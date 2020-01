Liderul clanului Corduneanu, condamnat la trei ani de închisoare cu executare

„Este o soluţie echitabila pentru care am muncit ani buni! Având in vedere faptul ca domnul Corduneanu are executata o mare parte din pedeapsa ca arest preventiv , va mai executa câteva luni!”, a spus Robert Amuntencei, avocatul lui Costel Corduneanu.







Cei mai mulţi inculpaţi din dosarul Cordunenilor au scăpat fie pe achitări, fie pe prescripţii. Cele mai importante fapte, constituire a unui grup infracţional şi spălare de bani, au picat. Pentru altele s-a constat prescripţia.







Nu s-au dat condamnări pentru nicio infracţiune de crimă organizată.















Liderul clanului Corduneanu, Costel Corduneanu a fost condamnat definitiv la trei ani de închisoare cu executare. Sentinţa definitiva data de Curtea de Apel Cluj a redus pedeapsa primei Instanţe, care stabilise 8 ani de închisoare pentru interlop. Cele mai multe fapte din dosar s-au prescris.