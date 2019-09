Criminaliştii au găsit camera unde Dincă îşi tortura victimele. Intrarea în buncăr era mascată cu fiare, cutii şi butoaie

Construită în pământ, camera nu depăşeşte 10 metri pătraţi şi este amplasată lângă un garaj, iar intrarea în această încăpere Dincă o mascase cu fiare, cutii şi butoaie. ”În interiorul acestei cămăruţe era o saltea făcută din mai mute pături. Este o probă foarte importantă”, spun surse din anchetă.

Criminaliştii cred că aici Dincă îşi ascundea şi maltrata victimele. Pe pereţii încăperii erau mai multe belciuge din fier, însă în momentul descinderii nu au fost găsite lanţuri sau lacăte.

Din casa lui Gheorghe Dincă au fost scoase sute de obiecte. Mare parte dintre acestea au fost deja expertizate şi sunt deja probe în dosarul ”Caracal”.

Miercuri, psihologul criminalist Tudorel Butoi declara la „Marius Tucă Show” că a identificat, în fotografiile efectuate la oasele găsite în cenuşa din casa lui Gheorghe Dincă, 42 de nasturi de blugi, ceea ce dă de gândit în condiţiile în care suspectul a spus că şi-a ars victimele.





„Printre oase, am numărat eu 42 de nasturi de blugi. Nasturele de blug are specificitatea lui. Număraţi de mine, după fotografii. 42 de nasturi şcosi din cenuşă. Şi cum vedem că are modul de operare de a introduce victima îmbrăcată cu totul, nasturii au calitatea de a nu se topi”, a declarat Tudorel Butoi, la „Marius Tucă Show”.