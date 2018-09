Exclusivităţi teatrale la Iaşi. Inedite trupe de teatru din Asia vin pentru prima dată în România, la FITPTI 2018

Cea de-a XI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru pentru Publicul Tânăr Cea de-a XI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iaşi (FITPTI) aduce formule inedite de artele spectacolului prin intermediul invitaţilor din 20 de ţări de pe cinci continente (Argentina, Austria, Belgia, China, Franţa, Germania, Hong Kong, Israel, Italia, Marea Britanie, Mozambic, Polonia, Portugalia, Romania, Spania, SUA, Suedia, Tunisia, Turcia, Vietnam).

Evenimentele din Festival sunt programate în intervalul 4-11 octombrie, Prolog pe 28 septembrie, în 15 locuri din Iaşi, epicentrul desfăşurării de forţe fiind Teatrul Luceafărul. Pietonalul Lăpuşneanu, Pietonalul Ştefan cel Mare, parcuri, licee, pub-uri şi un spital s-au alăturat şi în această ediţie organizatorilor FITPTI.

Toate spectacolele din România selectate de directorul artistic Oltiţa Cîntec sub genericul "Altfel" ajung pentru prima oară pe scenele ieşene. Stage Dogs (Teatrul Act), Svejk (Teatrul Odeon), Autorul (Teatrul Naţional Craiova), Să ne cunoaştem mai bine (Teatrul "Ioan Slavici" Arad), În numele Tatălui (Art No More Bucureşti), 9 piese remixate (Unteatru Bucureşti), Pisici (Teatrul "Matei Vişniec" Suceava), Visătorul (Teatrul Tineretului Piatra Neamţ), Mioriţa (AUĂLEU Teatru Timişoara) etc. sunt prezentate în premieră ieşeană la FITPTI. Foarte multe dintre ele sunt de dată foarte recentă, iar unele se joacă în deplasare pentru prima oară.

Din străinătate, cei mai mulţi invitaţi se află pentru prima oară în România, numai la Iaşi. Teatrul Ninedu Shanghai China, Centrul Naţional al Artei Păpuşii Tunisia, Sky Bird Group Puppet Hong Kong, Marionete pe apă Hanoi, Vietnam, Teater Tr3 Stockholm, Suedia, Chorea Theatre Lodz, Teatr Figur Cracovia Polonia, Teatrul Circo Braga Portugalia, Machol Shalem Dance House Ierusalim sunt câteva dintre aceste companii aflate la primul contact cu teatrul românesc, numai la Iaşi.

"Exclusivităţile sporesc gradul de atractivitate al evenimentului nostru, pentru că un festival teatral trebuie să fie o sărbătoare. De pildă, spectacole cu marionete pe apă nu au mai fost niciodată până acum în România, iar noi avem aşa ceva la Iaşi! E un gen specific Vietnamului, nu se mai practică nicăieri altundeva în lume. Şansa oferită de FITPTI publicului de-a vedea mari artişti din România şi din străinătate e un motiv solid pentru intensificarea socializării prin cultură, pentru valorificare dimensiunii tinere a personalităţii, exprimate prin deschidere, curiozitate, interes.", precizează Oltiţa Cîntec, directorul artistic al FITPTI.

Un spectacol de Gianina Cărbunariu în prologul FITPTI 2018

De asemenea, FITPTI păstrează tradiţia prologului în structura sa. Cel mai recent spectacol al Gianinei Cărbunariu poate fi vizionat în Prologul ediţiei a XI-a a Festivalului Internaţional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iaşi (FITPTI).

Gianina Cărbunariu este una dintre cele mai cunoscute realizatoare de teatru din România, cu spectacole înscrise pe afişelecelor mai importante teatre din România (Teatrului Naţional "Radu Stanca" din Sibiu, Odeon şi Mic Bucureşti etc.), cu texte montate în întreaga lume (Wiesbaden,Paris, Berlin, Dublin, New York, Istanbul, Viena, Nisa, Leipzig, Tokio, Stockholm, New York etc.) şi producţii internaţionale (Germania, Italia, Spania, Luxemburg etc.). Stilul său de-a scrie şi de-a pune în scenă a marcat ultimele două decenii ale teatrului românesc, contribuind prin arta sa documentară la reconectarea noastră cu tendinţele europene.

Imagine din spectacolul Work in Progress, regizat de Gianina Cărbunariu FOTO Facebook

Spectacolul prezentat acum la Iaşi se numeşte Work in Progress şi a fost produs de cunoscuta regizoare în această primăvara în Italia, la Emilia Romagna Teatro Fondazione- Teatro delle Passioni Modena, într-un proiect cofinanţat de Fondo Sociale Europeo, cu sprijinul Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Prezenţa la Iaşi a fost posibilă graţie parteneriatului dintre Teatrul Tineretului Piatra Neamţ şi Teatrul Luceafărul Iaşi.

Scenografia este imaginată de Mihai Păcurar, mişcarea scenică de Alessandro Sciarroni, pregătirea muzicală, de Cristina Renzetti. Din distribuţie fac parte: Francesca Camurri, Enrico CaroliCostantini, Roberta De Stefano, Vladimir Doda, Luigi Feroleto, Michele Galasso, Mattia Giordano, Leo Merati, FedericaOmbrato, Giulia Quadrelli, ChiaraSarcona, Maria VittoriaScarlattei, Giacomo Stallone, MarcoTrotta, Valentina Vandelli, Maria Luisa Zaltron.

Pe lângă spectacole de teatru, cea de-a XI-a ediţie a FITPTI propune publicului şi pasionaţilor de dramaturgie şi expoziţii, rezidenţe dramaturgice, editare şi prezentare de carte, ateliere tematice.

Programul complet al festivalului este postat pe pagina web a Teatrului Luceafărul, iar informaţii găsiţi pe conturile de facebook şi instagram ale FITPTI.

Mai puteţi citi:

INTERVIU Oltiţa Cîntec, despre Festivalul Internaţional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iaşi: ŢCriticul de teatru e u spectator, unul profesionist"