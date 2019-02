Protest al procurorilor din Iaşi „acasă“ la Tudorel Toader: „Aproape toţi am fost studenţii domniei sale“

Procurorii ieşeni au decis, în unanimitate, ca în perioada următoare să protesteze faţă de ordonanţa de urgenţă iniţiată de Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.

Potrivit unor inforrmaţii oficiale, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi au decis „achiesearea la punctele de vedere exprimate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la OUG nr. 7/2019”.

Concret, procurorii vor intreprinde următoarele forrme de protest:

- Suspendarea activităţii de lucru cu publicul în instituţie urmând a fi primite şi soluţionate cererile cu carracter urgent.

- Purtarea pe timpul programului de lucru de către prrocurorri a unor banderole albe, ca semn distinctive al protestului

- Manifestarea publică a protestului prin ieşirea personalului prin ieşirea personalului în faţa instituţiei pentru o perioadă determinată.

Printr-un comunicat de presă, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi a precizat că şi această instituţie va protesta, decizia fiind luată, în unanimitate, de Adunarea generală a procurorilor.

„S-a hotărât cu majoritate de voturi susţinerea unui protest pe data de 25.02.2019, orele 14.00, în faţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, precum şi suspendarea activităţii pe timp de 5 zile, începând cu data de 25.02.2019, cu asigurarea urgenţelor şi serviciilor esenţiale, pentru buna desfăşurare a activităţii unităţii de parchet.”

O adunare a procurorilor a avut loc şi la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi. Printr-un comunicat de presă, magistraţii acestei instituţii nu au menţionat că vor protesta efectiv însă şi-au manifestat nemulţumirea faţă de OUG prin care au fost modificate legile justiţiei. „Modificarile legislative creeaza premisele unei legislatii imprevizibile, prin raportare la angajarea raspunderii disciplinare a magistratilor in situatia neintrunirii conditiei ”bunei reputatii”, in masura in care acest termen nu este definit de lege. Modificarile legislative genereaza o situatie de imprevizibilitate si inechitate prin raportare la stabilirea unor conditii subiective de accedere in functii de conducere din cadrul PICCJ, DNA, DIICOT.”

Potrivit unor surse judiciare, cei mai mulţi dintre procurorii ieşeni au fost studenţi la Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” în perioada în care acesta a fost prodecan, decan. Mulţi au studiat materia Drept Penal cu actualul Ministru al Justiţiei. "Aproape toţi am fost studenţii domniei sale", ne-a precizat un procuror ieşean.





