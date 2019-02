FOTO Cum se menţin în formă de 30 de ani locatarii unui bloc turn fără lift. „Am trei operaţii la coloană de la atâta cărat pe scări“

Locatarii Blocului Nr. 63, scara A, de pe strada Cuza Vodă din Focşani, aşteaptă de 30 de ani să se deschidă uşa ascensorului, pentru a-i scuti de un efort uneori prea mare pentru ei.

Blocul a fost dat în folosinţă la începutul anului 1990, dar în haosul de la acea vreme nu a mai fost montat şi liftul, cu toate că spaţiul pentru acest lucru a fost prevăzut din construcţie.

Câteva demersuri pentru a face liftul funcţional s-au făcut după anul 2000, când Primăria Focşani a alocat 170.000 de lei de la buget, fiind procurate echipamentele necesare, dar o problemă tehnică a făcut ca blocul să rămân în continuare fără lift.

"Au instalat aproape tot, s-a adus tablou de comandă, motor, cabină, iar când au făcut probe liftul a rămas înţepenit la etajul 5. Din construcţie, pereţii din casa liftului erau mai înguşti de la etajul 5 în sus. Trebuia o altă cabină, care nu a mai fost adusă niciodată. În schimb din când în când mai venea câte un lucrător de la ascensoare, care avea cheie, şi mai lua din piese pentru a le monta la alte lifturi care se stricau", spune Adrian Barău, locatar în bloc.

Bărbatul în vârstă de 57 de ani locuieşte la ultimul etaj chiar de când a primit repartiţie în bloc şi spune că în acest interval s-a îmbolnăvit din cauza acestei situaţii.

"Am trei operaţii pe coloană. Stau la ultimul etaj şi tot ce am avut de cărat în casă în 30 de ani am făcut-o cu spatele. De unde credeţi că m-am îmbolnăvit. Noi când am cumpărat de la stat acest bloc, în contract scrie că are şi lift, astfel că Primăria este cea care trebuie să se achite de această sarcină. La fiecare patru ani, în campanie electorală, ne vizitează toţi, ne promit că se rezolvă şi cum au ieşit afară pe uşă din bloc toţi uită. Nu există interes să se rezolve această problemă care ne doare", ne-a mai spus Adrian Barău.

Proprietarii celor 32 de apartamente, în jur de 100 de persoane, au făcut condiţie fizică din greu, unii mai mult, alţii mai puţin, în funcţie de numărul de scări pe care le aveau de urcat sau de coborât, mai ales în cazul familiilor cu copii mici.

"Mergem pe scări cu pauze. Iar când suntem la cumpărături ne luăm măsuri de precauţie, cumpărăm aproape tot, pentru că dacă am uitat ceva trebuie să refacem drumul", ne spune Ionelia Oană, locatară a blocului.

Petiţii au fost făcute nenumărate la autorităţile locale, dar fără rezolvare. Oamenii spun că Primăria le-a promis că va include blocul într-un proiect de reabilitare termică cu fonduri europene, situaţie în care se va rezolva şi problema liftului. Nu există însă un orizont de timp când se va întâmpla acest lucru.

Primarul nu ne-a răspuns la telefon să ne ofere amănunte. Singurul lucru bun care ţine de acest lift este că acum câţiva ani i s-au sudat uşile, pentru că era periculos pentru locatari să cadă în gol de la etaje superioare.

