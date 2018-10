Blestemul Sarmizegetusei Regia. Un nou scandal după demisia lui Brilinsky, omul care a avut în grijă cetatea de cinci ani: „Este picătura care a umplut paharul”

Vladimir Brilinsky a avut în grijă din 2013 situl UNESCO Sarmizegetusa Regia, însă a demisionat, acuzând conducerea Consiliului Judeţean Hunedoara că a vrut să „pesedizeze” Sarmizegetusa Regia.

„Am făcut, în acestă perioadă, tot ce este omeneşte posibil şi mai mult decât atât, pentru ca normalitatea să se instaleze la Sarmizegetusa Regia şi am dat acestui loc întreaga mea dragoste şi iubire. Nu doresc, însă, să fiu complice la politizarea şi mai ales la pesedizarea acestui loc, nu doresc să fiu complice la punerea în pericol a vieţii vizitatorilor, datorită neglijării riscurilor existente şi nu doresc să fiu complice la rezultatele dezastruoase ale deciziilor luate de vicepreşedintele Vasilescu. Am luat această decizie sătul de şantaje, şicane şi ameninţări permanente, exprimate direct sau venite pe diferite căi, din partea conducerii politice a judeţului, din ultimii doi ani”, a precizat Brilinsky.

L-a acuzat de construcţia ilegală

Sorin Vasilescu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean, a răspuns acuzaţiilor fostului administrator din Sarmizegetusa Regia, afirmând că neînţelegerile dintre cei doi, care au dus la demisia lui Brilinsky, au pornit după ce reprezentanţii Direcţiei de Cultură au constatat existenţa unei construcţii ridicate ilegal în Sarmizegetusa Regia.

„Totul a plecat de la construcţia unui adăpost în Sarmizegetusa Regia, în perioada în care situl a fost afectat de calamităţi. Direcţia de Cultură a constatat că este o construcţie ilegală şi ne-a pus să îl demolăm. Nu spun că nu era necesar, dar trebuia făcut legal. Eu i-am solicitat să respecte legea, atât în sit, cât şi în ce priveşte folosirea maşinii de serviciu”, a susţinut vicepreşedintele CJ Hunedoara.

Construcţia era un adăpost din carton



Declararea adăpostului din Sarmizegetusa Regia drept o construcţie ilegală a fost făcută cu rea intenţie, spune Brilinsky.



„Ea nu este mărul discordiei, ci picătura care a umplut paharul. În realitate acolo nu a existat nicio construcţie, conform dicţionarului limbii române, ci un simplu acoperiş, susţinut de şase pari. Din carton gudronat, cumpărat din banii proprii, fără pereţi laterali, fără fundaţie, şi mobil, amplasat discret, la limita pădurii. În raport se scria, mincinos, că s-a ridicat o construcţie neautorizată, cu acoperiş de tablă. Când o marionetă de la Bucureşti, din minister, citeşte aşa ceva într-un birou îşi închipuie, ca toţi ceilalţi, o casă cu pereţi, cu fundaţie, cu acoperiş de tablă ondulată, ridicată în sit. Total eronat.. Am ridicat acel acoperiş pentru că în acea perioadă căderile masive de ploaie au afectat grav integritatea unor turişti care nu au beneficiat de niciun loc de refugiu. Din păcate, dacă o lege de patrimoniu prevede reguli stricte, un cumul de alte legi te obligă la protecţia turiştilor într-un loc administrat. La fel ca şi în cazul conflictului dintre monumente şi vegetaţie. Totdeauna, între copac şi monument am ales, fără ezitare, monumentul. Dar între monument şi om, tot fără ezitare, am ales omul”, a precizat Vladimir Brilinsky.

