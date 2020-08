Stelian Ion publică documentele medicale din dosarul ANL: „Constat că sunt cel mai atacat candidat din ţară la aceste alegeri“

Stelian Ion a ţinut luni, 17 august, conferinţa de presă chiar în faţa locuinţei sale ANL din cartierul Faleză Nord.

Sub ochii familiei, a colegilor de partid şi a vecinilor, candidatul USR-PLUS a purtat un dialog contondent cu doi reprezentanţi ai presei, care activează în Bucureşti şi care au publicat articole despre garsoniera deputatului. Disputa verbală a ajuns la jigniri.

După conferinţă, Ion, care este candidatul USR-PLUS la Primăria Constanţei, a publicat pe Facebook documentele (unele dintre ele) care i-au adus un punctaj eligibil în clasamentul ANL, inclusiv acte medicale, însoţite de o postare explicativă.

„Constanţa este un oraş captiv mafiilor locale care se pretează la orice pentru a mă împiedica să devin primar. Aceste grupări pun acum la bătaie milioane de euro şi toată influenţa politică şi economică pe care o au. Pentru că unii ştiu că, odată ajuns acolo, voi descoperi ilegalităţi colosale, în vreme ce alţii vor să pună mâna pe oraş pentru a-l trece de la un grup de interese, la propriul lor grup de interese.

Constat că sunt cel mai atacat candidat din ţară la alegerile de acum şi asta îmi demonstrează două lucruri: că stau foarte bine în sondaje şi că aceşti inşi se tem foarte tare de mine. Au şi de ce.

Într-un interval de trei zile, au apărut în Newsweek mai multe articole, promovate cu bani, prin care se încearcă acreditarea ideii că, acum 16 ani, mi-aş fi inventat un handicap şi aş fi săvârşit fapte penale pentru a obţine repartizarea unei locuinţe ANL.

În vreme ce ştirea despre respingerea proiectului USR pentru confiscarea extinsă a averilor dobândite prin săvârşirea unor infracţiuni a avut în ultimele zile doar 12 preluări în mass media, subiectul fabricat şi livrat către Newssweek a fost preluat de peste 120 de publicaţii online şi în peste 20 de emisiuni TV. Despre tranzacţiile dubioase ale lui Făgădău cu terenuri retrocedate ilegal nimic, nicio campanie din partea Newsweek.

Legat de minciunile inventate despre garsoniera ANL, în care locuiesc şi acum împreună cu familia, vă spun un singur lucru: nu am săvârşit absolut nicio ilegalitate. Nu este nimic anormal ca un tânăr cu venituri modeste, aflat la început de drum, să primească un astfel de sprijin de la stat. Nu am primit în 2005 această repartiţie pentru a o subînchiria, cum au făcut unele persoane, ci pentru că aveam efectiv nevoie de o locuinţă şi îndeplineam criteriile legale.

Mai multe amănunte despre celebra garsonieră am oferit deja presei. În plus, am remis presei documente din care rezultă că atacul pornit de Newsweek este bazat cap-coadă pe minciuni flagrante. Aştept scuze publice de la dl Sabin Orcan care a ascuns în mod intenţionat documente şi a prezentat publicului o variantă incompletă, micinoasă. Pot înţelege simpatia sa faţă de PNL, faptul că are o relaţie contractuală bănoasă cu acest partid, că a avut relaţii contractuale cu firma de promovare a actualului candidat PNL şi în 2016. Nu pot înţelege însă o campanie dusă cu astfel de instrumente incorecte. Dacă ar fi avut un candidat atât de bun, nu ar fi avut nevoie să se folosească de astfel de metode.

M-am luptat cu PSD din răsputeri, în vreme ce unii colegi din PNL erau mai preocupaţi de poze şi să iasă la declaraţii. În vreme ce eu luam cuvântul în şedinţele de consiliu local Constanţa şi porneam procese împotriva primăriei, candidatul PNL se menaja, bucurându-se de pensia sa specială din care ar fi putut să-şi cumpere un cartier de garsoniere. În vreme ce mă băteam cu Iordache şi Nicolicea pentru a opri PSD-ul să ne transforme ţara într-un rai al infractorilor, candidatul PNL se odihnea în Parlament, era prin platourile Antena3 şi propunea, alături de colegul său senator din PSD, o lege prin care să-şi poată cumula pe viitor imensa pensie specială actuală cu viitoarea pensie de parlamentar. Deci, cine a făcut blat cu PSD?

Din cauza baronilor PSD şi PNL nu avem acum alegeri în 2 tururi. La Constanţa, blatul lor este evident. Şi-au împărţit interesele astfel: PSD renunţă la consiliul judeţean pentru ca Felix Stroe, care mimează o candidatură, ştiind cât de prost văzut este de constanţeni, să rămână jupân la RAJA, iar PNL renunţă la primărie, aruncând în luptă un pesionar special, o variată depăşită, care a pierdut alegerile şi în 2016, când avea cele mai mari şanse.

Vă spun răspicat tuturor: dacă ne lăsăm manipulaţi în felul acesta, prin materiale electorale negative, în spatele cărora se ascund mafii şi interesele unor milionari dubioşi, şi a unor partide precum PSD şi PNL care au mers la braţ atâta vremeş i care au încă multe interese comune, ne merităm soarta!

Dar în vreme ce unii au în spate mafii şi moguli, eu mă bazez pe constanţeni. Nu Ludovic Orban, care şi-a impus candidatul, trăieşte în mizeria din Constanţa. Nici mogulii care bagă milioane de euro în campania asta mizerabilă. Domnul Orban nu a făcut nimic pentru constănţeni, în afara faptului că nu a vrut în mod real alegeri în două tururi şi în afara faptului că se laudă cu renovarea Cazinoului, deşi nu are niciun merit. Nu candidatul PNL pentru primăria Constanţa trăieşte în mizeria din Constnţa pe care PSD-ul a generat-o timp de peste 20 de ani. Domnia sa locuieşte în Eforie şi doar îşi face poze de campanie prin Constanţa. Putea candida la Eforie, era mai credibil şi avea mai multe şanse. Eu şi familia mea trăim în acest oraş şi simţim că ne sufocăm, că ni se compromite viitorul de către nişte indivizi foarte puternici financiar, dar foarte meschini.

Am fost avertizat că vor urma şi alte atacuri împotriva mea în perioada următoare. Le aştept, dar asta nu mă impresionează şi nu mă sperie. Voi ignora aceste atacuri. Dacă exista ceva compromiţător despre mine, grupările în cauză s-ar fi ocupat din timp de asta, nu acum, în campania electorală. Dar le spun aşa: cu cât mă atacaţi mai tare, cu atât constănţenii vor înţelege mai bine care vă sunt intenţiile şi metodele. Eu îi simt pe constanţeni alături de mine. Pentru ei şi împreună cu ei mă voi lupta cu oricine, PSD, PNL, baroni sau moguli, pentru a scoate Constanţa din mizerie şi subdezvoltare.“, a scris Stelian Ion.

Ce s-a întâmplat la Constanţa, în faţa garsonierei lui Stelian Ion

Conferinţa de presă a lui Stelian Ion, candidatul USR-PLUS la Primăria Constanţa, a fost perturbată de un scandal iscat de reprezentanţi ai presei. Deputatul şi jurnaliştii s-au acuzat reciproc de lipsa bunei-credinţe.

Stelian Ion a organizat o conferinţă de presă la Constanţa, în urma unui articol de presă publicat în Newsweek, în care este detaliată achiziţia unei garsoniere ANL de către deputatul USR-PLUS pe vremea când era avocat la început de carieră. Conferinţa a fost ţinută chiar în faţa garsonierei sale, deputatul spunând ziariştilor care l-au criticat că îi poate invita chiar în casă, după ce va face „puţin curat“.

Ion a arătat că ştia de „atacul“ care va urma în presă, pentru că apropiaţii candidatului PNL, amiralul Vergil Chiţac, au tot vorbit despre asta public, pe Facebook.

„Răspund şi prin această conferinţă de presă seriei de atacuri murdare pornite împotriva mea de grupurile de interese care vor să menţină oraşul Constanţa în subdezvoltare şi sub influenţa nefastă a PSD“, a precizat Stelian Ion.

Doi dintre jurnaliştii prezenţi au purtat un dialog în contradictoriu cu candidatul USR-PLUS. Unul dintre ei, Alexandru Căutiş, a declarat că a făcut un experiment în 2016 încercând să candideze din partea PSD la Camera Deputaţilor. Candidatura sa n-a fost validată. Actualmente el lucrează la o televiziune locală a Primăriei Voluntari, primărie condusă de Florentin Pandele, soţul Gabrielei Firea, primarul Capitalei.

Limbajul a coborât pe alocuri sub nivelul decenţei, Stelian Ion fiind catalogat de Alexandru Căutiş ca „nesimţit“ şi având „un handicap“ pentru boala TBC de care suferă. „Handicap aveţi dvs, eu am o boală“, a replicat Ion. Spiritele s-au încins, oamenii din jurul lui Stelian Ion au sărit în apărarea acestuia, la fel şi vecini de bloc care au coborât la conferinţa de presă. Căutiş a fost asemuit cu viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu (PSD), care a perturbat conferinţele de presă ale lui Nicuşor Dan, candidatul independent susţinut de PNL la Primăria Bucureşti.

Candidatul USR-PLUS a mai vorbit despre blatul PSD-PNL din Constanţa, care prevede ca PSD să rămână la Primăria Constanţa, iar PNL să câştige Consiliul Judeţean Constanţa. „Felix Stroe are cea mai proastă reputaţie, este cel mai detestat pesedist din judeţul Constanţa“, a precizat Ion despre candidatul care a intrat pe locul I pe lista PSD de la judeţ, schimbându-l peste noapte pe Horia Ţuţuianu, preşedintele CJC.

„Vergil Chiţac este sacrificat, din nou, se sacrifică... În loc să candideze la Eforie, încurcă lucrurile la Constanţa“, a spus Stelian Ion criticându-l pe amiralul care vine la Constanţa „doar să facă poze“, el locuind de fapt la Eforie.

„Suntem singura şansă, cei pe care-i vedeţi în faţa dvs, de a scăpa Constanţa de PSD şi de mafiile de aici. Sănătate tuturor!“, a mai spus Stelian Ion arătând spre colegii săi de partid care l-au însoţit la conferinţă.

