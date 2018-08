Primarul PSD acuzat că i-a făcut „curve, peşti şi lopătari“ pe românii din diaspora susţine că este victima unui fake-news. „Au ameninţat că vin acasă să mă caute“

În primele zile din luna august, pe reţelele sociale a circulat o postare atribuită primarului comunei Călugăreni (judeţul Giurgiu), Marin Voinea, în care acesta făcea referire la românii din diaspora care anunţau organizarea unui mare miting pe data de 10 august în Piaţa Victoriei din Bucureşti.



„Nici eu, şi nici colegii mei din PSD nu ne temem de căpşunari, lopătari, curve, peşti, hoţi sau faimoasele BADANTE care spală moşii la fund!



Aceea este adevărata lor valoare, eu fac în 2 saptămâni cât nu le face tot neamu la un loc!



Pe 10 August o să le arătăm proştilor care or să behăie prin Bucureşti că legea este făcută să fie respectată! Poliţia şi jandarmeria au primit undă verde să folosească forţa brută! Indiferent că sunt bărbaţi, femei sau copii... nu se iartă nimic! Protestul a fost respins, deci este considerat infracţiune cu premeditare! Zic, pe 10 August să trăiască doar cei puternici!”, este mesajul care a circulat pe Facebook.







Mesajul a reînceput să fie distribuit masiv după intervenţiile brutale ale Jandarmeriei la mitingul antiguvernamental din 10 august.



„Au sunat şi la primărie, au ameninţat că vin acasă”



Marin Voinea, primarul comunei Călugăreni, susţine că totul este o făcătură şi că unii duşmani politici din comună au creat un cont fals de Facebook cu numele său.



„Nu am Facebook pe telefon. Nu mai folosesc contul meu de Faceboook de mult timp. Fratele meu m-a anunţat primul. «Ai dat vreun interviu?». «Nu, nu am dat». Atunci, fiica mea, care este cu tehnologia, a început să caute. Au făcut un cont fals. Au luat poze vechi cu mine şi au adăugat un text care, din cât am înţeles eu de la prietenii mei, a mai apărut şi în alte părţi în ţară. Eu nu pot să fac aşa ceva. Chiar dacă eram contra la unele lucruri, eu le spun direct, pe faţă. Aici se vede că e un fals”, a declarat primarul pentru "Adevărul“. Contul de pe care a fost făcută postarea a dispărut între timp de pe Facebook.



Marin Voinea afirmă că cei care au făcut această postare sunt aceeaşi care în urmă cu 3 ani i-ar fi contrafăcut nişte manifeste. „Înainte cu doi ani de alegeri vin cu manifeste, reclamaţii, iar manifeste. În 2015, au făcut un text şi au copiat semnătura mea şi ştampila primăriei. Au fost depistaţi de către un paznic care a găsit originalul într-un xerox. Am deschis acţiune în instanţă, dar am renunţat pentru că n-am sufletul să fac rău la un om care a făcut o prostie. De data aceasta, am luat toate materialele şi le-am predat poliţiei, iar acum lucrez la o plângere penală (până ieri am fost în concediu în Grecia). Organele abilitate să-şi facă treaba”.



După apariţia acelei postări care i se atribuie, Marin Voinea spune că a primit foarte multe mesaje sau telefoane de ameninţare. „Ce ne-a indignat mai mult este că avem ameninţări primite pe mailul primăriei, copilul a fost ameninţat. Au sunat şi la primărie, au ameninţat că vin acasă, că mă caută. Cei care au postat acel mesaj, l-au postat ca să mă terorizeze şi să mă discrediteze. La două zile după apariţia lui, am discutat cu organele abilitate în ţară să se ia măsuri şi am dat detalii pe conturile de Facebook ale unor rude, unde am explicat oamenilor că nu eu am iniţiat acel text. Au început să le înjure şi ameninţe şi pe ele”, mai spune primarul comunei Călugăreni, Marin Voinea.