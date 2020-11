Drama politicianului externat din spitalul groazei cu câteva ore înainte ca socrul său să ardă de viu

Printre familiile grav afectate de tragedia de la Spitalul Judeţean Piatra Neamţ se numără şi cea a preşedintelui organizatiei municipale Roman a unui partid politic, Sorin Cazan.

Acesta a povestit drama pe care o trăiesc el, soţia şi soacra, după ce toţi au fost infectaţi cu noul coronavirus, dar şi după moartea rudei lor, de a cărei înmormântare nu se pot ocupa întrucât toţi sunt în izolare la domiciliu.

Politicianul a povestit că a fost internat în spitalul din Piatra Neamţ pe 3 noiembrie, fiind externat chiar în ziua incendiului, în jurul orei 14.00, după ce testul i-a ieşit negativ. Socrul său, Mihai Militaru, în vârstă de 80 de ani, a rămas în spital, într-o rezervă de două persoane, la etajul al treilea.

„Sincer să fiu nu ştiu când a fost mutat în salonul de opt persoane, toate moarte în incendiu. Nu ştiu motivul pentru care a fost transferat, pentru că nu am vorbit cu el decât la telefon. Când am discutat ultima oară mi-a spus că respiră greu şi că e conectat la aparatul de oxigen. Nu ştiu de ce a fost transferat în alt salon, la etajul II şi am convingerea că, dacă ar fi rămas în rezerva de la etajul III, acum ar fi trăit“, a declarat, pentru Monitorul de Neamţ, Sorin Cazan.

Acesta a afirmat că de moartea socrului său a aflat printr-un SMS, pe care l-a primit de la managerul Spitalului Judeţean Neamţ, Lucian Micu, în jurul orei 22.00, în care i se transmitea că socrul său se află printre victime. „L-am întrebat ce vrea să spună şi mi-a zis că se află pe lista persoanelor decedate“.

„Mi se pare cumplit să mori ars ca un şobolan“

Susţine că nu ştie dacă va acţiona spitalul în judecată, pentru că decizia urmează să fie luată în familie după ce îşi vor conduce, pe ultimul drum, ruda decedată. Mai spune că în spital a fost tratat foarte bine de cadrele medicale şi de aceea nu ştie dacă se va îndrepta cu acţiune judecătorească împotriva conducerii unităţii.

I se pare, însă, inadmisibil ca cineva să aibă şanse să scape de o boală atât de cumplită, dar să moară într-un incendiu. „Nu pot exprima în cuvinte ceea ce trăim acum. Înţeleg că poţi intra în spital cu o boală, e drept destul de gravă, dar mi se pare cumplit să mori ars ca un şobolan, în urma unei explozii. Este de neînţeles pentru mine tot ceea ce s-a întâmplat“, detaliază politicianul.

Întrebat unde s-a infectat, Sorin Cazan crede că a luat boala de la mama sa, care a fost şi ea internată, mai întâi la Spitalul Roman, iar apoi la Spitalul Judeţean, cu aceeaşi boală, fiind externată înaintea lor.

Problema familiei Cazan este şi aceea a înmormântării socrului, în condiţiile în care el, soacra sa şi soţia sa se află în izolare la domiciliu. „Socrul meu drag şi inimos a căzut victimă incendiului de la Spitalul Judeţean din Piatra Neamt. Dumnezeu să-l odihneasca în pace, unde nu este durere nici suspin, ci viaţa fără de sfîrşit!“, a scris pe pagina de socializare preşedintele PMP Roman.

