Un şofer beat a distrus o familie întreagă. Tată şi fiu, morţi pe loc, mamă şi fiică, infirmităţi pe viaţă. Sentinţă şi enorme daune

Procesul unei tragedii rutiere, provocată de inconştienţa unui individ de 32 de ani, care s-a urcat la volan deşi consumase o mare cantitate de alcool, s-a terminat la Curtea de Apel Bacău, autorul fiind condamnat definitiv.

Pe data de 21 octombrie 2021, Marius Amihălăchioaiei, din Bodeşti, judeţul Neamţ, a fost încarcerat. El trebuie să execute o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni de închisoare. Cinci ani a durat judecata acestuia, după ce, în prajma Crăciunului din anul 2016, pe 23 decembrie, a comis un accident.

Noapte fiind, la care care s-a adăugat şi faptul că cel de la volan era beat, nu a observat că pe marginea drumului se deplasau către domiciliu patru persoane, membrii unei familii. Tatăl de 34 de ani şi un minor de 4 ani au murit pe loc, iar mama de 32 de ani şi fiica de 9 ani au ajuns în strare gravă la Spitalul Judeţean Neamţ.

Cele două victime care au supravieţuit groaznicului accident au necesitat luni de zile de îngrijiri medicale, suferind infirmităţi pe viaţă. În primă instanţă, Judecătoria Piatra Neamţ s-a pronunţat în cauză acum un an şi ceva, condamnându-l pe Marius Amihălăchioaiei la 3 ani şi 6 luni de închisoare, pentru ucidere şi vătămare corporală din culpă, plus conducere sub influenţa alcoolului.

Pe parte civilă au fost acordate daune enorme, peste 3,36 milioane de lei, bani care trebuiau achitaţi de inculpat şi firma la care era asigurat. Cea mai mare sumă, reprezentând daune morale, a fost de 1,65 milioane de lei, pentru femeia şi copilul care au supravieţuit accidentului. Sentinţa primei instanţe a fost atacată la Curtea de Apel Bacău, iar decizia definitivă a schimbat doar despăgubirile civile, mama şi fiica rănite trebuind să primească 1,15 milioane de lei.

Tragedia s-a produs pe data de 23 decembrie 2016, după lăsarea întunericului, la ora 19:45, în localitatea Bodeştii de Jos. Oamenii legii au stabilit că şoferul era sub influenţa alcoolului, rezultatul

indicând o valoare de peste 1 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost reţinut pentru 24 de ore, după care Judecătoria Piatra Neamţ, a emis mandat de arestare preventivă.

