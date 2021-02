Prima şoferiţă de autobuz din Iaşi. Reacţiile publicului au fost delicioase: „Ce tare, o femeie la volan!”

Meserie neobişnuită pentru o tânără din Iaşi. Iuliana Henea are 31 de ani şi este prima femeie şofer de autobuz din oraş. Pasionată de maşini încă de când era mică, şi-a urmat visul şi acum conduce un autobuz de 11 tone pe străzile oraşului natal.

Iuliana a plecat în Marea Britanie, unde a lucrat într-o fabrică, dar dorul de casă a adus-o înapoi în Iaşi şi a început să lucreze la visul ei din copilărie. Ideea i-a venit chiar în Anglia, acolo unde a văzut numărul mare de femei care conduc autobuzele din transportul în comun.

Ajunsă înapoi în România, a făcut şcoala de şoferi pentru categoria D, şi-a luat atestatul de transport persoane şi a plecat la drum, dar fără mari speranţe. Nu se aştepta să fie acceptată din prima la Compania de Transport din Iaşi. Din toamna anului trecut este angajată CTP Iaşi, fiind singura femeie şofer de autobuz.





În cadrul companiei, au mai fost, de-a lungul timpului, angajate persoane de sex feminin, dar care au condus tramvaie. La Compania de Transport Public, Iuliana este colegă chiar cu soţul ei, care este tot şofer. Tânăra spune că a fost primită cu braţele deschise de către toţi colegii, care au fost înţelegători cu ea încă de la început.

”M-a încurajat soţul meu, fiind şi el tot şofer de autobuz la Compania de Transport şi am zis să fac şi eu acest pas, pentru că este ceea ce îmi place. Am avut foarte mari emoţii la examen. Nu am fost menajată, mi-am demonstrat abilităţile, pentru că am vrut să lucrez în această meserie. Este, într-adevăr, o meserie dificilă, dar nu imposibilă. Îmi era teamă la început din cauza concepţiilor diferite din România. Nu este greu să fii şofer de autobuz, dar trebuie să te gândeşti că ai o responsabilitate mare în momentul în care te afli în spatele volanului, în trafic. Nu trebuie să te gândeşti numai la tine, te gândeşti şi la viaţa pasagerilor. În prima săptămână a fost un pic mai greu, pentru că mă temeam de reacţia călătorilor. Plus că ştiam că oraşul este aglomerat”, spus Iuliana Henea.

Ieşeanca este la volanul unui autobuz cu o lungime de 12 metri şi 11 tone greutate. La primele curse, a primit un singur traseu, pentru a prinde experienţă şi încredere, iar acum duce călătorii din Iaşi pe trei trasee destul de aglomerate ale oraşului: 36 (Dacia - Gară - Copou - Breazu), 28 (Triumf - Podu Roş - Mircea cel Bătrân - Dacia) şi 5 (Dacia - Podu Roş - Ţuţora).

”Ce tare, o femeie la volan!”

În fiecare zi, pe şoselele din municipiul Iaşi, se confruntă cu diverse probleme sau întâmplări amuzante. Participanţii la trafic se uită uimiţi atunci când stau la semafor, iar călătorii vin în faţa autobuzului şi se miră, dar o şi felicită pentru curaj. ”Mă salută, îmi dau prioritate, pentru că văd o femeie la volan. Mai sunt şi blondă şi sexy. Mă gândesc uneori, ce o fi în capul lor, când se uită la mine. Unii poate spun ce caută şi asta la volan sau alţii poate au reacţii pozitive, precum ce tare, o femeie la volan! Mă bucur când oamenii vin şi mă felicită. Într-o zi, un călător a venit în faţa autobuzului şi s-a uitat la mine mirat, a început să râdă şi a urcat. Dacă întâmpin probleme pe traseu, îl sun pe soţ şi mă îndrumă mai departe.”, povesteşte Iuliana.

O zi din viaţa unui şofer de autobuz începe mult mai devreme decât cea a călătorilor. Iuliana se trezeşte înainte de răsăritul soarelui, pentru a fi la timp în staţiile în care o aşteaptă, zilnic, mii de călători.” Dimineaţa mă trezesc la ora 4, până mă pregătesc, mă aranjez, ajung la garaj la 04.30, iar la 04.55 intru pe traseu. Într-o zi normală, fac în jur de 130 de km, depinde de traseul pe care îl am în ziua respectivă.”, mai spune tânăra.

Călătorii care au ocazia să meargă cu autobuzul condus de Iuliana sunt miraţi, dar apreciază, în acelaşi timp, faptul că o femeie are curaj să intre în traficul ieşean, cu un autobuz. ”Este chiar a doua oară când o văd, pentru că eu fac des traseul ăsta. Am urmărit-o data trecută, pentru că m-am mirat şi am vrut să văd cum conduce. Pare atentă şi se vede că îi place ceea ce face. Nu m-am simţit în nesiguranţă, chiar dacă am văzut că este o femeie la volan. De multe, ori bărbaţii fac greşeli mai mari decât femeile în trafic. Ba chiar ele sunt mai atente şi au mai multă răbdare decât mulţi dintre cei care se cred mai şoferi.” a spus un călător.

Apreciată de călători şi de colegii de la Compania de Transport Public

Sunt şi persoane care nu au avut încredere la început, dar după prima cursă au lăudat-o pe Iuliana. ”Sincer, acum 15 minute când am urcat în autobuz, am fost foarte mirată să văd cine este la volan. Acum, mai am o staţie şi totul este în regulă. Cred că se va descurca. O felicit! Dacă ei îi place ce face, asta e cel mai important. Sigur, asta şi să ne ducă pe noi în siguranţă la piaţă. Mai ales la orele astea cu trafic de vârf. Eu nu am avut curaj nici măcar să îmi iau permisul de conducere”, a declarat şi o femeie din autobuz.

Chiar şi colegii de la Compania de Transport o apreciază pentru curaj şi sunt conştienţi de provocările cărora trebuie să le ţină piept şoferiţa. ”În primul rând, trebuie să fii foarte atent la stradă. În al doilea rând, să fii foarte calm. Dacă eşti nervos şi îţi ieşi prea repede din fire, pentru că mai sunt şi momente când te cerţi cu un şofer că nu îţi dă prioritate sau că mai face câte o greşeală, nu e bine. Este greu, uneori ne trezim la 03.30 dimineaţa, ne culcăm după miezul nopţii”, spune Ion Iordache, şofer la Compania de Transport Public Iaşi.

Luând exemplul Iulianei, o altă ieşeancă este dornică să devină şofer pe autobuzele din oraş. ”Compania de Transport Public Iaşi promovează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. Mai avem o fată, o colegă, care face acum cursurile de şofer de autobuz. Sperăm să le finalizeze şi, de ce nu, să fie din ce în ce mai multe doamna şi domnişoare care îşi doresc să urmeze această carieră.”, a declarat Carmen Ghercă, reprezentant CTP.

Iuliana este fericită pentru că, în sfârşit, nu va mai fi înconjurată doar de bărbaţi la locul de muncă. ”Probabil i-am dat un impuls şi îmi pare bine că mai este o femeie care face acest pas. Abia aştept să am şi eu o colegă”, spune, entuziasmată, Iuliana.

Mândră de ceea ce a realizat până acum, Iuliana Henea nu vrea să se oprească aici. Vrea să îşi depăşească limitele şi să obţină permisul pentru toate categoriile de şofer profesionist.