Europarlamentarul Cătălin Ivan a lansat platforma politică „Alternativa pentru Demnitate Naţională“ (ADN)

Cătălin Ivan a susţinut în discursul de lansare că platforma Alternativa pentru Demnitate Naţională (ADN) a fost construită în ultimele luni, în urma unor dezbateri la care au participat specialişti din mai multe ţări. Ivan a menţionat că proiectul său este diferit faţă de partidele politice clasice, numind proiectul, în mai multe rânduri, „antipartid”.

„Încă de la început spunem cu subiect şi predicat că ceea ce noi am construit, ce vom face, oamenii care vor veni în acest proiect, sunt oameni care nu au legătura cu trecutul politic. Spunem raspicat: ADN nu va face niciodată alianţă cu niciun partid care a condus România până astăzi, chiar şi o singură zi”, a spus Cătălin Ivan.

Acesta a catalogat platforma ca fiind una pro-europeană, subliniind însă că aceasta va respecta principiul diversităţii şi al identităţii naţionale. Ivan a arătat că, în viitor, va avea loc un congres al ADN în care se vor prezenta soluţii pe diverse domenii de activitate din societate. La lansare, Ivan a identificat, totuşi, trei teme pe care platforma le consideră prioritare.

„Prima măsură ar fi investiţii masive şi regândirea învăţământului şcolar şi preşcolar. Acolo se pun bazele adulţilor care vor construi România de mâine. A doua măsura ar fi legată de părinţii acestor copii. Aş vrea să vorbim puţin despre familia tânără, despre importanţa ca un tânăr, astăzi, să îşi poată permite un loc de muncă, un cuplu tânăr să se mute în propria casă. Nu îi uit pe bunici, pe părinţii părinţilor copiilor. Este important ca aceştia să îşi vadă nepoţii şi copiii cât de des pot”, a mai spus Ivan.

Acesta a precizat că proiectul va folosi tehnologia modernă pentru identificarea şi, ulterior, monitorizarea membrilor ADN care vor ajunge pe funcţii publice. Plarforma nu va avea preşedinte, ci o echipă ce coordonare din care vor face parte specialişti din diverse domenii. „Această echipă de coordonare ia deciziile prin consens. Toţi trebuie să cadă de acord că decizia luată este cea mai bună. E de preferat o decizie susţinută de toţi, decât luată de unul singur. Niciodată în ADN un om nu o să vorbească despre toate. De fiecare dată din partea noastră va vorbi cel care este cel mai competent, cel mai avizat, pe fiecare nivel în parte. O dată pe an are loc agora ADN-ului în care evaluam ce am promis şi ce am implementat”, a mai spus Ivan.

Acesta a anunţat şi lansarea unei aplicaţii pentru iOS si Android, denumită ADN.ro, în care utilizatorii se pot înregistra şi deveni membri ai platformei. Tot acolo vor putea fi găsite informaţii despre platforma politică şi se vor putea lansa teme de discuţie pe care platforma ar trebui să le implementeze.

Ivan a invocat, de altfel, în timpul lansării, faptul că orice membru ADN care va ajunge pe o funcţie publică va avea de îndeplinit un „contract smart”. „Oricine din partea ADN va ajunge într-o funcţie va fi condiţionat de ceea ce am promis cu toţii în campania electorală. Neîndeplinirea acestor obiective atrage după sine penalizări până la pierderea mandatului. Toţi cei care votează ADN trebuie să ştie că oamenii care ajung acolo nu pot să faca altfel. Nu face, îşi pierde locul, funcţia pe care a fost numit”, a mai spus Cătălin Ivan.

