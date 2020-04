Preşedintele CJ Bihor, amendat pentru încălcarea ordonanţelor militare. A fost prins la pescuit cu maşina de serviciu

Dezvăluirea a fost făcută chiar de Pásztor Sándor, pe contul său de socializare, unde şi-a făcut mea culpa susţinând că s-a oprit pe malul unui lac de agrement din bihorean Şişterea, (comuna Cetariu) joi după-amiaza pentru că nu a putut să cedeze ispitei.

Pásztor care, culmea, e evicepreşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă calitate în care are obligaţia să impună respectarea restricţiilor impuse prin Ordonanţele Militare, recunoaşte că, joi, le-a încălcat.

„Azi după amiază, pentru o scurtă perioadă, am oprit la pescuit, la un lac situat lângă Oradea. Recunosc că am greşit, deoarece am încălcat reguli valabile pentru noi toţi. Nu trebuia să cedez acestei ispite", a explicat Pásztor.

Preşedintele CJ mai susţine pe Facebook faptul că a fost amendat cu 5.000 de lei pentru că a încălcat prevederile ordonanţelor militare şi că nu contestă amenda, pentru că i-a fost aplicată justificat,ci va dona o sumă similiară amenzii primite în contul unei asociaţii caritabile.