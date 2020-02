Adolescenta premiantă la grafică care desenează în celebrul stil „manga“: „Important este să-ţi placă ce faci“

Ioana Răileanu (16 ani), elevă în clasa a X-a la Colegiul Naţional ”Alexandru Ioan Cuza” din Galaţi, la profilul Matematică-Informatică, este pasionată de desen de când se ştie, dar abia acum trei ani a început să îşi pună talentul în valoare, desenând personaje din desenele animate japoneze.

”La început am făcut doar nişte schiţe, dar apoi am constatat că îmi place ce fac şi am început să desenez din ce în ce mai mult”, ne povesteşte adolescenta cum a pornit pe acest drum. Recunoaşterea talentului său a venit acum doi ani după ce unul din desenele sale a fost răsplătit cu premiul I la concursul Nicolae Mantu, o competiţie internaţională de grafică şi pictură. Ioana are un talent aparte, care o deosebeşte de alţi graficieni talentaţi.

Ştie să deseneze în stilul japonez ”manga”, care presupune exagerarea anumitor aspecte ale corpului uman, cum ar fi umerii, braţele, capul, pieptul sau armele pe care luptătorii le au. Manga reprezintă celebrele benzi desenate japoneze, iar acum sunt la mare căutare desenele animate şi jocuri video bazate pe acest stil, care în acest caz se numeşte manga anime.

Ioana s-a înscris în prezent la Universitatea ”Junior”, la modulul de desen şi grafică digitală, pentru a-şi duce talentul la un alt nivel. ”Am văzut că era foarte talentată la crearea de ilustraţii după benzile desenate japoneze şi am decis să îmbinăm asta cu concept art.

Unul din desenele Ioanei în stilul ”manga” FOTO arhiva personală

Practic, a rămas pe acelaşi stil <<manga>> şi a început să creeze personaje pentru jocuri video, fie cover, fie ilustraţie pregătitoare pentru 3D. S-a descurcat foarte bine, iar acum excelează în grafica digitală”, ne oferă câteva detalii Ionuţ Mitrofan, profesor de grafică digitală la Universitatea ”Junior”, despre abilităţile Ioanei.

Îmbină matematica cu informatica şi grafica

Tânăra artistă visează să devină concept artist, folosindu-se de alte două mari pasiuni ale ei, matematica şi informatica, pentru a scrie programele din spatele jocurilor realizate în stilul ”manga”, dar şi pentru a crea jocuri educative şi jocuri de tip puzzle.

Desenul cu îngeri pentru care Ioana a fost premiată la un concurs internaţional de grafică şi pictură FOTO arhiva personală

Un concept artist de succes are nevoie de cunoştinţe pe zona de programare, dar şi de talent la grafică pentru a şti cum să deseneze personajele şi să le dea viaţă, iar acolo unde sunt lucruri de corectat, să le identifice rapid şi să le rezolve. În prezent, există o adevărată cultură a jocurilor ”manga”.

Chiar şi jocurile video tradiţionale, ca să le numim aşa, împrumută de multe ori diverse caracteristici din stilul ”manga”, cel mai des întâlnite fiind exagerarea anumitor părţi ale corpului uman. Mulţi, în special neavizaţi, fac confuzie între ”manga” şi ”anime”. ”Manga” sunt celebrele benzi desenate japoneze, iar ”manga anime” reprezintă transpunerea în jocurile video a acestui stil de ilustrare. Ioana a reuşit să facă tranziţia de la grafica tradiţională la cea digitală şi ne mărturiseşte că lucrează intens în fiecare zi pentru ca visul său de a deveni concept artist pe stilul ”manga” să devină realitate.

Tânăra graficiană se descurcă la fel de bine şi la ilustrarea portretelor FOTO arhiva personală

”Nu e vorba neaparat de bani. Mi se pare că este foarte important la un job căruia urmează să îi dedici 8-10 ore pe zi pentru mulţi ani să îţi placă ceea ce faci. Pentru mine, desenul este o pasiune şi m-au interesat de mic copil jocurile video. Am avut de atunci tendinţa să creez şi eu jocuri, chiar dacă atunci nu prea ştiam ce înseamnă asta. E ceva ce chiar vreau să fac”, ne dezvăluie tânăra artistă.