Cine este primarul care nu a găsit bani la buget pentru florile canotoarelor de la Tokyo. A făcut sex cu două minore în biroul său, dar sătenii l-au iertat

Primarul comunei Mogoşeşti-Siret, din judeţul Iaşi, revine din nou în atenţie, după ce, în anul 2020, a recunoscut că a făcut sex cu două minore în sediul Primăriei. De această dată, Damian Butnariu este „tras la răspundere” de către opinia publică, după ce a spus că nu a găsit bani la buget nici măcar pentru două buchete de flori, pentru canotoarele care s-au întors acasă, de la Tokyo.

„M-am gândit să le premiez cumva pe cele două fete, care fac parte din comunitatea noastră, însă nu avem buget. Am încercat să găsim buget pentru două buchete de flori, însă nu s-a putut. Lucrurile sunt complicate. Suntem o comunitate foarte mică, săracă, abia ne descurcăm aici. Acum mă chinui să asfaltez un drum în comună. Pe lângă faptul că nu sunt bani, sunt la mijloc şi nişte neînţelegeri politice. Tatăl lor face parte dintr-un grup politic rival. Când am putut, le-am premiat, chiar dacă şi atunci m-am chinuit foarte mult. În 2016, când Mădălina s-a întors de la Rio, am declarat-o cetăţean de onoare al comunei. Acum chiar nu se poate”, a declarat primarul comunei Mogoşeşti-Siret.

Mădălina şi Amalia Bereş / FOTO: ProSport

Reales primar, în ciuda unui scandal sexual cu minore

Damian Butnariu a fost implicat într-un scandal sexual, în urmă cu mai bine de 14 ani, dar care a ieşit la iveală abia în anul 2020. Primarul ieşean a fost audiat ca martor la Tribunal, pentru că a întreţinut relaţii sexuale în sediul Primăriei cu două fete aduse de un proxenet, care mai apoi a fost condamnat la 15 ani de închisoare.

„Martorul Butnariu Damian a confirmat faptul că, în cursul lunii septembrie a anului 2007, a întreţinut raporturi sexuale orale în sediul primăriei cu numita B.G.A. şi cu persoana vătămată M.D.I., care i-au fost aduse de către inculpatul Buduroi Adrian, plătindu-i inculpatului, pentru serviciile sexuale prestate de cele două tinere, suma de 100 sau 150 lei“, se arată în motivarea instanţei de la acea vreme.

Una dintre victime a povestit faptul că, în vara anului 2007, în urma unui conflict avut cu mama lor, cele două surori au plecat de acasă. Ele erau bursiere şi primeau alocaţie, permiţându-şi să se mute cu chirie în Paşcani. Astfel, ele au ajuns în legătură cu proxenetul Buduroi, care le-a obligat să întreţină relaţii sexuale cu primarul comunei Mogoşeşti-Siret.

În ciuda scandalului apărut în presă, Damian Butnariu a fost reales în funcţia de primar la ultimele alegeri, sătenii fiind de părere că edilul nu a avut nicio vină. Edilul a candidat ca independent, după ce a fost exclus din PNL, fiind totuşi susţinut de partid la alegeri.

Două case şi peste 10.000 de euro salariu anual

Primarul Damian Butnariu are, conform unei declaraţii de avere din anul 2018, consultate de „Adevărul”, două terenuri intravilane, de 1300, respectiv 1500 metri pătraţi, unul cumpărat (1993) şi unul moştenit (2018), o casă de locuit, construită în 1995 şi una moştenită în 2018. De asemenea, primarul are un spaţiu comercial/ de producţie, de 265 metri pătraţi şi două anexe. Butnariu mai are două autoturisme cu data fabricaţiei în 2002, respectiv 2006. Edilul are un credit scadent în anul 2023, în valoare de 59.070 lei, iar venitul anual al primarului comunei Mogoşeşti-Siret este de 60.012 lei.



