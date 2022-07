Cel mai mare concurs extraşcolar din România, Boovie, are loc în weekend. Invitaţi de seamă vin la Focşani

Vineri, pe 15 iulie, în Piaţa Unirii are loc la festivitatea de deschidere a Festivalui-concurs de book-trailere-Boovie, care are anul acesta 1.300 de participanţi.

Din cele 426 de echipe aliniate la start, la începutul lunii iunie 343 au trimis spre jurizare book-trailerul cărţii pentru care au optat. A fost nevoie de criterii suplimentare de recalibrare a numărului de participanţi la Galele din 15-17 iulie, deoarece peste 1700 de elevi şi profesori şi-au manifestat intenţia de a fi prezenţi la Focşani.

Aceste cifre menţin evenimentul pe primul loc în rândul concursurilor extraşcolare din întreaga ţară, Boovie făcând parte şi din calendarul oficial al Ministerului Educaţiei.

În perioada festivalului vor fi prezenţi la Focşani peste 800 de elevi din ţară şi Republica Moldova, 300 de elevi din judeţ şi aproape 300 de voluntari. Programul foarte divers cuprinde 28 de micro-evenimente, în care se îmbină cartea, lectura, filmul, muzica.

Ateliere şi întâlniri cu personalităţi precum Aida Economu, Valeriu Nicolae, Crăiţa Nanu, Anghel Damian, Bogdan Iancu, Pavel Bartoş şi alţii, vizionare de book-trailere, workshopuri despre poezie şi filosofie, despre arta actorului, prilejuri de autodescoperire şi de prietenii, de colaborare şi competiţie fair-play, toate acestea se vor întâmpla la Boovie 7.0.

Boovie este de 7 ani acasă în Vrancea

„Plămădit şi crescut în Colegiul Naţional Pedagogic „Spiru Haret” şi Asociaţia Grow Up Project, prin doamna profesor Carmen Ion, omul cu ideea şi motorul din spatele festivalului, Boovie nu ar fi putut să meargă mai departe dacă nu ar fi avut un public – profesorii şi elevii participanţi şi voluntari, dar şi susţinere efectivă din partea autorităţilor şi a partenerilor. Datorită implicării constante şi consistente, financiare şi logistice, autorităţile judeţene şi locale se numără printre organizatorii evenimentului aflat în creştere de la an la an: Consiliul Judeţean Vrancea, Primăria şi Consiliul Local ale municipiului Focşani”, anunţă organizatorii.

