Descoperă natura, din şaua unui cal, prin pădurea Gârboavele din Galaţi. „Echitaţia te ajută să devii puternic şi calm“

George Bălan (40 de ani), de profesie inginer zootehnist, a fost fascinat de cai de mic copil. S-a născut într-un mic sat din judeţul Galaţi, Găneşti, iar când era de-o şchioapă, lăsa mâncarea pe masă şi mergea să vadă ce cal trece pe drum.

GALERIE FOTO CENTRU DE ECHITAŢIE DE LA GÂRBOAVELE, GALAŢI

În urmă cu cinci ani a deschis centrul de echitaţie „Descoperim natura călare - Galaţi” şi organizează în prezent plimbări de agrement în pădurea Gârboavele, timp de o oră şi jumătate, cu şase din cei nouă cai pe care îi deţine, iar experienţa este unică.

Împătimiţii de echitaţie primesc caii cu care se vor plimba prin pădure în funcţie de propriul lor temperament, iar George este mereu responsabil de ”citirea” vizitatorilor. ”Nu dai un Ferrari unei persoane care nu a mai condus niciodată. Se va opri în primul copac, evident. Va primi o maşină pe măsura abilităţilor şi fricilor pe care le are. Aşa e şi cu caii”, explică tânărul. Recent a început să lucreze şi cu copiii autişti, rezultatele fiind promiţătoare.

A absolvit Liceul Tehnologic ”Radu Negru” din Galaţi, profilul Tehnică de Calcul, şi apoi Facultatea de Zootehnie a Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Are şi un master în Managementul Calităţii şi Inovaţiei. Mărturiseşte că s-a îndreptat spre acest domeniu din pasiune pentru cai şi câini.

”Cu darul ăsta m-a înzestrat Dumnezeu. Animalele au un şaselea simţ: te simt cum eşti în interior. Dacă vii cu bucurie să îl mângâi, calul te acceptă, dacă vii cu răutate sau frică, te poate muşca sau azvârli din şa, ori fuge de tine”, explică George.

Şi-a investit toţi banii într-un vis

A plecat de mai multe ori în Marea Britanie la muncă chiar în timpul studenţiei, unde a lucrat la mai multe ferme în agricultură. Situaţia din ţară l-a determinat să facă acest pas, pentru că banii din salariu nu i-ar fi ajuns decât să supravieţuiască. Cât a lucrat în afară, a coordonat echipe de zeci de muncitori şi a construit alături de ei solarii care se întindeau pe mai mulţi kilometri.

Cu banii strânşi şi-a împlinit visul de-o viaţă: deschiderea unei centru de echitaţie în imediata apropiere a pădurii Gârboavele, la 16 kilometri de Galaţi. Nu i-a fost deloc uşor, mai ales că a fost rănit grav de cai de-a lungul timpului, dar asta l-a determinat să îi studieze şi mai mult ca să le afle secretele.

FOTO Valentin Trufaşu

A cumpărat mai întâi terenul, apoi a venit primul cal şi ulterior cel de-al doilea. Timp de cinci luni a dormit în maşină, la 5 grade Celsius, pentru că nu construise încă şi o casă pentru el, dar nu regretă nicio secundă dificultăţile prin care a trecut.

”Când îţi doreşti un lucru, tot Universul contribuie la realizarea lui”, este motto-ul după care George se ghidează în viaţă. Mama lui a vrut să-l trimită la psihiatru pentru că abandonase ingineria zootehnică şi se întorsese practic la ţară. A înţeles apoi că fiul ei face totul din pasiune. Încet, încet, ceea ce părea iniţial o nebunie de moment, a căpătat contur şi s-a transformat într-un centru de echitaţie modern.

”Vor să fie dominaţi de persoane blânde, puternice în interior”

Familia şi apoi prietenii au sărit să îl ajute cu ce au putut, pentru că îşi cheltuise toţi banii. A instalat un sistem de panouri fotovoltaice, care îi asigură acum toată energia electrică de care are nevoie pentru centrul de echitaţie. În paralel, a muncit enorm, cât 10 oameni, ca să dreseze caii şi să le asigure adăpostul şi hrana de care au nevoie. În primii ani după deschiderea centrului de echitaţie mergea zilnic câte 8 ore pe jos. Practic, însoţea caii pe care mergeau copii, astfel încât să nu se sperie şi să îi arunce din şea.

FOTO Valentin Trufaşu

Acesta este şi motivul pentru care George nu are niciun angajat. Nimeni nu a fost dispus să se angajeze la genul de efort pe care îl presupune munca la un centru de echitaţie, dar şi la responsabilitatea imensă care vine la pachet. Trei tinere lucrează în prezent cu George ca voluntare la centrul de echitaţie, iar regimul de lucru este unul strict. Vizitatorii nu au voie să asculte muzică, să fumeze sau să consume băuturi alcoolice. ”Caii adoră liniştea. Vor să fie dominaţi de persoane blânde, puternice în interior”, spune tânărul.

Copiii, mai curajoşi decât adulţii

George iubeşte libertatea, iar acum prietenii lui sunt caii. Dezvăluie că secretul relaţiei simbiotice pe care o are cu animalele este faptul că le vorbeşte tot timpul. ”Caii sunt ca nişte copii la vârsta de trei ani. Trebuie să vorbeşti permanent cu ei. Dacă nu o faci, la un moment dat se vor speria şi te vor lovi sau muşca”, explică George.

Deţine în prezent nouă cai, trei dintre ei fiind crescuţi de mici la centrul de echitaţie. Oricine poate avea parte de o experienţă de neuitat, călărind un cal în pădurea Gârboavele, dar până acum s-a dovedit că adulţii sunt mai reticenţi şi se sperie mai uşor decât copiii.

FOTO Valentin Trufaşu

Mulţi gălăţeni îşi doresc să se plimbe cu caii, dar nu au cunoştinţele necesare şi nici curajul pentru a face acest pas. Prin intermediul lui George, visul lor devine realitate, nu înainte să aibă parte de un instructaj extrem de riguros vizavi de riscurile pe care le implică echitaţia şi ce reguli trebuie să respecte ca să fie permanent în siguranţă.

Nouă cai de poveste

Tornado are cinci ani şi un temperament pe măsura numelui: tatăl este cal spaniol andaluz, iar mama o shagya arabian de la Heghelia din Rădăuţi. I-a fost donat de un om de afaceri şi a avut nevoie de un an ca să îl dreseze pentru că are o fire vulcanică.

Carina (7 ani) este un metis de lipiţan, iar foştii stăpâni au vrut să scape de ea pentru că muşca şi lovea cu copitele pe oricine se apropia prea mult. George spune că, de fapt, animalul a fost bătut şi acesta este motivul pentru care nu suporta să se apropie cineva prea mult. Crescătorul de cai a tratat-o cu dragoste şi blândeţe, iar acum toţi copiii o călăresc fără probleme.

Persia (13 ani) este un cal superb, rasa lipiţan, primul pe care George Bălan l-a avut pe mână. Iapa era extrem de nărăvaşă şi se speria din orice, dar treptat tânărul a reuşit să îi înfrâneze pornirile şi să o îmblânzească.

Dolly (15 ani) este un cal din rasa Gypsy Vanner adus din Marea Britanie, foarte blândă, dovadă că este călărită şi de copiii cu autism.

FOTO Valentin Trufaşu

Sabrina era folosită de fostul stăpân ca să transporte fier vechi cu căruţa. George i-a făcut o ofertă proprietarului puţin mai mare decât preţul pieţii, iar acesta a acceptat-o, după ce îi cumpărase anterior şi mânzul, pe Isabela.

Troia este o altă mândreţe de cal, din rasa lipiţan. O fire sălbatică, cu care nu se putea lucra deloc la început pentru că nu fusese călărită niciodată. George a avut nevoie de şase luni ca să o îmblânzească, pentru că muşca şi lovea pe oricine se apropia de ea.

Black Beauty este un mânz de doi ani şi şase luni născut chiar la centrul de echitaţie, fiind adus pe lume de Zara, un alt cal crescut de George.

”Caii te scapă de frici, anxietate şi chiar de depresie. Te învaţă să te cunoşti pe tine însuţi mult mai bine şi să devii calm în interior. După ce ai încercat odată echitaţia, cu siguranţă este o experienţă pe care vei dori să o repeţi”, încheie George Bălan.

Vă mai recomandăm să citiţi şi:

Psihologul care crează haine unice pentru femei. Are propriul segment de costume pe piaţa din România