Începe îndrăgitul Festival Internaţional de Animaţie Gulliver. Spectacole inedite, cu trupe din ţară şi străinătate

În perioada 19-22 mai, la Teatrul pentru Copii şi Tineret Gulliver din Galaţi revine cel mai atractiv şi îndrăgit eveniment artistic-cultural local, dedicat întregii familii.

Cea de-a 27-a ediţie a Festivalului Internaţional de Animaţie Gulliver îşi aşteaptă publicul cu spectacole inedite.

Este vorba despre ”Born in the sand”, un spectacol special cu desene în nisip al Companiei de Teatru Boxart din Bulgaria, ”Când totul era verde”, un spectacol emoţionant de la The Key Theatre Israel.

De asemenea, vor fi spectacole de marcă şi reprezentaţii surprinzătoare pentru copii, adolescenţi, adulţi şi pentru întreaga familie, de la: Teatrul de Animaţie „Ţăndărică” Bucureşti, Teatrul pentru Copii şi Tineret ”Luceafărul” Iaşi, Teatrul de Artă Bucureşti, Teatrul ”Ion Creangă” Bucureşti, Compania de Teatru ”Magic Puppet Cluj”, Teatrul Dramaturgilor Români Bucureşti, Teatrul de Stat Constanţa, Teatrul pentru Copii ”Arlechino” Braşov, Teatrul Stela Popescu Bucureşti, Teatrul pentru Copii şi Tineret ”Gulliver” Galaţi şi FREAK SHOW cu FLORIN PIERSIC JUNIOR, un one-man-show unic în România.

Sursa: Teatrul Gulliver

Biletele pentru spectacole se achiziţionează online, accesând link-ul http://bilete.teatrul-gulliver.ro sau www.teatrul-gulliver.ro , secţiunea PROGRAM – Cumpără bilete online, sau de la Agenţia de bilete de la sediul teatrului, care funcţionează după programul: Luni - Joi: 10:00 - 16:00 şi Vineri - Sâmbătă: 10:00 - 16:00 şi 17:00 - 19:00. Informaţii la telefon: 0758 049 850.

Activităţi interactive în Grădina Publică

În completarea spectacolelor desfăşurate la Sala Mare a Teatrului Dramatic, Teatrul pentru Copii şi Tineret ”Gulliver” a pregătit un super program cu activităţi interactive, cu acces gratuit, în Grădina Publică.

Astfel, de joi până duminică, de la ora 18:00 vor fi spectacole în aer liber, ateliere de creaţie, cu instrumente muzicale, experimente ştiinţifice, trucuri de magie şi baloane de săpun, joacă distractivă cu marionete gigant, păpuşi uriaşe, personaje impresionante pe catalige şi alte momente speciale, susţinute de către Teatrul de Păpuşi Brăila, Teatrul pe roţi Arad, Compania de Teatru ”Magic Puppet” Cluj, Teatrul pentru Copii şi Tineret ”Gulliver”, Compania ”The Sky” Iaşi.

Toate detaliile cu privire la spectacolele şi activităţilor programate în cadrul Festivalul ”Gulliver” 2022 sunt disponibile pe site-ul: www.teatrul-gulliver.ro şi pagina de Facebook Teatrul Gulliver Galaţi

