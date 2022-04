Gafa amuzantă care a încins internetul. Cum s-au trezit sterilizaţi consilierii dintr-o organizaţie PSD din Vrancea

Un proiect onorabil al organizaţiei PSD din Panciu, privind sterilizarea gratuită a câinilor şi pisicilor din oraş, a sfârşit lamentabil după o gafă de proporţii a comunicatorilor care au transmis informaţia pe Facebook.

Din dorinţa de a arăta că au fost sterilizate multe animale în campania care s-a desfăşurat pe parcursul mai multor zile, cel care a scris textul pe Facebook a dat de înţeles, de fapt, că aleşii locali de la PSD au fost cei care au fost sterilizaţi.

„Campania de sterilizare GRATUITĂ a consilierilor PSD, s-a încheiat cu 410 de animale sterilizate”, se arată în comunicatul PSD Panciu, text în care s-a interpus şi o virgulă între subiect şi predicat.

Reacţiile nu au întârziat să apară, comentariile fiind dintre cele mai spumoase.

„Felicitări! Aţi făcut o treabă bună. Ideea trebuie extinsă la nivel naţional, a scris ziaristul Mircea Marian.

„De când tot propun, nene, de când?!”, a scris la rândul său şi jurnalistul de investigaţii Ovidiu Vanghele.

„Recunosc că am râs când am citit postarea, dar n-am crezut că e pe bune. Aşa că am căutat Organizaţia PSD Panciu ca să văd cu ochii mei. E pe bune. Postarea a suferit între timp 5 (cinci) editări şi au mai apărut în ea nişte câini şi pisici. Până la final tot nu au găsit pe cineva care să le spună unde se pun virgulele, aşa că la ultima editare au scos-o şi pe aia, singura, dintre subiect şi predicat. Gata, acuma totul e ca nou, s-au ascuns si comentariile la mişto, mai rămâne să descopere omul de la social media şi cum se face să nu mai fie tăguită pagina, dar pe de altă parte, hei, am mai fi aflat noi astă seară de Organizaţia PSD Panciu, dacă nu şi-ar fi sterilizat consilierii? Vorba lui Vanghelie, nu contează ce scrie sub ea, important e să-ţi apară poza în ziar. Iar postarea asta are chiar trei poze şi potenţial de viralizare. Ce-ţi poţi dori mai mult în politică?” sau „PSD s-a gândit să facă în sfârşit ceva bun pentru viitorul ţării”, sunt doar câteva comentarii făcute pe seama postării.

În fotografia de grup apare şi primarul PNL al oraşului Panciu, dar şi deputatul PSD Elena Stoica, despre care iniţiatorii spun că au sprijinit acţiunea de sterilizare.

Într-un final, după mai multe editări la fel de prăpăstioase, postarea nefericită a fost ştearsă definitiv de pe Facebook.

