâi, echipa va testa tratamentul pe porci şi apoi va cere aprobare de la FDA pentru a administra molecula oamenilor.

Doctorul Malka Cohen-Armon (foto centru jos), alături de o parte dintre colegii cu care a descoperit remediul special FOTO: American Friends of Tel Aviv University

Cât va mai dura, în opinia dumneavoastră, până când acest tratament descoperit de dumneavoastră va fi dezvoltat într-o terapie eficientă pentru tratarea cancerului pancreatic?

Cred că va mai dura cel puţin încă cinci ani până când o companie farmaceutică va dezvolta molecula într-un medicament.

Puteţi preconiza dacă va fi viitoarea terapie pentru cancerul pancreatic una costisitoare?

Nu ştiu, depinde de costurile pe care le va percepe compania farmaceutică.

„CEI MAI MULŢI PACIENŢI CU CANCER VOR BENEFICIA DE ACEASTĂ TERAPIE”

Cum este posibil ca mecanismul ce cauzează autodistrugerea celulelor umane canceroase să nu afecteze celulele normale?

Molecula PJ34 cauzeată o anomalie doar la celulele canceroase umane. Această moleculă provoacă o anomalie în timpul mitozei celulelor canceroase. Astfel, multiplicarea celulară în sine rezultă în moartea celulelor canceroase tratate, nu şi a altor celule.

Va fi acest tip de tratament eficient şi pentru alte tipuri de cancer?

Conform studiilor noastre, molecula PJ34 este citotoxică faţă de multe tipuri de celule umane canceroase, inclusiv tipurile ce sunt rezistente la terapiile curente. Am descoperit şi că molecula PJ34 acţionează cu eficienţă când am testat-o în alte tipuri de culturi de celule canceroase mortale din laborator, inclusiv formele agresive de cancer la sân, plămâni, creier şi cancer ovarian, ce sunt rezistente la terapiile actuale în uz.

Câţi pacienţi estimaţi că vor beneficia de viitoarea terapie?

Sperăm ca majoritatea pacienţilor cu cancer să beneficieze de această terapie.