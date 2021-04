Scandal imens la o echipă din Liga 1. Antrenorul a înjurat un jucător şi ameninţă cu demisia

Scandalurile nu contenesc la Politehnica Iaşi. Unul dintre cei mai buni jucători din Copou, Andreas Calcan, a cerut rezilierea contractului, după ce a fost înjurat de Nicolo Napoli.





Italianul l-ar fi făcut pe mijlocaşul de bandă „jucător de rahat”, o expresie pe care Napoli a folosit-o şi la trecuta „descălecare” din Copou, cu privire la unii jucători şi la oraşul Iaşi.

„Asta am decis astăzi, să-mi reziliez contractul. Cred că asta e cea mai bună decizie pentru mine şi pentru familia mea în momentul de faţă. Din diferite motive am ajuns la această concluzie şi la această decizie, pe care nu vreau să le dezvălui momentan. Doar atât pot să spun, unul dintre motive este ceea ce s-a întâmplat ieri în timpul partidei.

Despre ce a spus domnul antrenor către tribună, cum a vorbit despre mine. Era şi soţia mea acolo, şi colegii, au auzit toţi. Nu vreau să spun mai multe, vreau linişte. Dar asta e decizia mea. Urmează să reziliez contractul, am făcut cererea verbală către conducerea clubului, astăzi, am comunicat-o prin telefon şi aştept un răspuns. Din punctul meu de vedere nu mai este nicio cale de întoarcere. Nu pot să trec peste aşa ceva”, a declarat Andreas Calcan pentru ProSport.

Nicolo Napoli confirmă scandalul dintre el şi Andreas Calcan, în plus declarând că a cerut Comitetului Director excluderea din lot şi a lui Andrei Cristea.

„Calcan a greşit pe teren la o fază, a dat mingea afară singur, iar eu am avut o reacţie. A fost o fază normală de joc în care jucătorii greşesc şi antrenorii încearcă să facă mai bine. Dar astăzi, el trebuia să vină la mine în vestiar să-mi spună, nu să iasă în faţa jucătorilor. S-a băgat în faţă la toţi şi pentru asta l-am jignit, da. Vii la mine în vestiar, vorbim între patru ochi. L-am dat afară. Şi pe el, şi pe Andrei Cristea. Am cerut Comitetului Director să-i excludă pe Cristea şi pe Calcan. Asta e propunerea mea. Dacă nu vor pleca ei, plec eu. Ce a făcut Andrei Cristea? A urlat la mine în timpul meciului, că sunt un antrenor de... .Este sub demnitatea mea să ascult asta. Eu am venit cu inima deschisă la Poli Iaşi, nu să mă lupt cu fotbaliştii din interior”, a declarat Nicolo Napoli.

Preşedintele Ciprian Paraschiv a declarat că este la curent cu noul scandal pornit în vestiarul din Copou şi va încerca să aplaneze conflictul, echipa având mare nevoie de linişte în acest final de campionat, în care luptă pentru evitarea retrogradării.

