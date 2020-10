FOTO De 500 de zile pe lista de aşteptare pentru un transplant de plămâni. O sută de oameni au strigat „Aer pentru Ionuţ“

Ionuţ Anghel are 33 de ani şi este IT-ist la Primăria Mărăşeşti. El suferă de Diskinezie Ciliară Primară, diagnostic pus acum câţiva ani în Austria, la celebrul spital AKH.

Tânărul din Mărăşeşti are nevoie de un transplant de plămâni, motiv pentru care a fost trecut pe lista de transplant pulmonar acum 500 de zile. De atunci, primeşte doar promisiuni din partea autorităţilor medicale, în timp ce starea sa de sănătate se agravează pe zi ce trece.

El este şi tatăl unui copil de trei ani. Cazul său a fost preluat de Asociaţia Hope and Love for LIFE, o organizaţie neguvernamentală care militează pentru dreptul la viaţă, iar luni seara, în Piaţa Unirii din Focşani, a fost organizat evenimentul "Aer pentru Ionuţ".

Circa o sută de persoane au venit în centrul civic din Focşani pentru a fi alături de tânărul din Mărăşeşti care respiră doar cu ajutorul tubului de oxigen. Printre ei, şi Nora, soţia lui Ionuţ, dar şi Matei, copilul lor.

“Am vorbit cu domnul ministru, am vorbit, cu domnul doctor Radu Zamfir, toţi ne promit. Ne-au promis acum două luni un acord cu Italia. Inclusiv domnul ministru a spus despre Ionuţ că datorită deficitului imunitar prezintă un caz complex şi este obligatoriu să facă un transfer în străinătate. Şi în privat i-am scris domnului ministru. Vorbe frumoase, promisiuni şi atât. Nimic nu se schimbă. Îmi este foarte frică să sun la urgenţe, pentru că ştiu că orice virus care pe un om sănătos nu l-ar afecta pe el poate să-l omoare. Încerc să mă împart zi de zi între copil şi el şi uneori simt că mă prăbuşesc”, spune Nora, soţia lui Ionuţ.

Organizatoarea evenimentului a atras atenţia că astfel de pacienţi ar trebui să reprezinte o prioritate şi statul trebuie să se zbată să le ofere o şansă la viaţă.

“Am ajuns să cerem în genunchi viaţă pentru pacienţii noştri. Pe timpul pandemiei, am oprit exportul de cereale, nu şi exportul de pacienţi, iar în cazul lui Ionuţ sunt zile în care el nu are nici măcar speranţa. Aceşti pacienţi sunt blocaţi pe lista din România, nu pot pleca în afară iar noi nu o să avem acreditare din 2021. Organele nu se găsesc ca citostaticele, nu putem cumpăra plămâni, nu putem cumpăra nimic. Anul trecut au fost făcute trei transplanturi, atât. Şi Ionuţ este tată, şi este fiul cuiva, este soţul Norei. Copilul lui este aici, Matei. Ce-i va spune Nora lui Matei, că statul român l-a ignorat”, a precizat Corina Momanu, preşedinta Asociaţia Hope and Love for LIFE.

Ionuţ nu a putut fi prezent alături de binefăcătorii săi, din cauza stării precare de sănătate, dar le-a transmis un mesaj de mulţumire. Oamenii au strigat minute în şir, în cor, “Aer pentru Ionuţ”.

“Azi nu am putut, din cauza stării mele de sănătate, să iau parte la Protestul meu! Mă simt foarte obosit şi nu mai găsesc odihna ca sa-mi revin... Azi a fost o zi tristă pentru mine, deoarece eu nu am fost acolo pentru a-mi susţine cauza, dar m-am bucurat când am văzut că sunt oameni care mi-au arătat ca sunt aproape de mine şi mă susţin necondiţionat. Le mulţumesc tuturor celor care au fost alături de "mine", Nora si Matei în Piaţa Unirii atât fizic cât şi cu sufletul! Mi-a plăcut că au fost foarte mulţi copii. Tocmai pentru ei trebuie sa luptăm, ca să nu fie nevoiţi vreodată în viaţă, să treacă prin ce trec eu acum. Ei trebuie sa aibă soluţiile la îndemână, nu să-şi ceară dreptul la viaţă”, este mesajul transmis de Ionuţ Anghel.

Vă mai recomandăm:

Tânăr care are nevoie de transplant de plămâni, mesaj emoţionant pentru Călin Farcaş: „Îmi spuneai că dosarele noastre medicale stau aruncate undeva“

Povestea românului răpus la 29 de ani de birocraţie. „Nu mai am putere să mă lupt şi cu statul“