Expediţia temerară a românilor „prizonieri” la Antipozi. Performanţa uluitoare din Noua Zeelandă

„În după amiaza aceasta am ajuns la strâmtoarea Foveaux, terminând astfel traversarea Insulei de Sud a Noii Zeelande pe biciclete şi încheind astfel încă o etapă a aventurii noastre, asta după ce am reuşit să traversăm la pas şi cu canoele Insula de Nord, acum câteva luni în urmă. Sunt super mândru de Irina că a reuşit să ducă la capăt o astfel de aventură şi super recunoscător celor mulţi care ne-au ajutat în acest lung drum. De acum ne uităm spre alte orizonturi şi ne facem deja alte planuri, dar până atunci vă dorim sărbători fericite şi un an nou mai bun!“.

Aceasta este postarea de pe Facebook din data de 27 decembrie 2020 a lui Radu Păltineanu, prin care temerarul român anunţa că, alături de prietena sa, Irina Repede, a reuşit să termine expediţia plănuită în Noua Zeelandă.

Aventura lor în statul de la Antipozi a însemnat străbaterea pe jos a Insulei de Nord a Noii Zeelande, lucru ce a presupus circa 1.700 de kilometri şi apoi pe bicicletă sau la pas a Insulei de Sud, preţ de alţi 1.300 de kilometri.

Fără să menţioneze explicit, se pare că Radu şi Irina şi-au permis astăzi, după extenuantul drum parcurs prin ţara insulară din Pacific, câteva momente de relaxare la malul Mării Tasmaniei, având parte şi de o surpriză, după cum se menţionează în mesajul postat acum 2 ore:

„Am întâlnit-o azi pe pietrele de la malul mării. Se bucura şi ea de ziua însorită de azi. Se scărpina, se învârtea, mai alunga din muştele care îi dădeau târcoale... Kekeno (Arctophoca fosteri) o regăsim doar pe coasta Insulei de Sud şi unele părţi ale Insulei de Nord a Noii Zeelande, cât şi pe coasta meridională a Australiei.

Aşadar, s-au împlinit mai bine de 9 luni de când hazardul a făcut ca Radu Păltineanu, din Piatra Neamţ, şi iubita lui, bucureşteanca Irina Repede, să ajungă în călălalt capăt al planetei, unde-şi plănuiseră să rămână o scurtă perioadă, în vacanţă. Numai că, sejurul de la Antipozi avea să le rezerve o mare surpriză, după ce au aterizat în Auckland, cel mai mare oraş al Noii Zeelande, via Australia, şi începuseră ititerariul prin zone pe care le descria ca fiind unice, de basm. Pe 23 martie 2020, erau pe Insula de Nord, când au aflat că sunt „prizonieri“, din cauza pandemiei de coronavirus, autorităţile hotărând închiderea totală a porturilor şi anularea tuturor zborurilor.

„It's so good to be back on the road!“

Decizia i-a surprins când erau într-un sat din Northland - Ţinutul de Nord (regiune ale ţării), situat în apropiere de un oraş cu 6.000 de locuitori, Kerikeri, destinaţie turistică la 250 de kilometri nord de

Auckland. Vrând-nevrând, Radu şi Irina au fost nevoiţi să stea 5 săptămâni în izolare în Kerikeri şi alte două în zonă, exploarând locuri neînchipuit de sălbatice, pe jos sau în canoe, ori muncind la

neozeelandezi, pentru alimente.

Şi pentru că tot nu aveau cum să părăsescă Noua Zeeleandă, celor doi le-a venit ideea unei călătorii inedite, ei fiind primii români care au străbătut pe jos, în canoe, atunci când au avut de traversat lacuri şi mari râuri sau cu bicicleta statul insular, traseul lor însemnând aproximativ 3.000 de kilometri.

Radu ş i Irina, sărbătorind „victoria“ pe malul Mării Tasmaniei

Trebuie spus că pentru Radu Păltineanu experienţa nu era singulară, absolventul de „calculatoare“ la

Universitatea McGill din Canada mai având una inedită. Pe 5 august 2015, pleca cu bicicleta din nordul Alaskăi şi ajungea după 3 ani, 2 luni şi 17 zile, pe 22 octombrie 2018, în Argentina, în Ţara de Foc, la Ushuaia, unind astfel cele două extreme ale Americilor, pe două roţi în prima aventură românească de acest gen.

„Închei această expediţie cu 34.554 de km pedalaţi şi alţi 4.100 de km navigaţi pe cursul Amazonului, kilometri care m-au purtat prin toate ţările şi teritoriile continentale ale Americii de Nord şi Sud“, nota, cu ani în urmă, româno-canadianul.

Iată ce posta Radu Păltineanu pe 17 mai 2020, zi care a însemnat debutul aventurii de la Antipozi. „Câteodată în viaţă trebuie să te adaptezi situaţiei şi să ştii să profiţi de ceea ce-ţi oferă locul şi clipa. (...) Am decis să demarăm prima aventură mai de anvergură în doi: traversarea Noii Zeelande pe o rută de peste 3.000 de km. A fost o idee care ne-a venit cumva natural. Astăzi a fost prima zi. Prima bucată include kilometri de plajă dar şi de porţiuni de coastă împădurite. Să înceapă aventura! It's so good to be back on the road! (Este atât de bine să fii din nou pe drum - n.r.). Haideţi împreună cu noi pentru următoarele luni să cunoaştem Noua Zeelandă aşa cum puţini reuşesc să o vadă“. De atunci au trecut 8 luni, timp în care români au avut parte de experienţe inedite şi fascinante.

