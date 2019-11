Strigătul de ajutor al unui român arestat în India. „Dacă autorităţile din ţara mea nu mă ajută, mă vor omorî“ EXCLUSIV AUDIO

În anul 2016, autorităţile indiene anunţau că sunt în căutarea a trei craioveni, acuzaţi că ar fi montat dispozitive de copiere a datelor cardurilor de credit pe bancomate din oraşul Thiruvananthapuram, capitala statului Kerala din sudul Indiei. Ancheta în acest caz a început în august 2016, după ce autorităţile din Mumbai l-au arestat pe românul Gabriel Marian Ilie, de 27 de ani, care, conform procurorilor indieni, acţiona împreună cu alţi trei craioveni şi un bărbat din Reşiţa. Interpol a anunţat că bărbaţii căutaţi sunt Victor Cristian Constantin, de 26 de ani, Bogdan Florian Floreci, de 24 de ani, Mircea Onea Popescu, de 30 de ani, toţi din Craiova, dar şi Florin Ioan, de 27 de ani, din Reşiţa.

"Aşa a început calvarul"

Atunci când s-a comis fapta, în India se afla, însă, şi Alexandru Marinoiu, un alt craiovean în vârstă de 29 de ani. "Fiul meu nu era în statul unde s-a întâmplat totul, vizita un alt stat, era turist. L-au reţinut doar pentru că era român şi alţi români comiseseră o infracţiune. În 2016, în perioada în care a izbucnit scandalul, l-au arestat şi pe el, l-au luat de pe stradă, dar i-au dat imediat drumul, după ce au făcut verificări şi au stabilit că nu avea vreo implicare în acea poveste. Alex s-a întors în România, apoi a plecat în Costa Rica, la prietena lui. În februarie 2017, fiul meu şi prietana lui cu care urma să se căsătorească, au vrut să meargă într-o excursie, dar la graniţa terestră cu Nicaragua Alex a fost arestat în baza unui mandat internaţional de care nu avea habar. Aşa a început calvarul", povesteşte Irina Mateescu, mama lui Alex.

Femeia spune că şi-a căutat fiul cu disperare trei luni. "A fost ţinut în Nicaragua un an, nu ştiam nimic de el, îl căutam disperată, toate uşile îmi erau închise şi nu înţelegeam ce se întâmplă. Într-un final, l-au transferat în India. De doi ani se află în arestul poliţiei din Thiruvananthapuram. Am angajat până acum 4 avocaţi indieni, nu am putut să duc acolo avocaţi români, nu mi s-a permis. Toţi avocaţii indieni mi-au spus că nu sunt deloc probe împotriva copilului meu, dar aşa este la ei în ţară, mi-au promis că mă vor ajuta, dar până acum doar le-am plătit onorariile. În rest, nimic. Procesele se desfăşoară în limba lor, Alex nu înţelege absolut nimic, nu vor să-i accepte nici măcar translator. Este groaznic. Fiul meu s-a îmbolnăvit, nu are acces la un tratament adecvat, nu are voie să facă vreo plângere pentru că poliţiştii indieni îl torturează. De 3 ani trăieşte un adevărat calvar", a declarat Irina Mateescu.

„Vă implor, ajutaţi-mă!“

Femeia spune că în cei 3 ani a cerut ajutorul Guvernului României, Ambasadei, dar toate demersurile făcute au rămas fără răspuns. „Peste tot am sunat, am trimis mail-uri, petiţii. I-am implorat să mă ajute, dar nimic. Alex este în detenţie cu Gabriel Marian Iliei, craioveanul împotriva căruia ar fi probe că a comis acele fapte. Gabriel le-a spus autorităţilor indiene că pe Alex nu-l cunoaşte, că nu a fost implicat, dar degeaba. Din câte am înţeles, autorităţile indiene s-au lăudat mult în faţa opiniei publice cu acest caz, au fost şi promovaţi foarte mulţi. Chiar dacă ei ştiu că au greşit, nu-i dau drumul lui Alex pentru că s-ar face de râs", a mai spus mama tânărului arestat în India.

Disperată, Irina Rădulescu a înregistrat o convorbire cu fiul său pe care a dat-o publicităţii. „Vă implor, ajutaţi-mă! Speranţa mea este ca vocea lui să fie auzită şi autorităţile să ne ajute. Un român are nevoie de ajutorul românilor", a spus femeia.

Redăm mai jos convorbirea dintre Irina Rădulescu şi fiul său, Alexandru Marinoiu.

"Mă numesc Marinoiu Nuţă Alexandru. Am fost arestat de Interpol în Nicaragua pe data de 28 februarie 2017. Nu am ştiut că sunt pe Interpol, am fost reţinut să-mi verifice viza. Viza mea nu era pe paşaport şi am fost reţinut de Interpol. Am stat un an în custodia Poliţiei, arestat într-o celulă foarte rea, fără lumină, fără să văd soarele, fără mâncare, în boxe. Am cerut ajutor de la Curtea de acolo, nu am primit ajutor, apoi am primit un ordin de la Curte, după un an de zile de stat în custodia poliţiei din Nicaragua, să mă prezint în India la Curte. Am venit aici în India, m-au trimis în închisoare pentru un caz de ATM, cu care eu nu am nicio treabă, au alţi băieţi români care au fost implicaţi aici, doar pentru că am fost în India într-o perioadă apropiată de ei în care au fost şi ei. Am fost pus pe Interpol, cazul este fals, au înregistrat şapte cazuri împotriva mea. Aici, în puşcărie sunt de doi ani de zile, am schimbat 3 avocaţi, nu are cine să mă ajute, Ambasada nu mă ajută. Puşcăria este foarte dificilă, am fost torturaţi, bătuţi, mai este un băiat român în acest caz. Situaţia este foarte dificilă pentru noi. Nu este normal să mă implice într-un caz fals doar pentru că sunt român şi am fost în India într-o perioadă apropiată de ceilalţi băieţi implicaţi în acest caz. Nu am suport de la nimeni, am nevoie de ajutor de la Ambasadă. Cazul nu se mişcă deloc, nu au nici cea mai mică dovadă împotriva mea şi ei mă ţin arestat. În timpul în care am fost în India, pe data de 8 august 2016, am fost arestat de poliţie aici în India, m-au verificat, au văzut că nu am vreo treabă cu acest caz şi m-au pus în libertate. M-am întors în România, apoi din România eu am plecat în Costa Rica şi Nicaragua. Situaţia în puşcărie este groaznică, mă tem pentru viaţa mea, cu sănătatea nu stau bine, nu primesc ajutor de la doctori. Am nevoie de ajutor de la Guvernul României, de la Ambasadă, să mă ajute să ies de aici. Au fost mulţi români aici şi au ieşit numai cu ajutorul Ambasadei. Altfel, nu avem nicio şansă, nici măcar avocaţii nu ne ajută.De trei de ani de zile nu am dreptul la telefon, sun prin conferinţă, ne ajută nişte indieni. Procesul se desfăşoară doar în limba lor, mă prezintă la Curte din zece în zece zile, vorbesc în limba lor, eu nu înţeleg absolut nimic, am cerut translator, nu mi s-a pus la dispoziţie. Am multe probleme de sănătate. Nu am contact cu familia. Toţi doctorii de aici sunt controlaţi de poliţie, dacă îţi este rău, poliţiştii fac hârtiile, spun că nu ai nimic, îţi dau ce medicamente consideră ei, fără analize.

Cer ca acest proces să fie supravegheat, poliţia şi avocaţii sunt mână-n mână aici, nu am încredere în nimeni, legea permite aceste abuzuri. Vreau să fiu scos din acest caz pentru că nu am nici cea mai mică implicare, nu am nici cea mai mică legătură cu acest caz. M-au arestat doar pentru că sunt român şi am fost în India în perioada în care aici s-au comis nişte infracţiuni. Nici măcar nu am fost în statul unde sunt arestat. Nu am nicio şansă să ies afară fără ajutor. Pe custodie nu pot să ies pentru că cer foarte mulţi bani. Mă tem pentru viaţa mea. Celălalt român care este cu mine aici a fost bătut în repetate rânduri şi lăsat să zacă fără să-l trimită la doctor. Ne temem pentru viaţa noastră. Dacă vrem să sesizăm Curtea pentru ce se întâmplă, totul se întoarce împotriva noastră, nimeni nu ne asigură protecţie. Viaţa noastră este în pericol. Eu în India am venit ca turist, nu am pe nimeni aici, nu are cine să mă ajute. Sunt ţinut în puşcărie alături de criminali, violatori, traficanţi de droguri, cei mai mulţi sunt condamnaţi pe viaţă. Mama mea a încercat peste tot. Nu ştiu dacă mai ies în viaţă de aici", a spus românul arestat în India.