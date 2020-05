Fostul manager militar al Spitalului de Urgenţă din Focşani bagă unitatea pe care a condus-o 26 de zile în anchetă epidemiologică

Vestea că fostul manager militar al Spitalului de Urgenţă Focşani, colonelul dr. Alexandru Keresztes, este infectat cu Covid-19 nu pică foarte bine pentru autorităţile din Vrancea.

Deşi informaţia nu a fost confirmată oficial până acum, o doză mare de adevăr există din moment ce Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Vrancea a anunţat că face anchetă epidemiologică pentru a depista contacţii medicului militar care a condus spitalul 26 de zile, până pe 8 mai, când şi-a încheiat misiunea la Focşani.

“Pentru a elimina orice suspiciune asupra infectării cu COVID-19 medicilor care au fost în proximitatea col. dr. Alexandru Keresztes, DSP Vrancea face precizarea că a dispus demararea anchetei epidemiologice pentru identificarea tuturor contacţilor cazurilor confirmate. Cât priveşte membrii Consiliului de Administraţie, aceştia nu se încadrează în contacţi apropiaţi, conform Metodologiei de supraveghere SARS-COV2 deoarece au purtat măşti chirurgicale şi au respectat distanţa socială, fiind la mai mult de 2 metri unul faţă de celălalt”, a anunţat DSP Vrancea.

Într-o declaraţie făcută pentru Digi 24, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru a spus că nu a primit informaţii despre infectarea lui Alexandru Keresztes. ”Nu am această informaţie. Nu am fost anunţat. El a fost manager. O să am o discuţie cu dânsul şi o să văd. Gândiţi-vă că el când a ajuns la Focşani erau 35 de cadre medicale infectate, o infirmieră a şi decedat, erau mai mult de 15 din Spitalul Judeţean, iar în acest context rata de transmitere în interiorul spitalului era destul de mare”, a spus Nelu Tătaru.

La rândul ei, Prefectura Vrancea a o precizat că nu ştie nimic despre infectarea celui care a condus spitalul şi cu care prefectul Gheorghiţă Berbece a fost în contact de mai multe ori în ultimele săptămâni. Instituţia nu a fost informată nici despre faptul că prefectul va fi supus anchetei epidemiologice.

“Până în momentul de faţă, prefectul nu a fost înştiinţat că face obiectul unei astfel de anchete. În plus, la fiecare întâlnire pe care o are, Gheorghiţă Berbece poartă mască si mănuşi, respectând distanţa fizică. Nici domnul colonel Keresztes nu a participat vreodată la o întâlnire fără să poarte mijloace de protecţie”, potrivit Prefecturii Vrancea

Potrivit presei din Braşov, Colonelul dr. Alexandru Keresztes, care este directorul Spitalului Militar ”Regina Maria”, ar fi internat la Secţia de Boli Infecţioase.



De asemenea, un alt ofiţer, lt. col. Adrian Ceauşu, care a făcut parte din echipa de conducere a spitalului din Focşani ar fi fost diagnosticat cu COVID-19.