La şcoală, cu căruţa sau pe jos. Destinul elevilor dintr-un sat din Iaşi  VIDEO

Pentru elevii din clasele V-VIII drumul către şcoală pare a fi o adevărată luptă pentru supravieţuire. Au mers, de când se ştiu, indiferent de vremea de afară, pe jos la şcoală.

Cu ghiozdanele în spate, prin noroi şi printre câini, copiii sunt nevoiţi să-şi depăşească limitele în fiecare zi. Părinţii elevilor stau cu teamă în fiecare zi.

„Da, am doi copii. O fată în clasa a VIII-a şi un băiat în clasa a VI-a. Merg amândoi pe jos la şcoală. Se trezesc în fiecare dimineaţă la ora 6:00. Nu numai că merg pe jos, dar sunt şi câini. Drumurile sunt pline de noroi. Ajung la şcoală murdari. Primăria ar trebui să se implice. E zăpadă, e frig. Nu-i normal. Îi aleargă câinii. Copiii vin la şcoală speriaţi”, spune Verginia Asaftei.

Efectele nepăsării autorităţilor îşi pun amprenta şi asupra sănătăţii copiilor. Părinţii spun că cei mici se plâng de dureri de spate.

„Permanent îmi spun că-i doar spatele. Mai ales fata din clasa a VIII-a. Are multe cărţi, multe caiete şi ce mai are ea nevoie acolo. Mereu îmi spune: «Mămică, mă doare spatele»”, a adăugat femeia.

Imposibilul a devenit posibil, dar doar parţial

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi a aflat de această situaţie săptămâna trecută. Într-o intervenţie telefonică la Radio VIVA FM Iaşi , prof. Antonina Bliorţ, purtătorul de cuvânt al ISJ Iaşi, a spus că a luat legătura cu conducerea Şcolii Sârca.

„Am discutat cu domnul director de la Şcoala Sârca şi prezentarea a fost următoarea: <E foarte adevărat că acest microbuz şcolar transportă copiii de gimnaziu din satul Podişu la Şcoala Gimnazială Valea Oilor>. Ne-a precizat că acest drum, care, într-adevăr, este îngust şi pietruit şi care, aşa cum spuneţi dumneavoastră, este datoria Consiliului Local de a fi cumva pregătit pentru acces, pune sub semnul întrebării transportul în siguranţă al elevilor în perioada de iarnă sau în perioada în care sezonul este ploios.

Aşadar, am început demersurile pentru că, trebuie să recunoaştem, noi am ştiut până acum despre partea aceasta educativă, dar nu a mai fost sesizată această situaţie. Am început demersuri pentru a găsi soluţii pentru ca aceşti copii să ajungă la şcoală în condiţii de siguranţă, însă, aşa cum spuneţi dumneavoastră, responsabilitatea dezvoltării infrastructurii locale este a Consiliului Local”, a spus prof. Antonina Bliorţ, purtătorul de cuvânt al ISJ Iaşi.