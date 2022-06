Consilieri judeţeni din Vrancea, sancţionaţi pentru că au vrut să-şi reducă indemnizaţiile cele mai mari din ţară

Cinci consilieri judeţeni din Vrancea au fost pedepsiţi pentru că au votat pentru micşorarea indemnizaţiei pe care o primeau ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică (ATOP). Indemnizaţia este considerată o sinecură politică, iar ATOP Vrancea are cea mai mare indemnizaţie din ţară - 3.400 lei/lună.

În mai 2021, Consiliul Judeţean Vrancea a decis, prin hotărâre iniţiată de USR-PLUS, reducerea acesteia la 1.000 lei/lună. Printre votanţi, şi cei cinci consilieri: Florin Nedelcu, Ion Epure, Toader Constantin (PNL) şi Dorel Lazăr, Gheorghe Stroe (USR-PLUS).

Numai că secretarul judeţului, Raluca Dan, a constatat, conform legii, că acei consilieri în cauză se află chiar în conflict de interese, deşi votaseră pentru micşorarea beneficiului, nu pentru mărire. Prefectura Vrancea a luat act de avizul de nelegalitate dat de secretar şi a atacat în contencios actul administrativ.

Deşi în primă instanţă judecătorii de la Tribunalul Vrancea au considerat că hotărârea de reducere a indemnizaţiilor este legală, Curtea de Apel Galaţi a admis recursul prefectului şi a dispus anularea hotărârii în cauză.

Astfel că la un an distanţă, Consiliul Judeţean a ales să-i pedepsească pe cei cinci aleşi care avuseseră intenţii onorabile. Ei nu vor putea participa o lună (pratic la şedinţa din iulie) la votarea proiectelor de hotărâre din CJ, fapt pentru care nu vor primi nici indemnizaţia lunară de consilieri aferentă lui iulie, care este puţin peste 1.000 lei.

„Conflictul de interese se sancţionează. Este prevăzut de legiuitor cum se sancţionează, şi anume 10% din indemnizaţia primită într-o lună, iar sancţiunea poate să fie între 1 şi 6 luni. Eram obligaţi de lege să facem acest proiect de sancţionare a consilierilor“, a motivat secretarul judeţului, Raluca Dan.

„Eu consider că nu sunt vinovat de conflict de interese. Nu am studii juridice, dar nu am participat la o decizie care să-mi aducă beneficii mele şi familiei mele, ci am votat micşorarea indemnizaţiei“, se apără consilierul USR Dorel Lazăr.

Un nou proiect, şansă ratată

De menţionat că în şedinţa de joi, 16 iunie, aleşii USR au revenit cu proiectul de reducere a indemnizaţiilor, iar cei cinci consilieri judeţene s-au abţinut de la vot. Dar proiectul n-a întrunit oricum voturile, astfel că cei 15 membri ATOP au rămas cu indemnizaţiile de 3.400 de lei intacte, indemnizaţii stabilite încă pe vremea când instituţia era condusă de Marian Oprişan.

Din ATOP fac parte consilierul judeţean PNL Florin Nedelcu, inspector şef teritorial la Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR), consilierii judeţeni Ion Epure - PNL, Dorel Lazăr - USR-PLUS, Gheorghe Stroie - USR-PLUS, Dorina Săpunaru - ALDE, Cătălin Răducanu - PSD. Din partea comunităţii, din ATOP fac parte Eduard Lambrino - PNL, Constantin Toader (consilier judeţean PNL) şi Vasile Croitoru, un apropiat politic răsplătit cu o sinecură. Mai sunt încă şase membri de drept în ATOP care primesc suma de care am vorbit mai sus, aceştia fiind reprezentanţii instituţiilor de forţă, respectiv Claudia-Lavinia Serafimciuc - subprefectul judeţului Vrancea, Remus Nica – inspectorul sef al Inspectoratului de Politie Judeţean Vrancea, Flaviu-Dorel Chiscop – inspector şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, Alin-Marian Vlad – preşedintele organizaţiei Corpul Naţional al Poliţiştilor – Filiala Vrancea, şeful Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vrancea, Florin Dorian Alecsandrescu – director executiv Poliţia Locală a Municipiului Focşani.

Ce se întâmplă la alţii

În alte judeţe, situaţia indemnizaţiilor este total diferită. La polul opus se află judeţele Teleorman, Prahova, Brăila, Iaşi, Vaslui, Sibiu, unde un membru primeşte lunar între 400 şi 500 de lei. În judeţul Buzău, indemnizaţia este de 813 lei/lună, în judeţele Braşov, Arad, Timiş, Giurgiu, Bihor, Dolj-1.095 de lei/lună, iar la Constanţa, Bacău, Harghita, Caraş Severin indemnizaţia este de 2.164 de lei.

