Ambulanţe transformate în saloane pentru pacienţi COVID. Medic: „Suntem sub asediu!”

Pentru a face faţă avalanşei de pacienţi, două autospeciale pentru transportul pacienţilor au fost amplasate în curtea Spitalului Judeţean Galaţi. Una dintre autospeciale aparţine Serviciului de Ambulanţă din Galaţi. Este o maşină veche, folosită doar în cazuri extreme de echipajele de la SAJ Galaţi.

La solicitarea conducerii spitalului gălăţean, maşina a fost mutată în curtea unităţii medicale pentru a fi folosită de pacienţii care nu au loc în saloane. Toate paturile, inclusiv cele din containerele amplasate în curtea spitalului, au fost ocupate de bolnavii COVID. De asemenea, pe scaune sunt numeroşi pacienţi care aşteaptă eliberarea unui pat.

„O ambulanţă din Parcul Rece am trimis-o la Spitalul Judeţean special pentru pacienţii care nu au loc în spital. Are două locuri, unul pe scaun, celălalt pe targă. Este folosită pentru pacienţii care au nevoie de oxigen. Este o autospecială pe care o ţineam de rezervă, nu are echipaj şi este veche, dar în stare de funcţionare. Nu ne-am confruntat niciodată cu o situaţie aşa dramatică. Practic, suntem într-o stare de asediu, de dezastru. Spitalele sunt pline, nu mai există locuri la Serviciul de Urgenţă nici măcar pe scaune, oxigenul este din ce în ce mai dificil de achiziţionat, pentru că este un consum foarte mare”, a explicat dr Mihai Polinschi.

Sursa: Cornelia Mazilu

Cea de-a doua autospecială aparţine SMURD. Este autospeciala de transport victime multiple folosită în misiunile SMURD care are patru locuri pentru pacienţii care au nevoie de oxigen.

„Este o autospeciala de transport victime multiple, care până acum efectua transport pe COVID. Ea a rămas în curtea spitalului. În compensare, am operaţionalizat o altă ambulanţă de tip B, din rezerva operativă, care asigură transportul pacienţilor COVID. Pacienţii care au necesar de oxigen stau în autospeciala de transport victime multiple până când li se găseşte un loc sau pot fi mutaţi în condiţii de siguranţă”, a declarat col. Eugen Chiriţă, purtătorul de cuvânt al ISU Galaţi.

Al patrulea focar de COVID: Pacienţi şi cadre medicale, infectaţi

La Spitalul Judeţean Galaţi, toate paturile de la Terapie Intensivă sunt ocupate cu pacienţi în stare foarte gravă. În plus, medicii se confruntă cu un nou focar de coronavirus, al patrulea de la începutul valului patru al pandemiei. Nouă pacienţi din Secţia Ortopedie au fost testaţi pozitiv. De asemenea, un medic şi două asistente din aceeaşi secţie au fost infectaţi cu SARS-CoV-2. Tragedia din spitale este confirmată şi de preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea.

„Ne luptăm cu un virus periculos şi imprevizibil, din cauza căruia am pierdut mulţi oameni dragi nouă. În acest moment, doar în judeţul Galaţi, sute de oameni luptă pentru viaţa lor. Spitalele sunt pline cu bolnavi Covid, în Unitatea de Primiri Urgenţe ajung zilnic sute de pacienţi cu simptome specifice acestei boli, zeci de pacienţi aşteaptă să se elibereze un pat de spital, iar personalul medical este epuizat. Zi de zi pierdem părinţi, copii, bunici, prieteni sau colegi. Zi de zi creşte numărul celor infectaţi cu acest virus, creşte numărul celor care sunt grav afectaţi de boală. Realitatea este cumplită”, spune Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.

Medic, avertisment: Clocim o tulpină autohtonă

Medicul chirurg Paul Ichim susţine că nu s-ar fi ajuns la această situaţie disperată dacă oamenii s-ar fi vaccinat anti COVID. Potrivit acestuia, prin refuzul românilor de a se vaccina ar putea să apară o nouă mutaţie a virusului SARS CoV-2.

„OMS a intrat deja în panică, văzând cerbicia dacilor liberi, de la vlădică la opincă. Vlădică-i ocupată cu totul altceva decât cu administraţia, iar opinca face informarea gen Moromete, pe la birturi/crâşmă(un fel a spune). În sfârşit, am o explicaţie coerentă de ce mergem vai de capul nostru de câteva decenii. Reacţia neamului nostru în pandemie, reprezintă exemplul cel mai bun. Chestia asta a arătat cât de lipsiţi de educaţie şi de solidaritate suntem, <<compensând>> însă printr-o fudulie şi încăpăţânare direct proporţionale cu prostia”, spune medicul Paul Ichim.

Potrivit statisticilor, în ultimele 48 de ore, la Galaţi au murit 26 de pacienţi din cauza COVID-19 .Niciunul nu era vaccinat.

