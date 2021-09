Nepoata părintelui Arsenie Boca are 90 ani şi s-a retras în Bihor. Micile miracole care i-au salvat viaţa VIDEO

La venerabila vârstă de 90 ani, psihologul Zoe Dăian, nepoata Părintelui Arsenie Boca, trăieşte într-un Centru pentru vârstnici din localitatea Şoimi, judeţul Bihor, cu nume parcă predestinat să-i fie cămin, “Casa mea, Eden”.

Divorţată de fostul ei soţ, care a şi decedat între timp, cu fiica şi nepoata stabilită în Grecia de mulţi ani, doamna Zoe, cum îi spun cu toţii, a trăit până la pensionare la Timişoara şi ar fi vrut să se retragă la Mănăstirea Prislop, sperând să fie înmormântată aproape de unchiul ei. Dorinţa i-a fost, însă, refuzată. „Stareţa mi-a spus că nu voi putea fi înmormântată lângă el. Aşa că am plecat. I-am zis că nu voi rămâne neînmormântată, se va găsi cineva să o facă”, îşi aduce aminte psihologul, care, cu toate acestea, se întoarce des la Prislop, ca să viziteze mormântul unchiului ei, dar şi ca să stea de vorbă cu măicuţele.

Chiar dacă nu a putut rămâne la Mănăstirea Prislop, unde ar fi vrut să fie îngropată lângă unchiul ei, Părintele Arsenie Boca, Zoe Dăian îi vizitează mormântul periodic. FOTO: Laura Gal

Aşa a ajuns, după un timp, la Mănăstirea Izbuc, în Bihor, pe al cărui stareţ, Mihail Tărău, l-a cunoscut în circumstanţe neobişnuite, acum 10 ani, când a fost prima oară la mănăstire.

Zoe Dăian a rămas apropiată şi de fostul ucenic al Părintelui Arsenie Boca, dr. Daniil Stoenescu, episcop locţiitor al Episcopiei Daciei Felix din Serbia FOTO: Laura Gal

“În timpul slujbei, aveam impresia că îl aud pe Arsenie, vocea semăna perfect cu a lui. Eram conştientă că nu poate fi el, dar nu m-am putut abţine. Am intrat în biserică, am mers până la altar, călugării din cor au strigat să nu cumva să intru. I-am întrebat cine slujeşte şi mi-au spus că e stareţul. Am vrut să-l cunosc, eram cu o prietenă, avocată, care e şi avocata mănăstirii. Ea ne-a prezentat”, povesteşte Dăian.







Icoana lui Zian la Izbuc

În timp, stareţul i-a devenit duhovnic şi prieten apropiat. Aşa a ajuns una dintre primele icoane pictate de Părintele Arsenie Boca, până atunci păstrată în apartamentul doamnei Zoe, să fie donată mănăstirii. “Am discutat cu fiica mea, ea mi-a spus că aşa e mai bine, să o poată vedea cu toţii”, zice doamna Zoe. „Mântuitorul Iisus Hristos în grădina Ghetsimani” a fost realizată de călugăr la 19 ani şi e cu totul diferită, ca stil de icoanele pictate ulterior. Se află expusă în Catedrala Munţilor Codru Moma din Mănăstirea Izbuc. „Sunt oameni care o ating şi spun că simt o căldură, o energie”, spune stareţul.

Una dintre primele icoane pictate de Părintele Arsenie Boca se află în Catedrala Mănăstirii Izbuc. Călugărul a realizat icoana la vârsta de 19 ani

O întâmplare...

Zoe Dăian a trăit la Mănăstirea Izbuc până în 2017, după un accident vascular cerebral. Internată în comă la spital, Zoe şi-a deschis însă ochii după 4 săptămâni, în momentul în care a fost vizitată de stareţ, pe care medicul l-a sfătuit să vorbească cu ea, chiar dacă nu e conştientă.

Fotografii rare, cu Părintele Arsenie Boca: la 19 ani, încă tânărul Zian Boca, iar în celelalte, deja stareţ, în veşminte monahale, înconjurat de călugări şi enoriaşi, în întâmpinarea mitropolitului Nicolae Bălan al Ardealului, sosit să reactiveze Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus, în 1948 FOTO: Mănăstirea Izbuc

Preotul i-a luat mâna şi i-a spus doar că e lângă ea, moment în care femeia a deschis ochii. “M-a întrebat dacă ştiu cine e, i-am spus că sigur”, îşi aduce aminte bătrâna, întâmplarea fiind confirmată şi de părintele Mihail, care a convins-o să se mute în centrul din Şoimi, unde o vizitează, de atunci, periodic. Şi care, desigur, pune totul pe seama unui ajutor ceresc.





O veghează

După alte câteva săptămâni, psihologul a fost din nou pe picioare, la fel cum şi-a revenit şi după o formă severă de Covid 19, care a ţintuit-o iarăşi la pat anul trecut. Cunoscuţii şi cadrele medicale din centru spun că, la vârsta ei, e un miracol că a scăpat, stârnind zâmbetul bătrânei, care în sinea ei e convinsă că e vegheată de unchiul ei, Părintele, pe care de multe ori îl aminteşte cu numele de mirean, Zian.

"Îl simt aproape, seara şi dimineaţa, când mă rog, îl simt că mă ajută", spune doamna Zoe, şi tot aşa le povesteşte tuturor celor care o vizitează, casa devenind un mic loc de pelerinaj pentru toţi cei interesaţi să o asculte şi să o vadă pe cea care a fost martoră a tinereţii şi vieţii călugărului...

Videoreportajul realizat de Laura Gal şi Paul Lelea VIDEO: ebihoreanul.ro

