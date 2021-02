Un şofer român de taxi a fost ucis în Londra. Criminalul a rezervat maşina printr-o aplicaţie online FOTO

Victima este Gabriel Bringye, un orădean în vârstă de 37 de ani, a fost descoperită de un şofer de autobuz, căruia i s-a părut ciudat că şoferul nu se mişcă. El a sunat la număr de urgenţe, cerând ajutor.

Orădeanul a fost găsit de paramedici în stare gravă, cu un traumatism prin înjunghiere. În ciuda eforturilor, medicii nu au reuşit să-l salveze, tânărul fiind declarat mort la faţa locului, miercuri seara la ora 20, informează The Sun. "Poliţia a fost chemată miercuri la Jarrow Road, Tottenham, la ora 19.21. Ofiţerii au asistat cu paramedici de la Serviciul de Ambulanţă din Londra şi Ambulanţa Aeriană din Londra. În ciuda eforturilor depuse de serviciile de urgenţă, el a fost declarat mort la faţa locului la ora 20. Apropiaţii săi au fost informaţi", a declarat un purtător de cuvânt al Scotland Yard, citat de publicaţie.

Gabriel trăia de 13 ani în Marea Britanie FOTO: Facebook

Din primele informaţii, orădeanul primise o comandă prin aplicaţia mobilă Bolt, la o adresă din Tottenham. "Sora lui Gabriel a reuşit să intre în contul său Bolt, iar ultima călătorie nu era încheiată. A putut vedea de unde a preluat clientul, foarte aproape de locul în care a avut loc crima", a declarat jurnaliştilor Dailymail.co.uk, unul din prietenii orădeanului.

Poliţiştii au fost chemaţi pe strada Jarrow din Tottenham, miercuri seara FOTO: The Sun/London News Pictures

Se caută martori

Potrivit publicaţiei menţionate, din maşină nu lipsea nimic iar în caz nu au fost făcute încă arestări, cercetările fiind continuate de poliţiştii de investigare a omorurilor, care au şi făcut apel la eventualii martori să transmită orice informaţie care i-ar putea conduce pe urmele criminalului.

Orădeanul a fost găsit de un şofer de autobuz care a alertat Poliţia

Gabriel Brigye trăia în Marea Britanie de 13 ani şi era şofer de taxi în Londra din 2015. Orădeanul era logodit şi spera să se căsătorească în acest an. "Este o tragedie îngrozitoare. El a fost cea mai drăguţă, mai blândă fiinţă umană pe care ai putea să o întâlneşti. Nu ar face rău unei muşte. Suntem cu toţii şocaţi", au declarat prietenii lui Gabriel, potrivit The Sun, care trage un semnal de alarmă cu privire la numărul mare de atacuri similare comise în ultimul an. Gabriel este a 12-a persoană care a fost înjunghiată la Londra în acest an, a treia într-o săptămână şi a cincea în doar 12 zile.

Poliţiştii s-au întors la locul crimei şi în cursul zilei de joi foto: The Sun/London News Pictures

Apel pentru ajutor

În timp ce poliţiştii îl caută pe criminalul orădeanului, sora lui, stabilită tot în Marea Britanie, încearcă să strângă bani pentru repatrierea acestuia. Ea a deschis pe platforma gofundme.com o pagină de donaţii în acest sens.

Poliţiştii s-au întors la locul crimei şi în cursul zilei de joi foto: The Sun/London News Pictures

"Din păcate, fratele meu a fost omorât în timpul serviciului ca şofer de taxi. Clientul se pare că era drogat, ce a rezervat o cursă de câteva lire a hotărât sa folosească cuţitul de mai multe ori. Nu avem prea multe informaţii despre ce s-a întâmplat pentru ca poliţia nu ne spune nimic şi vinovatul încă nu a fost prins. În urmă au rămas o familie ce nu îşi va reveni niciodată. Ajutaţi-ne vă rugăm să îl ducem pe Gabriel acasă, să fie lângă părinţi, în ţara în care s-a născut şi ar fi vrut sa se ducă înapoi într-o zi, dar nu aşa", a scris Renata Bringye.

Vă recomandăm şi:

Decizia instanţei în cazul unor exproprieri făcute pentru amenajarea de parcări. „E exces de putere”

Fost preot ortodox din Oradea, dat în urmărire generală. Are de ispăşit 9 ani de închisoare, dar a dispărut