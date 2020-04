Top 10 al celor mai bune filme realizate vreodată în Hollywood. Care e cel mai bun film al tuturor timpurilor

Publicaţia a trimis formulare de sondaj online fiecărui studio, agenţie, firmă de publicitate şi casă de producţie. Nu toată lumea a fost încântată să participe.

"Nici nu mă gândesc", a transmis creatorul lui Breaking Bad, Vince Gilligan. "E ca şi cum aş avea un sac de Nachos şi să mi se spună să mănânc doar 5" La final, însă, a trimis favoritele sale (dintre care unul este Yojimbo din 1961).

Peste 2.000 de respondenţi

La fel au făcut şi 2.120 de reprezentanţi ai industriei de film din Hollywood, printre care şeful Fox, Jim Gianopulos, Alan Horn Disney, regizorul Gary Ross, producătorul Frank Marshall, Warners 'Sue Kroll, agentul Robert Newman, avocatul John Burke, cineastul John Singleton şi mulţi alţii. Acestea sunt rezultatele: cele mai mari filme realizate vreodată, potrivit Hollywood Reporter.

Sunt câteva surprize. Cine ştia, de pildă, că "Înapoi la viitor" va primi mai multe voturi decât "Lawrence al Arabiei"? Sunt şi omisiuni şocante - The 400 Blows, La Dolce Vita, The Gold Rush şi zeci de alte filme incontestabil grozave. Şi există diferenţe interesante de opinie de-a lungul diviziunilor profesionale: regizorii, scriitorii şi agenţii au convenit cu toţii la acelaşi “cel mai bun film din toate timpurile” în timp ce cameramanii au ales 2001: Odiseea spaţială iar iubitorii de divertisment şi sentimentalii s-au oprit la “Închisoarea îngerilor”.

Indiferent dacă sunteţi de acord cu alegerile lor sau nu, sunt multe filme bune în această listă, dar şi fotografii, şi chiar propria evaluare a criticului Todd McCarthy despre cel mai bun film al Hollywood-ului. Oricum, TOP-ul nu e unul de necontestat. După cum spune şi Michael Bay, „Filmul tău preferat s-ar putea schimba în fiecare zi”.

Adevărul vă prezintă primele 10 din Top 100 al celor mai bune filme realizate de Hollywood Reporter

10. Lista lui Schindler (1993)

"Cine salvează viaţa unui om, salvează lumea întreagă" - Thomas Keneally în Lista lui Schindler FOTO: Hollywood Reporter/Universal Picture

Regizor: Steven Spielberg

Distribuţie: Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley

Această dramă alb-negru înnebunitoare şi emoţionantă a fost lansată de Spielberg la numai câteva luni după un alt mare succes al său, cel cu dinozaurii. Spre deosebire de Jurassic Park, acest film a luat acasă şapte Oscaruri, inclusiv cel pentru cel mai bun regizor şi cea mai bună imagine (primul film alb-negru care a câştigat această statuetă după Apartment, în 1960).

9. 2001: Odiseea spaţială (1968)

"Acum, timpurile s-au schimbat şi înţelepciunea moştenită din trecut a devenit o nebunie" Arthur C. Clarke FOTO: Hollywood reporter/MGM

Regizor: Stanley Kubrick

Distribuţie: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester

Luna ascunde o mare enigmă. Drept urmare, pentru prima oară, oamenii sunt trimişi departe,în spatiu.

Înainte de a ajunge la destinaţie, totul începe să meargă prost. Nava este comandată de HAL9000, un super-computer cu inteligenţă artificială, capabil de cele mai dezvoltate funcţii cognitive, mai dezvoltate poate şi decât ale minţii umane.

A fost primul film care a luat în serios efectele speciale, atât de serios Kubrick a distrus seturile după producţie, pentru a se asigura că nu vor fi folosite în alte filme scifi-fi inferioare. Desigur, acesta va crea ulterior, inclusiv Close Encounters şi Star Wars, dar 2001 Odiseea spaţială are una dintre cele mai cunoscute efecte speciale din istoria filmului (osul transformându-se într-o navă spaţială). Şi, chiar dacă computerul din film are un sistem de operare vechi de 46 de ani, oamenii încă vor să-l vadă: Aplicaţia HAL 9000 de pe iTunes a fost descărcată de un sfert de milion de ori.

8. E.T.

Regizor: Steven Spielberg Regizor: Steven Spielberg

Distribuţie: Henry Thomas, Drew Barrymore, Dee Wallace

Replica celebra: E.T., phone, home/E.T. sună acasă!

Un pitic ciudat aterizează pe Pământ, unde se împrieteneşte cu trei pământeni şi câinele lor mic, care îl ajută să se întoarcă acasă, încercând în acelaşi timp să îl ascundă de autorităţi.

Conceptul filmului s-a bazat pe prietenul imaginar pe care Spielberg l-a creat după ce părinţii săi au divorţat în 1960. Filmările au avut loc în California, cu un buget de 10,5 milioane de dolari. Spre deosebire de alte pelicule, scenele au fost filmate în ordine cronologică, pentru ca actorii tineri să ofere un joc actoricesc mai emoţionant şi mai credibil. Produs de Amblin Entertainment şi distribuit de către Universal Pictures, filmul s-a dovedit a fi un succes comercial, depăşind ca încasări Războiul stelelor - Episodul IV: O nouă speranţă. Timp de zece ani a fost filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile, până a fost depăşit în 1993 de un alt film de-al lui Steven Spielberg, Jurassic Park.

7. Naşul: partea a II-a (1974)

"Sunt multe lucruri pe care tatăl meu m-a învăţat în această cameră. M-a învăţat să-mi ţin prietenii aproape, iar pe duşmani şi mai aproape" - Michael Corleone FOTO: Hollywood Reporter/Paramount Pictures

Regizor: Francis Ford Coppola

Distribuţie: Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall, Diane Keaton

Filmul a fost nominalizat la 11 premii Oscar câştigând şase printre care pentru Cel mai Bun Film şi pentru Cel mai Bun Actor în Rol Secundar pentru Robert De Niro. Filmul a fost selectat în Registrul Naţional de Film al Statelor Unite.

Ecranizare a romanului omonim al lui Mario Puzo şi continuare a filmului “Naşul”, acesta prezintă povestea a două generaţii succesive care luptă pentru putere în familia Corleone. În partea a doua, Coppola prezintă două poveşti: începutul şi ascensiunea unui Don Vito tânăr, jucat cu o abilitate surprinzătoare de Robert De Niro şi ascensiunea lui Michael (Al Pacino). În paralel cu istoria lui Vito, de când fuge din Sicilia natală după ce Mafia i-a omorât deja familia până la renumele american, se desfăşoară încercarea lui Michael de a supune Las Vegasul.

"Fapt neobişnuit pentru istoria cinematografului, "Naşul II" este mai bun decât "Naşul I" datorită jocului captivant şi dinamic al celor doi naşi - tânărul şi bătrânul - adică Pacino şi respectiv De Niro. Secvenţele de flash-back sunt superbe reconstituiri ale începutului de secol , operatorul Gordon Willis dându-le o tentă plastică ce face ca acea epocă trecută să arate mai caldă şi mai vie decât imaginea crudă a povestirii contemporane ." - The Motion Picture Guide - 1986.

"Este unul dintre acele filme", spune producătorul Albert Berger, "Are fiecare element al cinematografiei funcţionând la cel mai înalt nivel. Şi este distractiv şi spune ceva despre ţara noastră."

6. Casablanca (1942)

"În sănătatea ta, fetiţo!" - Rick FOTO: Hollywood reporter/Warner Bross

Regizor: Michael Curtiz

Distribuţie: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman

Deloc surprinzător, povestea de dragoste a lui Rick cu Ilsa, în plin război, a fost printre favoritele participanţilor la sondaj. Dacă în anii '60, filmul a fost pe locul 3 în top, ulterior, a coborât pe locul 37. Nu e de mirare nici că bărbaţii şi femeile au opinii diferite în privinţa filmului: Casablanca e pe locul 3 printre bărbaţii intervievaţi şi 14 în rândul femeilor. Dar bărbaţii preferă întotdeauna ca poveştile de dragoste să aibă şi nazişti.

5. Pulp Fiction (1994)

"Acum, dacă mă scuzaţi, mă voi duce acasă şi voi avea un atac de cord!" - Vincent Vega FOTO: Hollywood reporter/Miramax Films

Regizor: Quentin Tarantino

Distribuţie: John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Ving Rhames

Filmul este cunoscut pentru dialogul său spumos, eclectic, combinaţia ironică de umor şi violenţă, dar şi pentru firul narativ nonlinear. Filmul a fost nominalizat la şapte premii Oscar, printre care pentru cel mai bun film; Tarantino şi Avary au câştigat premiul pentru cel mai bun scenariu original. Filmul a câştigat de asemenea premiul Palme d'Or la ediţia din 1994 a festivalului de la Cannes.

Regizat într-o manieră stilizată, Pulp Fiction prezintă intersectarea mai multor poveşti din care nu lipsesc mafioţi, criminali mărunţi şi o valiză misterioasă. O durată considerabilă din film este dedicată conversaţiilor şi monologurilor care arată umorul dar şi perspectivele asupra vieţii ale personajelor. Subiectul filmului, ca şi alte filme ale lui Tarantino, nu este prezentat în ordine cronologică.

Considerat de unii critici ca fiind o comedie neagră, filmul este adesea etichetat ca un "neo-noir". Extrem de influent şi în alte mass-media, Pulp Fiction este văzut ca o principala sursă de inspiraţie pentru filme care i-au urmat şi care au adoptat diverse elemente din stilul său, poreclite Tarantinies.„Nu credeam că ne asumăm un risc mare”, spune Bender. „Deşi făceam ceva cu adevărat mişto”.

4. „Închisoarea îngerilor“ (1994)

Regizor: Frank Darabont Regizor: Frank Darabont

Distribuţie: Tim Robbins, Morgan Freeman

Replică celebră: "Ştii ce spun mexicanii despre Pacific? Spun că nu are amintiri. Acolo vreau să-mi petrec restul vieţii. Într-un loc cald, fără amintiri" - Andy Dufresne

Dintre toate adaptările poveştilor lui Stephen King, în topul celor mai bune 100 filme realizate în Hollywood a fost selecţionată doar aceasta şi The Shining.

Frank Darabont a cumpărat drepturile de ecranizare în 1987 de la Stephen King, după ce acesta a fost impresionat de ecranizarea nuvelei sale, "Femeia din cameră" într-un film de scurt-metraj în 1983.

Închisoarea îngerilor a fost filmat în împrejurimile oraşului Mansfield, situat în centrul statului american Ohio şi a fost lansat după piesa de teatru cu acelaşi nume, care însă nu a avut succes. În 2013, 151 de ore de timp de cablu de bază au fost dedicate difuzării filmului de 142 de minute. Aproximativ şase zile a durat numai partea în care Robbins încearcă să scape din închisoare.

3. Cetăţeanul Kane (1941)

Regizor: Orson Welles Regizor: Orson Welles

Distribuţie: Orson Welles, Joseph Cotten, Dorothy Comingore, Agnes Moorehead, Ruth Warrick

Replică celebră: "Nu e de ajuns să ne spui ce a făcut omul. Trebuie să ne spui cine a fost" - Rawlson

In 1998, American Film Institute l-a declarat cel mai bun film al tuturor timpurilor. De asemenea, i-au fost conferite premii la categoria cel mai bun film de catre New York Film Critics Circle si National Board of Review si i-a fost decernat un Oscar pentru scenariu.

Legenda “Cetateanului Kane” a fost in parte alimentata de faptul ca Welles avea doar 24 de ani in momentul realizarii filmului, precum si de similitudinile evidente dintre personajul principal si magnatul presei William Randolph Hearst.

Acesta s-a luptat din rasputeri sa opreasca turnarea filmului, iar apoi nereusind sa-i impiedice difuzarea, a incercat sa-l discrediteze.

Filmul spune povestea lui Charles Forester Kane. Născut în sărăcie, el se îmbogăţeşte datorită unei mine de aur care i-a fost lăsată moştenire mamei sale. Din tinereţe, el pune bazele unui imperiu media, căsătorindu-se cu nepoata unui preşedinte american şi candidând la postul de guvernator.

În final, el moare aproape singur, într-un castel neterminat, visând la viaţa simplă din copilărie.

Decenii a fost considerat de critici drept „cel mai bun film american făcut vreodată”, şi ca atare nu e de mirare că e şi acum pe lista celor mai mari filme din toate timpurile. Dar nu toţi cineastii sunt încântaţi de povestea lui Charles Foster Kane şi a saniei sale îndelung pierdute. Printre respondenţii de la sondaj cu vârsta de peste 20 ani, de exemplu, a fost pe locul 26. Printre cei sub 20 de ani, pe locul 53. Cu toate acestea, printre cei peste 60 de ani, a fost nr. 1 sau 2.

2. Vrăjitorul din Oz (1938)

"Lei şi tigri şi urşi! Oh, Doamne!" - Dorothy FOTO: Hollywood Reporter/MGM

Regizor: Victor Fleming

In rolurile principale: Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger, Bert Lahr, Jack Haley

„Dacă aş fi fost pe o insulă deşertată, l-aş aduce pe Vrăjitorul din Oz cu mine. Mereu mă face să mă simt în viaţă. Puteam să-l privesc mereu”, spune Elizabeth Daley, decanul Şcolii de Arte Cinematice din USC. Nu degeaba este este cel mai vizionat film din toate timpurile, potrivit Bibliotecii Congresului

Iniţial, succesul filmului Vrăjitorul din Oz a fost apreciat ca unul modest din cauza bugetului său enorm, faţă de care profitul a fost mic. Impactul pe care l-a avut în timpul lansării a fost responsabil pentru lansarea în anul următor a altor două filme color cu subiecte fantastice: The Blue Bird (Pasărea albastră) şi The Thief of Bagdad (Hoţul din Bagdad).

Cântecele din film au devenit foarte populare, melodia "Over The Rainbow" primind premiul pentru "Cel mai original cântec". Însuşi filmul a avut câteva nominalizări pentru premiul Oscar, de exemplu pentru the Best Picture (Cea mai bună imagine). Din 1959 până în 1991, Vrăjitorul din Oz a fost distribuit anual în Statele Unite şi a devenit unul dintre cele mai celebre filme produse vreodată.

Aceasta nu include remake-urile, pe care Hollywood-ul le eliberează în fiecare deceniu. Cel mai recent, Oz cel Puternic, cu James Franco în rol de tânăr vrăjitor, a încasat peste 230 de milioane de dolari în cinematografele americane. Această cărare este clar din cărămidă de aur...

1. Naşul (1972)

„O să-i fac o oferta pe care nu o poate refuza” - Vito Corleone FOTO: Hollywood Reporter/Paramount Pictures

Regizor: Francis Ford Coppola

Distribuţie: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton, Talia Shire

Coloana sonoră a filmului a fost compusă de compozitorul italian Nino Rota, inclusiv şi melodia principală a filmului, "Speak Softly Love".

Acesta este prima parte dintr-o trilogie, fiind urmat de filmele Naşul: Partea a II-a şi Naşul: Partea a III-a.

"Filmul Naşul, realizat cu consilieri de specialitate, aduce pe ecran povestea ascensiunii, a decăderii şi a noii ascensiuni a unei familii mafiote din New York. Naşul înseamnă trei ore de film dur, adesea şocant, un portret realist şi necruţător al cartelului crimei organizate devenit omniprezent în SUA, creionat fără nici o reţinere. Toţi actorii sunt uimitori şi creează personaje de neuitat, până şi în rolurile secundare." - The Motion Picture Guide

Naşul a venit în această lume, sub forma romanului lui Mario Puzo iar Coppola şi colaboratorii săi au transformat melodrama mafiei într-un film de artă, pe toate nivelurile posibile - ca o dramă de familie, o saga criminală, o evocare impecabilă a unei perioade istorice.

Naşul are 48 de ani, ceea ce înseamnă că oricine l-a văzut în 1972 are peste 60 de ani. Cu toate acestea, filmul are acelaşi impact puternic şi asupra spectatorilor tineri. “Este atât clasic, cât şi modern, tradiţional în povestirea sa şi contemporan în perspectiva sa critică. Este un film care face totul”. - Todd McCarthy